Головні новини 18 травня: проєкт нових послаблень карантину й обвал житлового будинку в Одесі

З 22 травня в Україні планують послабити карантин ще більше: що відкриють і які рекомендації дає МОЗ. В Одесі обвалилася частина житлового будинку. Найкращий Кучма: результати нового соціологічного опитування. Кілометрові черги до транспорту у Києві. Кози в масках. Такими були головні новини понеділка, 18 травня.

Найважливіші новини за сьогодні, 18 травня, в Україні та світі:

Нове послаблення карантину: що і як відкриють

Важливе за день Справа Стерненка: СБУ не вручила підозру активісту, а визнала потерпілим – відео

В Україні з 22 травня збираються знову послабити карантинні обмеження. Зокрема, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, то відновлять свою роботу садочки, для гостей відкриють свої двері готелі, абітурієнти зможуть скласти ЗНО, а громадський транспорт знову курсуватиме у звичному режимі. Окрім того, можуть запрацювати фітнес-зали.

Втім, в усіх цих закладах, а також у транспорті, що перевозитиме пасажирів, треба дотримуватися рекомендованих МОЗ правил.

За яких умов можуть працювати садочки:

Має бути температурний скринінг працівників закладу перед початком робочої зміни;

Таку ж перевірку мають здійснювати дітям, при чому спершу – при вході в заклад (на вулиці). Далі температуру малечі мають міряти кожні 4 години, а відомості вносити у журнал.

Обов’язковою має бути дезінфекція поверхонь (її мають проводити кожні 2 години та після закінчення занять).

Від роботи мають відсторонити усіх людей, які старші 60 років або мають хронічні захворювання.

Що ж до громадського транспорту – там теж є низка суворих правил:

Кондуктор, і водій, і пасажири автобуса чи іншого транспортного засобу мають бути у масках або респіраторах.

Пасажири можуть сидіти у межах кількості місць для сидіння.

Біля дверей транспортного засобу рекомендовано розмістити антисептик.



Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

Про те, як в умовах карантину абітурієнтам організують ЗНО, коли і в якому форматі пускатимуть до фітнес-залів та на що буде схоже перебування в готелях – у матеріалі 24 каналу.

Обвал житлового будинку в Одесі

Важливо Курбан-Байрам та Ураза-Байрам стануть державними релігійними святами: Зеленський підпише указ

В історичному центрі Одеси на вулиці Торговій обвалилася частина житлового будинку. Частково зруйновані 3 квартири на 4, 3 і 2 поверхах будівлі. Попередньо – дивом обійшлося без жертв та постраждалих.

Деякі люди, які перебували в будинку почули, як він почав тріщати та вибігли на вулицю перед самісіньким обвалом. Під завалами – усі речі та пожитки людей. Рятувальники при цьому не надто поспішають розбирати завали.



Обвал житлового будинку в Одесі / Фото ДСНС

Річ у тім, що обвалитися могла опорна стіна, яка підтримує решту дому.

Те, що обвалилося, може служити сьогодні опорною стіною тієї частини дому, яка ще стоїть. Тому треба все робити не поспішаючи. Поки, за нашими даними, жертв немає. Хіба у якісь з квартир хтось неврахований перебував випадково чи в гостях,

– розповів під час брифінгу журналістам мер Одеси Геннадій Труханов.

Версії причин обвалу:

Ймовірний витік газу (це була перша версія ДСНС, втім, її поки відкинули);

Поруч з будинком – масштабне будівництво, а під ним ֪ частина одеських катакомб. Відтак, обвал міг статися через рух ґрунту. Тим паче, що на місці будівництва (а воно відразу ж поруч з будинком, де стався обвал) правоохоронці виявили екскаватор без водія.

Перебудова квартир – ще одна з версій, про яку під час брифінгу розповів мер Одеси Труханов. За його словами, у домі є багато комунальних квартир, де власники позносили перегородки та стіни.



Поруч виявили порожній екскаватор

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Більше деталей про обвал, а також фото і відео з місця інциденту – у матеріалі 24 каналу.

Найкращий президент: народна версія

Ще трішки соціології Парламентський рейтинг: за які партії готові голосувати українці

Соціологічна група "Рейтинг" провела нове дослідження: українців запитали, кого з президентів вони підтримують найбільше. Відтак, найкращим президентом за всю історію незалежної України люди вважають Леоніда Кучму. Аж 20% респондентів вважають часи правління Кучми найкращими.

А от найгіршим президентом вважають не втікача Януковича. Такий, на думку народу, його попередник, символ Помаранчевої революції Віктор Ющенко. Врешті, погляньте на цей рейтинг самі.

Кого з президентів українці підтримують найбільше та найменше

Найкращим президентом найбільша кількість опитаних вважає Леоніда Кучму – 20%;

Володимира Зеленського – 16%;

Леоніда Кравчука – 13%;

Петра Порошенка – 12%;

Віктора Януковича – 9%;

Віктора Ющенка – 6%.

жоден з них не був найкращим – 14%;

не змогли відповісти – 10%.



Рейтинг президентів від "Рейтингу" / Інфографіка 24 каналу

Київські черги до… транспорту

Актуально Морська сіль і ультрафіолет вбиває COVID-19: Ляшко анонсував відкриття пляжного сезону

Кияни потерпають від транспортного колапсу. Він виник через карантинні обмеження щодо курсування громадського транспорту, а також через закрите метро.

Так, від самого ранку 18 травня на Троєщині утворилася величезна черга на зупинці громадського транспорту. Фото з сотнею людей, які стоять ланцюжком та чекають на транспорт, вмить облетіло соцмережі.

Кияни гуртом чекали на автобус №114 на кінцевій зупинці "Милославська", що на Троєщині.



Черга на автобус / Фото з соцмереж "Київ Оперативний"

Черги на Троєщині: відео

Зверніть увагу! В Україні послаблення карантинних обмежень щодо роботи наземного громадського транспорту можуть почати діяти вже з 22 травня. Але транспорт поїде лише за сценарієм адаптивного карантину. Тобто відновить роботу в тих регіонах, де буде сприятлива епідемічна ситуація. Київ до міст, де епідситуація сприятлива, на жаль поки не втрапляє.

Кози в масках, а ви?

Новий зашквар Наступний – Гітлер: Гордон взяв інтерв'ю у ватажка бойовиків Гіркіна-Стрєлкова

І наостанок – усміхніться! Так, в Україні продовжує діяти суворий масковий режим та карантин. Не всі його дотримуються, а слід: коли бережете себе і оточуючих імовірність інфікування коронавірусом значно зменшується.

Приміром, у Дніпрі в масках бігають навіть кози. Точно невідомо, чи ті маски на тваринок натягли, аби захистити від COVID-19, а чи ж від того, аби вони не брали в рот усіляку гидоту. Втім, кумедні кадри вже гуляють мережею.



Кози в масках розгулювали Дніпром / Фото "Наше місто"