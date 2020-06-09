За статистикою у більш як третини українців є сторінки в Фейсбук. Частина з них використовує їх як джерело новин, а хтось для звичайного спілкування. Однак більшість навіть не здогадується, що може стати співвласником світової мережі і заробляти на цьому чималі кошти.

Як інвестувати в активи бізнес-гігантів і що потрібно знати про акції міжнародних компаній – читайте в матеріалі 24 каналу.

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У які фінансові активи інвестувати?

Ринок пропонує чимало варіантів для інвестицій. Найпопулярнішими, звісно, є банківські депозити й нерухомість. Однак у період економічного послаблення цим видам активів не потрібно особливо довіряти.

Натомість, щоб отримувати стабільний пасивний дохід, варто звернути увагу на акції міжнародних компаній компаній. Більше того, українці теж мають доступ до цінних паперів світових підприємств.

Будь-який українець може торгувати контрактами на різницю цін по акціях іноземних компаній. Це можна робити не виходячи з дому, використовуючи свій мобільний телефон,

– пояснив Євгеній Шакотько, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ.

Що врахувати перед купівлею активів?

Передусім, варто знайти посередника, який надасть доступ до необхідних інструментів. Тобто, потрібно вибрати професійну компанію, яка допоможе обрати розібратися у всіх нюансах інвестування.



Про особливості трейдингу проконсультує спеціаліст / Фото Jason Briscoe, Unsplash

На що звернути увагу під час вибору посередника:

Тривалість діяльності на ринку. Це має бути підприємство з багаторічною історією, що говорить про його досвід. Кількість клієнтів. Стабільність репутації.

Як вибрати активи, які гарантовано принесуть дохід?

В умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, варто звертати увагу на акції компаній тих галузей, які змогли збільшити прибуток в поточній ситуації. З-поміж них:

акції соцмереж і засобів онлайн-комунікацій – Facebook, Snapchat, Slack;

компанії, що надають розважальний контент – Netflix;

медичні компанії – Johnson & Johnson, UnitedHealth Group, Pfizer, BAYER;

стільникові оператори – Vodafone і інші.

Якщо перейти до цифр, то акції компанії Netflix виросли з 328 доларів на початку 2020 року до більш ніж 440 доларів станом на сьогодні. При цьому на тлі пандемії і підвищеного попиту на розважальний контент прибуток компанії за перший квартал збільшився у понад 2 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Отже, стати співвласником світової компанії може кожен бажаючий українець. Головне, проконсультуватися з професійними експертами, які допоможуть дібрати фінансові активи, щоб у майбутньому отримувати стабільний дохід.