Тато може мати більший вплив на життя доньки, ніж мама: дослідження

Існує думка, що в житті хлопчиків важливіша роль мами, а в житті дівчаток – роль тата. Адже мама не може замінити першого й, напевно, найбільш вагомого чоловіка в житті майбутньої жінки.

Дослідження Minds Journal показують, що міцна емоційна близькість дочок і тат, сформована в ранньому дитинстві, забезпечує сприятливий вплив у підлітковому віці.

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Дівчата, з якими татусі пройшли шлях від самого дитинства, легше знайомляться із законами непростого життя і швидко знаходять спільну мову з іншими чоловіками.

Належна увага й щира любов татуся забезпечує доньці почуття захищеності, комфорту й впевненості, що згодом впливає на її самооцінку й успішність у майбутньому. Так, відчуваючи батьківську любов, дівчинка виростає із розумінням і почуттям того, що вона варта уваги й шанобливого ставлення з боку чоловіка.

Від відносин між дочкою і батьком залежать психологічні установки, як дівчина згодом спілкуватиметься з чоловіками та як обиратиме майбутнього супутника. Тобто якщо в близькому оточенні дівчинки не буде тата, то, ймовірно,в майбутньому вона почне сприймати чоловіків "чужими".

Але важливо пам'ятати, що татам слід поводитися гідно як з дочками, так і з дружинами, щоб дівчатка бачили в них покровителя і опору. А от сліпа материнська любов підносить дочок на п'єдестал. Жінки можуть захвалювати своїх принцес цілодобово, а оцінка чоловіків є більш тверезою.