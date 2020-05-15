Голос Америки: Загадочную "детскую" болезнь, связанную с COVID-19, обнаружили уже в США и Европе

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Центр контроля и профилактики заболеваний в США выдал предупреждение о новой загадочной болезни, поражающей детей, и связанной с COVID-19. Болезнь, которую называют "мультисистемным воспалительным синдромом", обнаружили уже у более чем трети американских штатов и Европе.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале: Количество новых случаев инфицирования COVID-19 идет на спад более чем в 20 американских штатах. Новая партия американской военной помощи прибыла в Украину. Об этом сообщило посольство США.