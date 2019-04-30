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      Епіфаній зустрівся із Зеленським: фото

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      Епіфаній зустрівся із Зеленським
      Епіфаній зустрівся із Зеленським / Фото з Facebook-сторінки ПЦУ

      У Києві зараз проходить зустріч предстоятеля ПЦУ Епіфанія та новообраного президента України Володимира Зеленського.

      Епіфаній та Володимир Зеленський зустрічаються у Михайлівському Золотоверхому монастирі міста Києва, зазначено на Facebook-сторінці ПЦУ .

      Читайте також: Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України

      Помічник митрополита та священик храму Теплої Софії Іван Сидор написав на Facebook-сторінці, що Епіфаній привітав Володимира Зеленського і побажав мудрості, сили й наснаги у відповідальному служінні українському народу.

      ЦВК офіційно оголосила результати другого туру виборів президента України. Президентом України обраний Володимир Зеленський. Він отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – понад 48%.

      результати виборів президента україни зеленський порошенко
      Підтримка кандидатів по областях: інфографіка

      Коли Зеленський офіційно стане президентом?Тепер офіційні результати виборів мають бути опубліковані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Після цього починається відлік до інавгурації. За законом, вона має відбутися не пізніше, ніж за 30 днів після публікації в офіційній пресі. Дату інавгурації за поданням спікера парламенту має призначити Верховна Рада.
       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини України Новини політики Православна церква України Епіфаній
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