Huawei Next Image Awards – найбільш масштабний у світі конкурс мобільної фотографії та відеороликів.

У 2019 році в ньому взяли участь понад 500 000 охочих! Переможці глобального конкурсу цього року можуть виграти до 10 000 доларів США (до оподаткування) і смартфон Huawei P40 Pro (8 ГБ + 256 ГБ). В Україні учасники локального конкурсу Huawei Next Image Awards 2020 можуть виграти смартфони Huawei P40 Pro, Huawei P40 та Huawei P40 lite.

Фотозйомка подібна до подорожі, котра має початок та кінець. Як мандрівникам, так і фотографам необхідні спеціальне обладнання і особлива концепція. Відкрийте для себе роботи переможців минулорічного конкурсу та знайдіть власний шлях, щоб підкорити конкурс мобільної фотографії Huawei Next Image Awards 2020! Цьогоріч приз за найкраще фото складе 10 000 доларів США.

Вирушайте у нову пригоду!

Дістаючи смартфон із кишені, пам'ятайте, що фотографія – це постійна пригода. Тестуйте нові функції камери і відкривайте навколишній світ з незвичайних ракурсів. За словами членів журі минулорічного конкурсу, цінність фотографії визначають емоції, які вона викликає у глядача. Все, що потрібно – вивчити можливості мобільної фотографії та втілити в життя свою ідею.

Який шлях обрати?

Ідеальний приклад фото для категорії "Історія" (Storyteller) – робота минулорічного переможця. Фотоісторія передає різні емоції, пов’язані з появою нового члена сім’ї. Тривожні кадри очікування в лікарняному коридорі змінюються фотографією матері, котра тримає новонародженого на руках. Розгляньте цю роботу в якості натхнення!

Позначте емоції на карті

Хоча фотографія й відноситься до образотворчого мистецтва, вона більше орієнтується на почуття, ніж на зовнішній вигляд. Всесвітньо відомі фотографи не втомлюються повторювати, що фото, яке не викликає у вас ніяких емоцій, не викличе їх і у глядачів.

Торішній конкурс довів, що емоції мають вирішальне значення для перемоги в Гран-прі. Це важливо пам'ятати і учасникам Huawei Next Image Awards у 2020 році.

Добре підготуйтеся

Професійні фотографи постійно вдосконалюють свої навички, позначаючи ключові точки на "карті" успіху. Перш ніж робити нові фото, вони не тільки налаштовують камеру, а й обмірковують історію, яка стоїть за знімком. За словами легендарного французького фотографа Анрі Картьє-Брессона (Henri Cartier-Bresson), задум фотографії потрібно тримати в голові до та після зйомки. І коли настане відповідний момент, натисніть спуск затвора і отримаєте ідеальний знімок для конкурсу.

Сентиментальна подорож

Подорож – це не обов’язково пересування у просторі. За нею також може стояти шлях до улюблених людей та емоцій, котрі вони викликають. Портретна зйомка – чудовий спосіб показати відносини між моделлю та фотографом. Невеличка порада – під час перегляду фото глядач завжди стежить за напрямком погляду об'єкта зйомки, тому слід позбутися непотрібних елементів у кадрі. І майте на увазі, що для створення успішного портрета необхідно забезпечити максимально комфортну атмосферу, в якій герой зйомки зможе відкритися камері. Торішній переможець у категорії "Обличчя" (Faces) – відмінний приклад.

Участь у Huawei Next Image Awards 2020 можуть взяти фото та відео, зняті на пристрої Huawei, у 6 категоріях: "Долаючи відстань" (Near Far), "Краса ночі" (Good Night), "Привіт, життя!" (Hello, Life!), "Обличчя" (Faces), "Моменти" (Live Moments) та "Історія" (Storyteller).

Щоб дізнатися більше про Huawei Next Image Awards 2020, будь ласка, відвідайте офіційний сайт. Дізнатися більше про конкурс в Україні та умови участі можна на офіційній сторінці на Facebook. Дедлайн подання робіт – 31 липня 2020 року, 19:00 за київським часом.