Глава Пентагону відкритий для переговорів з міністром оборони Росії – Reuters

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс дав зрозуміти, що відкритий для переговорів з главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Читайте також: У США демократи розкритикували пояснення Трампа щодо "обмовки" про втручання Росії в хід виборів

Зазначається, що два чиновники США повідомили агентству на умовах анонімності, що Меттіс відкритий для переговорів з російським колегою, але водночас він особливо не шукає можливості переговорів з Шойгу, особисто або по телефону.

У Пентагоні від офіційних коментарів з даного питання відмовилися.

Там заявили, що не отримували ніякої пропозиції з Москви про переговори, незважаючи на зауваження Шойгу минулого тижня, що Меттіс відхилив таку пропозицію,

– йдеться у повідомленні.

Переговори Меттіса і Шойгу, в разі їх проведення, стануть першою зустріччю глав оборонних відомств двох країн з 2015 року, зауважили в Reuters.

В агентстві зазначили, що можливість переговорів випливла після зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна в понеділок в Гельсінкі.