З 1 квітня пологи в Україні будуть безкоштовними

З 1 квітня 2020 року в Україні повинна запрацювати Програма медичних гарантій, яка включає в себе оплату державою пологів. Так, на медичні послуги – пологи, кесарів розтин, ліки, палату, щеплення, екстрену допомогу й реанімацію – на кожну породіллю виділятимуть 8500 тисяч гривень.

Надання якісної безоплатної медичної допомоги при пологах є пріоритетним для охорони здоров’я, йдеться на сайті Міністерства оорони здоров'я.

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Так, пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними для пацієнтки після запровадження реформи. Держава покриє 100% вартість цих послуг.

Тому з 1 квітня цього року гарантований безкоштовний пакет медичних послуг при пологах включатиме:

фізіологічні пологи;

ургентний та плановий кесарів розтин;

моніторинг стану роділлі та дитини;

знеболення під час пологів;

лабораторні та інструментальні обстеження;

інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі;

реанімація та стабілізації стану новонароджених;

вакцинація;

метаболічний скринінг у новонароджених;

консультація з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

В яких лікарнях можуть приймати пологи безкоштовно? Лікарня або поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги, має заключити договір з Національною службою здоров’я України та мати в наявності необхідне обладнання, ліки та лікарів, які зможуть надати пацієнту якісну та кваліфіковану допомогу.

Чому на одну породіллю видаляють саме 8500 тисяч гривень?

"Всі тарифи, які виставлятиме НЗСУ, є не просто прорахованими "в середньому". Рік або більше тривали пілотні проекти в різних регіонах, було визначено середній оптимальний тариф для кожної послуги" – сказала менеджерка експертної групи "Охорона здоров'я" Реанімаційного пакету реформ Світлана Бубенчікова виданню Обозреватель.

Які ще послуги передбачає Програма медичних гарантій – читайте тут.