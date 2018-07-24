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GFN 2018: переосмислення ролі нікотину і його впливу на здоров'я населення

79 Читать новость на русском
Табак
Табак / vsezavisimosti.ru

За даними ВООЗ, тютюн – причина смерті 7 млн людей у світі щорічно, з яких 890 тис. помирають від пасивного куріння.

Це робить куріння однією з найбільш серйозних глобальних проблем суспільного здоров’я. На Global Forum on Nicotine 2018 провідні вчені та представники громадських організацій з усього світу говорили про нову роль нікотину, не пов'язану з традиційним курінням. Експерти визначили, що шкоду від нікотину можна звести до мінімуму, за умови вибору оптимального способу його доставки.

80% курців живуть в країнах із низьким і середнім рівнем доходу, де показник смертності від захворювань, пов'язаних із курінням, залишається високим. Традиційне куріння є причиною розвитку широкого спектру захворювань (70% смертей припадає на рак легенів і язика, хронічну обструктивну хворобу легенів, хвороби серця і судин), воно провокує смертність серед працездатного населення, перешкоджаючи економічному розвитку країни.

Найбільш ефективним засобом зниження ризиків розвитку захворювань, пов'язаних з курінням, є повна відмова. Однак не всі можуть або бажають розлучитися зі шкідливою звичкою. У світі популярність набирає підхід Harm Reduction (‘зменшення шкоди’), який пропонує курцям заміну звичайних сигарет менш шкідливими альтернативами. На практиці підхід реалізується як частина соціальної політики, громадський рух і індивідуальний вибір. Питанням подальших досліджень, фінансування і розвитку підходу, а також презентації нових наукових даних була присвячена основна частина GFN у цьому році.

Ефективність підходу простежується на прикладах розвинених країн Європи і Азії. Японія, з виведенням на ринок продуктів зниженого ризику в 2014-ому, змогла домогтися переходу на альтернативи близько 20% курців. Велика Британія реалізує підхід Harm Reduction на державному рівні. Крім інформування громадськості про переваги переходу на продукти зниженого ризику, уряд скорочує податки, роблячи ці продукти фінансово привабливими. Завдяки серії попереджувальних заходів, в 2016 році країна скоротила поширеність куріння до 15,5%, що є історичним мінімумом.

Ринок альтернативних продуктів демонструє стрімке зростання тютюнова індустрія відмовляється від виробництва звичайних сигарет і переходить на менш шкідливі альтернативи. В результаті, ідея зменшення шкоди значно впливає на скорочення поширеності куріння серед всіх груп населення.

Не останню роль відіграє й політика оподаткування. На думку експертів, поліпшити ситуацію може формування податку за гнучкою системою, заснованою на оцінці відносного ризику продукту для здоров'я людини. Головною перешкодою залишаються міфи навколо альтернативних продуктів, які сформувалися через необізнаність населення. Без активного інформування ніякі заходи не допоможуть знизити згубний вплив епідемії тютюнокуріння на громадське здоров'я та економіку країн.

Нагадаємо, що раніше проводилися дослідження ефективності підходу Harm Reduction провідними інститутами та медичними асоціаціями Великобританії: The Royal College of Physicians, Public Health England і Cancer Research UK. The Royal College of Physicians ще в 2007 році опублікувала звіт, в якому чітко вказано, що велика частина шкоди від куріння виникає не через нікотин, а через інші компоненти тютюнового диму, що містяться в сигареті. А вченими Українського інституту кардіології ім. Стражеско, в ході 6-місячного дослідження була зафіксована динаміка поліпшення показників серцево-судинного здоров'я дорослих курців при переході на електронні замінники сигарет.

Теги: Здорове життя тютюн
Джерело: 24 Канал
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