Про це йдеться в нових документах Міністерства юстиції США, які проаналізувало видання CNN.

Як Епштейн намагався вийти на Путіна та Лавлова?

Згідно з листуванням, у червні 2018 року Епштейн звернувся до норвезького політика Торбйорна Ягланда, який на той момент очолював Раду Європи. Він запропонував передати Путіну, що Лавров міг би "отримати інформацію", поспілкувавшись з ним.

У листі Епштейн згадав колишнього постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна, який, за його словами, раніше регулярно зустрічався з ним у Нью-Йорку.

Я думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров міг отримати інформацію, поговоривши зі мною. Віталій Чуркін раніше так робив, але він помер (у 2017 році – 24 Канал)?!

– написав Епштейн.

Американський фінансист казав, що був би "радий зустрітися з Путіним на дві – три години".

Ягланд у відповідь повідомив, що планує зустрітися з помічником Лаврова і передати цю пропозицію. Епштейн, своєю чергою, похвалив Чуркіна, заявивши, що той "зрозумів Трампа після наших розмов", і додав: "Він має щось отримати, це так просто".

Норвезька прокуратура вже почала розслідування стосовно Ягланда. За словами його адвоката, політик буде співпрацювати зі слідством, проте заперечує порушення закону.

Документи також свідчать, що контакти Епштейна з російськими чиновниками почалися задовго до цього. Зокрема, ще у 2013 році він писав колишньому прем'єр-міністру Ізраїлю Ехуду Бараку про плани Ягланда зустрітися з Путіним у Сочі та цікавився можливістю власної зустрічі з російським президентом. В одному з листів Епштейн зазначав, що міг би пояснити Путіну, як Росія може заохочувати західні інвестиції.

З цікавого, Епштейн вказував на свої зв'язки з засновником Microsoft Біллом Гейтсом для підкреслення власного впливу. Водночас сам Гейтс заперечував будь-які протизаконні дії, пов'язані з Епштейном.

Водночас у документах немає підтверджень того, що така зустріч справді відбулася. Сам Епштейн у листуванні неодноразово визнавав, що особисто з Путіним не зустрічався.

Нова публікація листів спричинила нову хвилю припущень щодо мотивів Епштейна. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна розпочне розслідування можливих зв'язків фінансиста з російськими спецслужбами. За його словами, дедалі більше інформації в міжнародній пресі вказує на підозри, що скандал навколо Епштейна міг бути пов'язаний з діяльністю російської розвідки.

Що кажуть у Кремлі щодо зв'язку з Епштейном?

У Кремлі ці твердження відкинули. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що версія про контроль Епштейна російськими спецслужбами "не заслуговує на серйозне ставлення", і порадив журналістам не витрачати час на такі розслідування.

Водночас експерти, опитані CNN, зазначають, що оприлюднені документи не містять прямих доказів співпраці Епштейна з російською розвідкою. На їхню думку, листування радше свідчить про його прагнення спілкуватися з впливовими політиками та позиціювати себе як неформального геополітичного посередника.

Також документи підтверджують, що Епштейн відвідував Росію та підтримував контакти з окремими російськими бізнесменами й посадовцями. Однак прямих доказів того, що йому вдалося налагодити стабільні зв'язки з Кремлем або особисто з Путіним, у матеріалах Міністерства юстиції немає.

Цікаво, що громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус припустив в етері 24 Каналу, що Джеффрі Епштейн, сам того не підозрюючи, у спробі заробити грошей дійсно міг працювати на Путіна. Адже Кремль прагнув мати компромат на західних політиків.

