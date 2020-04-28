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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Головні новини 28 квітня: прогнози завершення пандемії, докази причетності РФ до збиття MH17

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      Новини України сьогодні 28 квітня 2020 – новини України, світу
      Головні новини 28 квітня / Колаж 24 каналу

      Пандемія коронавірусу в Україні може завершитися до 7 липня. Російський генерал Андрій Бурлака – один з головних фігурантів справи про збиття Boeing MH17. Кабмін відкликав з Ради подання про призначення Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі. Такими були головні новини 28 квітня.

      Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

      Завершення пандемії

      Фахівці Сінгапурського університету технологій та дизайну на основі аналізу статистичних даних спрогнозували закінчення епідемії коронавірусної інфекції в Україні та світі.

      Зверніть увагу Вихід з карантину в Україні: успіхи і недоліки протидії коронавірусу

      Експерти прогнозують:

      • до 18 травня ситуація з поширенням вірусу в Україні покращиться на 97% у порівнянні з піком; 
      • до 28 травня – на 99%;
      • остаточно пандемія завершиться 7 липня.

      Окрім того, експерти зазначили, що  "переломний момент" в Україні вже настав – це сталося 21 квітня. Загалом фахівці вважають, що пандемія у світі завершиться 20 жовтня.

      Головне про коронавірус в Україні за 28 квітня:

      Головне про коронавірус у світі за 28 квітня:

      Це цікаво Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики

      Нові докази причетності РФ до збиття MH-17

      Одним з головних фігурантів справи про збиття над Донбасом малазійського Boeing рейсу MH17 є "Володимир Іванович".

      Дізнайтеся більше Андрій Бурлака та справа MH17: що відомо про генерала ФСБ

      Саме під таким іменем він проходить у розслідуванні цієї справи. За цим ім'ям може приховуватися чинний перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.

      Що з'ясували журналісти:

      • Бойовики окупаційних російських військ називали "Володимира Івановича" керівником всієї військової операції на Донбасі.
      • Його накази виконував навіть представник російських окупаційних військ Ігор Стрєлков, який першим і розпочав військові дії на Сході України.
      • Андрій Бурлака у 2014 році під час активних бойових дій на Донбасі тричі приїжджав в Ростов-на-Дону, який в той час був перевалочним пунктом для російських окупаційних військ.
      • Третій його приїзд в Ростов-на-Дону відбувся 15 липня 2014 року. Вже 17 липня бойовики збили малайзійський Boeing, а 18 липня Бурлака повернувся в Москву.
      • Після активних бойових дій на Донбасі Бурлака був підвищений у званні до генерал-полковника, а також отримав звання Героя Росії. 

      Зауважимо, що судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня і наразі відкладений через пандемію коронавірусу. Слухання мають відновитися 8 червня. Наразі у справі МН17 підозрюють 1 українця, 2 окупантів та 1 росіянина.

      Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.

      Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.

      Саакашвілі не буде віцепрем'єром

      Кабмін відкликав з парламенту подання про призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ.

      До теми Коли може відбутися позачергове засідання Ради і що розглянуть

      За словами Юрія Бутусова, на підтримку Саакашвілі вдалось зібрати лише 140 – 170 голосів серед "Слуг народу" із необхідних 226. Наразі в Офісі Президента розглядають варіант висунення експрезидента Грузії кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".

      Водночас журналіст Сергій Лещенко стверджує, що подання про призначення Саакашвілі не відкликали з Верховної Ради, тому що в парламенті його взагалі не реєстрували. Це означає, що кандидатуру Саакашвілі досі обговорюють. 

      Призначення Саакашвілі: що відомо

      • Спершу йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
      • Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
      • ​Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
      • Після зустрічі з фракцією "Слуги народу" Саакашвілі втратив підтримку.
      • На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Попереджають, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.

      саакашвілі україна
      Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Ринку землі бути

      Президент України підписав закон про ринок землі №2178-10. Він почне діяти з 2021 року.

      Тим часом У Раді хочуть звільнити голову НАБУ Ситника заднім числом у порушення Конституції, – ЦПК

      Закон про ринок землі був однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування. На черзі – ухвалення "антиколомойського" законопроєкту.

      Зокрема, закон передбачає:

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.
      • З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

      Закон про ринок землі: що він передбачає – читайте пояснення у матеріалі 24 каналу.

      ринок землі закон україна 2020
      Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ринок землі Кабінет Міністрів України Верховна Рада Міхеїл Саакашвілі Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Україна – Росія Новини Росії MH17 Публікації
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