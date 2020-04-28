Головні новини 28 квітня: прогнози завершення пандемії, докази причетності РФ до збиття MH17

Пандемія коронавірусу в Україні може завершитися до 7 липня. Російський генерал Андрій Бурлака – один з головних фігурантів справи про збиття Boeing MH17. Кабмін відкликав з Ради подання про призначення Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі. Такими були головні новини 28 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Завершення пандемії

Фахівці Сінгапурського університету технологій та дизайну на основі аналізу статистичних даних спрогнозували закінчення епідемії коронавірусної інфекції в Україні та світі.

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Експерти прогнозують:

до 18 травня ситуація з поширенням вірусу в Україні покращиться на 97% у порівнянні з піком;

до 28 травня – на 99%;

остаточно пандемія завершиться 7 липня.

Окрім того, експерти зазначили, що "переломний момент" в Україні вже настав – це сталося 21 квітня. Загалом фахівці вважають, що пандемія у світі завершиться 20 жовтня.

Головне про коронавірус в Україні за 28 квітня:

Головне про коронавірус у світі за 28 квітня:

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Нові докази причетності РФ до збиття MH-17

Одним з головних фігурантів справи про збиття над Донбасом малазійського Boeing рейсу MH17 є "Володимир Іванович".

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Саме під таким іменем він проходить у розслідуванні цієї справи. За цим ім'ям може приховуватися чинний перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.

Що з'ясували журналісти:

Бойовики окупаційних російських військ називали "Володимира Івановича" керівником всієї військової операції на Донбасі.

Його накази виконував навіть представник російських окупаційних військ Ігор Стрєлков, який першим і розпочав військові дії на Сході України.

Андрій Бурлака у 2014 році під час активних бойових дій на Донбасі тричі приїжджав в Ростов-на-Дону, який в той час був перевалочним пунктом для російських окупаційних військ.

Третій його приїзд в Ростов-на-Дону відбувся 15 липня 2014 року . Вже 17 липня бойовики збили малайзійський Boeing , а 18 липня Бурлака повернувся в Москву.

Після активних бойових дій на Донбасі Бурлака був підвищений у званні до генерал-полковника, а також отримав звання Героя Росії.

Зауважимо, що судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня і наразі відкладений через пандемію коронавірусу. Слухання мають відновитися 8 червня. Наразі у справі МН17 підозрюють 1 українця, 2 окупантів та 1 росіянина.

Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.



Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.

Саакашвілі не буде віцепрем'єром

Кабмін відкликав з парламенту подання про призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ.

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За словами Юрія Бутусова, на підтримку Саакашвілі вдалось зібрати лише 140 – 170 голосів серед "Слуг народу" із необхідних 226. Наразі в Офісі Президента розглядають варіант висунення експрезидента Грузії кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".

Водночас журналіст Сергій Лещенко стверджує, що подання про призначення Саакашвілі не відкликали з Верховної Ради, тому що в парламенті його взагалі не реєстрували. Це означає, що кандидатуру Саакашвілі досі обговорюють.

Призначення Саакашвілі: що відомо

Спершу йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.

​Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

Після зустрічі з фракцією "Слуги народу" Саакашвілі втратив підтримку.

На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Попереджають, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

Ринку землі бути

Президент України підписав закон про ринок землі №2178-10. Він почне діяти з 2021 року.

Тим часом У Раді хочуть звільнити голову НАБУ Ситника заднім числом у порушення Конституції, – ЦПК

Закон про ринок землі був однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування. На черзі – ухвалення "антиколомойського" законопроєкту.

Зокрема, закон передбачає:

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Закон про ринок землі: що він передбачає – читайте пояснення у матеріалі 24 каналу.



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу