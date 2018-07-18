Гнучкий смартфон Samsung Galaxy X: у мережі з'явилися нові схеми

У інтернеті починає з'являтися ще більше інформації про гнучкий смартфон Samsung Galaxy X. Наразі ж до мережі потрапили нові схеми пристрою.

Судячи з ескізів,які оприлюднив ресурс Gizchina Samsung Galaxy X в розкритому стані матиме вигляд звичайного смартфону. Оскільки габарити апарату є досить невеликими, тому він легко складається однією рукою.

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Нижче дисплея розташовується механічна кнопка "Додому", а на задній панелі видно основну камеру та стандартний сканер відбитків пальців.

Крім того, по краях корпусу смартфону розміщено спеціальні шарніри, які згинають пристрій навпіл.

На передній ж панелі розташовано датчик згину, який вимірює швидкість закриття гаджету та визначає кут нахилу двох частин Galaxy X відносно один одного.

Жодної іншої інформації про "начинку", точну дату виходу та ціну нові схеми не розкрили.

До слова, нещодавно стало відомо, що корпорація Huawei готується до випуску смартфону Mate 20 Pro, який також матиме вигнутий OLED-екран.