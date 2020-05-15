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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Голос Америки: Загадкову "дитячу" хворобу, пов'язану з COVID-19, виявили вже в США та Європі

Голос Америки - Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Центр контролю та профілактики захворювань у США видав попередження про нову загадкову хворобу, що вражає дітей, і пов'язана з COVID-19. Недугу, яку називають "мультисистемним запальним синдромом", виявили вже у понад третині американських штатів та Європі.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

Кількість нових випадків інфікування COVID-19 іде на спад у понад 20 американських штатів.

Нова партія американської військової допомоги прибула до України. Про це повідомило посольство США.

Автор: Марина Васильєва
Теги: Діти Коронавірус COVID-19 Новини США Голос Америки
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