Епопея з підняттям танкера Delfi: чому судно досі лежить на дні
Танкер Delfi, що затонув біля берегів Одеси, і досі не можуть підняти. Причиною цього є погодні умови і характер дна.
Компанія "Краншип", яка наразі займається підйомом судна, заявила про певні труднощі під час підняття танкера. Про це повідомила компанія "Трансшип", передає "Думская".
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Чому судно досі лежить на дні
- У суботу, 15 серпня, через неспокійне море і високі хвилі водолази не змогли приступити до прибирання танкеру.
- Крім того, роботу з руйнування великих каменів за допомогою плавучого крана виконали лише частково.
Ці перешкоди не є просто камінням, що лежать на дні, а кам'яною породою ракушнякового походження. Через це необхідно буде застосовувати додаткове механізоване обладнання для прибирання даної перешкоди, на що може знадобитися додатково кілька днів,
– мовиться у повідомленні.
Що вже вдалося зробити для ліквідації катастрофи
- 15 серпня на борт судна подали повітряні фани й обладнали повітропроводи. Після цього зробили вентилювання і замивання танків №10 і 16.
- Водолази обстежили район сухого трюму і головну палубу. А також виявили дефекти палуби і розробили технологію їх усунення.
- Також фахівці визначили рівень води у центральних танках №9, 12 та 15.
- Водну поверхню в районі танкера, де спостерігаються плями мазуту, обробили біосорбентом "Еконадін".
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Затонулий танкер Delfi: все, що відомо
- Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси ще у листопаді 2019 року. З танкера стався витік нафтопродуктів.
- Власник судна повинен був до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив.
- 25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею.
- 26 липня проблема з затонулим танкером Delfi визначена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.
- Не зарадив проблемі й мер Одеси Труханів, який особисто в гідрокостюмі пірнав під танкер і обіцяв його підняти до 10 серпня.
- Тепер цим питанням займається Міністерство інфраструктури й особисто Владислав Криклій. Підняття танкеру здійснює компанії "Краншип" і "Бруклін – Київ". Суднопідйом виконає "Краншип", а "Бруклін – Київ" профінансує роботи.