До п'яти років дітям можна все: як виховують малечу в Південній Кореї – цікаві факти

Сучасні батьки часто експериментують та застосовують різні методи виховання. Так, дехто звертається до західноєвропейських моделей, а інші – до далекосхідних. Тому ми вирішили розповісти, як виховують дітей у Південній Кореї.

Чим методи цієї країни відрізняються від українських та які стереотипи щодо виховання там існують – розповіла Кароліна Джонг – перекладачка, блогер, дружина корейця і мама двох дітей, передає Womo.

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Як виховують дітей у Південній Кореї

За словами Джонг, у Кореї дітей настільки люблять, що там ви практично ніхто не може байдуже пройти повз малечі. Їх там дуже оберігають і намагаютьсяробити для них просто ідеально: найкраще харчування, найкрутіші іграшки тощо.

Цікаво, що 80% південно-корейських жінок свідомо залишають роботу і присвячують себе материнству. Для них це відповідальніше будь-якої іншої роботи. Проте, на відміну від наших мам, кореянки не вважають за потрібне виводити дитину кожен день гуляти.



Батьки з дитиною у Південній Кореї / Фото NextShark

Дівчата мають велике значення

Як і в багатьох країнах Азії, син у більшому пріоритеті для батьків, ніж дочка. Проте сучасні корейці намагаються нівелювати ці традиції, показують "значущий" образ дочки в родині і роблять це "трендом".

У більш дорослому віці корейці, як і ми, українці, чітко розмежовують дітей, згідно їх гендеру: дівчаткам – рожеве і ляльки, хлопчикам – блакитне і машинки.

Стереотипи, які нав'язуються дітям

Цікаво, що корейці занадто зациклені на навчанні і успіху в роботі. Тому на дітей тиснуть морально, щоб добре вчилися і отримали статус в суспільстві. Але, звичайно, роблять акцент на тому, що дівчинка повинна бути жіночною, а хлопчик повинен вміти забезпечити всю сім'ю.

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Корея дії схоже до Японії, де дитині до 5 років дозволяється вести себе як завгодно. Тому корейці вважають, що "виховувати" дитину потрібно тільки тоді, коли вона вже щось розуміє. До прикладу, якщо трирічний малюк вередує в вагоні метро, то всі пасажири будуть намагатися його розважити. Ніхто не стане зневажати чи кричати на маму.

До того ж, вони стриманіші із маленькими дітьми в плані покарань. Але коли дитина вже досягла молодшого шкільного віку, то тут батьки можуть вести себе навіть занадто суворо.



Діти у Південній Кореї / Фото Littledayout

Дошкільна та шкільна освіту в Кореї

Багато мам віддають дітей в ясла з трьох місяців, щоб зберегти свою роботу. З трьох років діти йдуть в садок. Там обов’язково один вихователь постійно закріплений за трьома дітьми, кожен день він складає такий собі щоденник по кожній малечі і відправляє ці документи мамам.

У школу йдуть в 7 років, і навчальний заклад ділиться на молодшу, середню і старшу школу, і для класів кожної вікової категорії є окрема будівля. У випускних класах діти так само здають ЗНО.