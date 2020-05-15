Голос Америки: Загадкову "дитячу" хворобу, пов'язану з COVID-19, виявили вже в США та Європі
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Центр контролю та профілактики захворювань у США видав попередження про нову загадкову хворобу, що вражає дітей, і пов'язана з COVID-19. Недугу, яку називають "мультисистемним запальним синдромом", виявили вже у понад третині американських штатів та Європі.
Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:
Кількість нових випадків інфікування COVID-19 іде на спад у понад 20 американських штатів.
Нова партія американської військової допомоги прибула до України. Про це повідомило посольство США.
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