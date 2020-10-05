У Луганській області спалахнула чергова масштабна пожежа: кажуть про підпал. У вересні на COVID-19 захворіли 24 нардепи Верховної Ради, а одна з працівниць секретаріату померла. Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук анонсував створення ради, членами якої будуть вихідці з Донбасу. Мінцифри презентувало оновлену версію додатку Дія. Такими були головні новини 5 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Новий підпал на Луганщині

Чергова пожежа спалахнула у Станично-Луганському районі, а саме між селищами Нижньотепле та Артема. Зрештою вогонь упритул наблизився до електростанцій і від пожежі почали детонувати не розірвані раніше боєприпаси.

Актуально Пожежі на Луганщині – майже всі основні осередки ліквідували: останні новини – відео, фото

На Луганщині виникла нова масштабна пожежа (Фото пресслужби Станично-Луганської РДА)

В обід пожежникам вдалося приборкати вогонь біля електропідстанції та магістрального проводу біля села Артема. Перед цим електропідстанцію знеструмили. Опісля рятувальники продовжили боротися з вогнем, який пішов у напрямку Петропавлівки та околиць Артема.

У Станично-Луганській райдержадміністрації стверджують, що вогонь з’явився раптово. Чиновники додають: запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 – 2015 роках після масштабних обстрілів з "Градів". Також, за їхніми словами, мовиться про підпал.

Пожежа спалахнула між селами Артема та Нижньотепле / Карта

Зверніть увагу Сплять просто неба: як виживають луганчани після масштабних пожеж – відео

Тривожна ситуація з коронавірусом у Раді

У Верховній Раді – спалах коронавірусу. Загалом від початку епідемії заразилися 75 людей, зокрема нардепи. А у вересні загальне число хворих становить 39. Через таку ситуацію парламентарі взяли перерву до 20 жовтня.

Коронавірус у Раді: кількість інфікованих

24 нардепи у вересні (загалом 49 інфікованих)

15 працівників Апарату Верховної Ради у вересні (26 загалом).

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що від коронавірусу померла одна з працівниць секретаріату Ради.

Одними з останніх на коронавірус захворіли лідери фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність" в парламенті – Кіра Рудик та Петро Порошенко. Також 1 жовтня підхопив інфекцію очільник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, а вже 2-го – нардепи Ігор Палиця та Нестор Шуфрич.

Яка ситуація зараз з коронавірусом в Україні? Станом на 5 жовтня в Україні вже 230 236 людей інфікувалися коронавірусом. З них померли від ускладнень чи супутніх захворювань 4 430 пацієнтів, натомість одужали – 101 252.



За останню добу інфекцію виявили ще в 3 771 людини.

До речі Цього тижня ми перейдемо позначку в 5 тисяч, – Степанов про стрімкі темпи поширення COVID-19

Нова ініціатива Кравчука щодо Донбасу

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував створити раду людей з Донбасу. За його словами, свою допомогу пропонують багато людей, зокрема й ті, які все життя пропрацювали в Донецькій і Луганській областях. Кравчук зауважив, що ці люди раніше займали важливі організаційні, політичні та господарські позиції на Донбасі.

Їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не взяти одного члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції,

– пояснив він.

Водночас представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський зауважив, що створювати таку раду немає сенсу, тому що вона ніяк не вплине на позицію РФ.

На його переконання, проблема російської окупації є очевидною – РФ утримує частину території України і не збирається її віддавати. Після створення такої ради і обговорення відповідних питань, Росія навряд чи піде з української території.

Представник Донецької області у ТКГ наголосив, що перш за все проблему треба вирішувати на дипломатичному рівні – це має робити українська влада.

Лише тоді, коли вона (РФ – 24 канал) піде – буде можливість реальної реінтеграції, і можна буде вирішувати конкретні проблеми. Наразі обговорення будуть даремною втратою часу,

– підкреслив Казанський.

Чим займається Тристороння контактна група

ТКГ – це у повноважена група представників України, ОБСЄ та Росії. Її створили як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.

Її створили як засіб для полегшення дипломатичного Результат її роботи – мінські домовленості. Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою деескалації збройного конфлікту на сході України.

у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою Домовленості складаються з безпекового і політичного блоків. Перші два пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.

​Важливо Без права на імпровізацію: Кравчук розповів, якою має бути заміна Фокіна в ТКГ

Нові послуги та фунції додатку Дія

Відтепер у додатку Дія можна отримати інформацію про штрафи та борги за виконавчими провадженнями. Також стала доступною можливість сплатити усі штрафи та борги.

Що ще корисного є в додатку

єМалятко онлайн

Реєстр будівельної діяльності

Послуги для бізнесу

Шерінг документів

Належний користувач авто та поширення техпаспорту

Цифровий ІПН (податковий номер)

Цифрове свідоцтво про народження

Статус внутрішньо переміщеної особи

Реєстрація онлайн

Як скористатися новими послугами в Дії

Для цього потрібно просто оновити додаток. Завантажити оновлену версію Дія можна за цими посиланнями:

Версія Дія для смартфонів Apple

Версія Дія для смартфонів Android

Версія Дія для смарфтонів Huawei

Що таке Дія? Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава у смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android, Apple та Heawei. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу. Вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

Читайте більше Дія 2.0: які нові послуги стали доступними українцям у смартфоні

24 канал – у трійці найкращих

Сайт 24tv.ua вкотре заслужив довіру читачів і посів третю сходинку серед новинних сайтів України. Свіжий рейтинг оприлюднила компанія Gemius Україна. Дослідження проводили у вересні.

Трійка найпопулярніших новинних сайтів України

politeka.net. tsn.ua. 24tv.ua.

Позаду залишилися сайти: "РБК-Україна", УНІАН, "Українська правда" та НВ. Згідно з новим рейтингом за конкретний період, сайт 24 каналу відвідали понад 6 мільйонів унікальних користувачів.

Крім того, 24 канал посів 13-те місце серед найпопулярніших інтернет-ресурсів, якими користуються українці.

Зверніть увагу! Вперше 24 канал став найрейтинговішим ЗМІ України в інтернеті в листопаді 2017 року.

І з того часу неодноразово виборював цю позицію.



Найпопулярніші ЗМІ в Україні / Інфографіка 24 каналу