Танкер Delfi, що затонув біля берегів Одеси, і досі не можуть підняти. Причиною цього є погодні умови і характер дна.

Компанія "Краншип", яка наразі займається підйомом судна, заявила про певні труднощі під час підняття танкера. Про це повідомила компанія "Трансшип", передає "Думская".

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Чому судно досі лежить на дні

У суботу, 15 серпня, через неспокійне море і високі хвилі водолази не змогли приступити до прибирання танкеру.

водолази не змогли приступити до прибирання танкеру. Крім того, роботу з руйнування великих каменів за допомогою плавучого крана виконали лише частково.

Ці перешкоди не є просто камінням, що лежать на дні, а кам'яною породою ракушнякового походження. Через це необхідно буде застосовувати додаткове механізоване обладнання для прибирання даної перешкоди, на що може знадобитися додатково кілька днів,

– мовиться у повідомленні.

Що вже вдалося зробити для ліквідації катастрофи

15 серпня на борт судна подали повітряні фани й обладнали повітропроводи. Після цього зробили вентилювання і замивання танків №10 і 16.

Після цього зробили вентилювання і замивання танків №10 і 16. Водолази обстежили район сухого трюму і головну палубу. А також виявили дефекти палуби і розробили технологію їх усунення.

Також фахівці визначили рівень води у центральних танках №9, 12 та 15.

Водну поверхню в районі танкера, де спостерігаються плями мазуту, обробили біосорбентом "Еконадін".

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