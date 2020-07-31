Кабмін запустив новий експериментальний проєкт: замість подарунків для новонароджених дітей батьки можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Як отримати компенсацію – читайте нижче.

Як отримати гроші замість "пакунка малюка"

Процедура отримання коштів доволі проста. Молоді батьки повинні у "Приватбанку" відкрити спеціальний рахунок з особливим режимом. Після цього вони отримають карту, пише 24 канал.

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Далі варто протягом 12 місяців від моменту народження малюка звернутися за матеріальною компенсацією до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання.

Які документи для цього потрібні?

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія посвідки на постійне місце проживання / посвідчення біженця / посвідчення особи, яка потребує захисту.

Копія документу про індивідуальний ідентифікаційний номер.

Копія рішення про встановлення опіки.

Копія рішення про влаштування дитини в патронатну сім’ю.

Довідка з полового будинку про неотримання одноразової допомоги "пакунок малюка" (якщо дитина народилася у 2020 році).

Зазначимо, що заяву і всі документи можна подати онлайн.



Як отримати компенсацію замість "пакунку малюка" / Інфографіка Мінсоцполітики

А кошти грошової компенсації новоспечені батьки повинні самостійно протягом року витратити виключно для придбання дитині речей – одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, а також засобів гігієни для породіль.