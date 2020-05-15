Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Голос Америки: Загадочную "детскую" болезнь, связанную с COVID-19, обнаружили уже в США и Европе

Голос Америки - Читати новину українською

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Центр контроля и профилактики заболеваний в США выдал предупреждение о новой загадочной болезни, поражающей детей, и связанной с COVID-19. Болезнь, которую называют "мультисистемным воспалительным синдромом", обнаружили уже у более чем трети американских штатов и Европе.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

Количество новых случаев инфицирования COVID-19 идет на спад более чем в 20 американских штатах.

Новая партия американской военной помощи прибыла в Украину. Об этом сообщило посольство США.

Автор: Марина Васильева
Теги: Дети Коронавирус COVID-19 Новости США Голос Америки
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Красноречивые фотографии в соцсети: русский солдат раскрыл место дислокации в Сирии – факты
сегодня , 22:00 Красноречивые фотографии в соцсети: русский солдат раскрыл место дислокации в Сирии – факты
Михайло Макарук
Дело Стерненко: противостояние двух политических миров и выводы юристов
сегодня , 21:15 Дело Стерненко: противостояние двух политических миров и выводы юристов
Богдан Мірошниченко
Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать
сегодня , 12:30 Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать