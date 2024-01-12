Епопея з законопроєктом про мобілізацію: Зеленський відреагував на відкликання документа

Володимир Зеленський прокоментував проєкт закону про мобілізацію. Президент сказав, що знає про те, що військові працювали з депутатами над ним.

Український лідер сказав про це під час пресконференції з Ріші Сунаком 12 січня. Напередодні міністр оборони заявив, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про новий закон про мобілізацію

Що стосується законопроєкту по мобілізації. Я знаю, що військові з депутатами працювали. Кінцевий варіант я не бачив. Для мене головне, щоб цей закон був справедливий,

– пообіцяв президент України.

Володимир Зеленський додав, що він зможе сказати про документ тоді, коли побачить всі деталі.

До речі, нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська розповіла, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не бачив нового законопроєкту про мобілізацію.

Законопроєкт про мобілізацію: коротко