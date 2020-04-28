Головні новини 28 квітня: прогнози завершення пандемії, докази причетності РФ до збиття MH17
Пандемія коронавірусу в Україні може завершитися до 7 липня. Російський генерал Андрій Бурлака – один з головних фігурантів справи про збиття Boeing MH17. Кабмін відкликав з Ради подання про призначення Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі. Такими були головні новини 28 квітня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Завершення пандемії
Фахівці Сінгапурського університету технологій та дизайну на основі аналізу статистичних даних спрогнозували закінчення епідемії коронавірусної інфекції в Україні та світі.
Зверніть увагу Вихід з карантину в Україні: успіхи і недоліки протидії коронавірусу
Експерти прогнозують:
- до 18 травня ситуація з поширенням вірусу в Україні покращиться на 97% у порівнянні з піком;
- до 28 травня – на 99%;
- остаточно пандемія завершиться 7 липня.
Окрім того, експерти зазначили, що "переломний момент" в Україні вже настав – це сталося 21 квітня. Загалом фахівці вважають, що пандемія у світі завершиться 20 жовтня.
Головне про коронавірус в Україні за 28 квітня:
- Україна готується до першого етапу виходу з карантину. Однак послаблення карантинних обмежень може призвести до нового спалаху коронавірусу.
- У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість людей, які заразилися коронавірусом, зросла до 36.
- У Чернівцях запрацювали продуктові ринки попри карантинні обмеження.
- На Буковині біля лікарні встановили спеціальний тунель, який вбиває віруси.
- В Україні на боротьбу з коронавірусом витратили понад 1 мільярд гривень.
- Суд оштрафував спортсмена з Гідропарку, який протестував проти карантину 6 квітня.
- По Тернополю розгулював п'яний чоловік з коронавірусом.
- На Одещині жінка скористалась послугами салону під час карантину і "здала" його у поліцію.
Головне про коронавірус у світі за 28 квітня:
- Попри коронавірус у Каліфорнії переповнені пляжі.
- Жіночі гормони розглядають, як ліки проти коронавірусу для чоловіків.
- Трамп хоче покарати Китай через поширення коронавірусу.
- Росія обігнала за кількістю хворих на COVID-19 Китай.
- В Іспанії фіксують зниження смертності навіть попри "режим вікенду".
- Медики у Британії підозрюють, що коронавірус у дітей спричинює синдром Кавасакі.
- Люксембург за місяць протестує усіх громадян на COVID-19.
Це цікаво Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
Нові докази причетності РФ до збиття MH-17
Одним з головних фігурантів справи про збиття над Донбасом малазійського Boeing рейсу MH17 є "Володимир Іванович".
Дізнайтеся більше Андрій Бурлака та справа MH17: що відомо про генерала ФСБ
Саме під таким іменем він проходить у розслідуванні цієї справи. За цим ім'ям може приховуватися чинний перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.
Що з'ясували журналісти:
- Бойовики окупаційних російських військ називали "Володимира Івановича" керівником всієї військової операції на Донбасі.
- Його накази виконував навіть представник російських окупаційних військ Ігор Стрєлков, який першим і розпочав військові дії на Сході України.
- Андрій Бурлака у 2014 році під час активних бойових дій на Донбасі тричі приїжджав в Ростов-на-Дону, який в той час був перевалочним пунктом для російських окупаційних військ.
- Третій його приїзд в Ростов-на-Дону відбувся 15 липня 2014 року. Вже 17 липня бойовики збили малайзійський Boeing, а 18 липня Бурлака повернувся в Москву.
- Після активних бойових дій на Донбасі Бурлака був підвищений у званні до генерал-полковника, а також отримав звання Героя Росії.
Зауважимо, що судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня і наразі відкладений через пандемію коронавірусу. Слухання мають відновитися 8 червня. Наразі у справі МН17 підозрюють 1 українця, 2 окупантів та 1 росіянина.
Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.
Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.
Саакашвілі не буде віцепрем'єром
Кабмін відкликав з парламенту подання про призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ.
До теми Коли може відбутися позачергове засідання Ради і що розглянуть
За словами Юрія Бутусова, на підтримку Саакашвілі вдалось зібрати лише 140 – 170 голосів серед "Слуг народу" із необхідних 226. Наразі в Офісі Президента розглядають варіант висунення експрезидента Грузії кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
Водночас журналіст Сергій Лещенко стверджує, що подання про призначення Саакашвілі не відкликали з Верховної Ради, тому що в парламенті його взагалі не реєстрували. Це означає, що кандидатуру Саакашвілі досі обговорюють.
Призначення Саакашвілі: що відомо
- Спершу йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
- Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
- Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
- Після зустрічі з фракцією "Слуги народу" Саакашвілі втратив підтримку.
- На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Попереджають, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.
Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу
Ринку землі бути
Президент України підписав закон про ринок землі №2178-10. Він почне діяти з 2021 року.
Тим часом У Раді хочуть звільнити голову НАБУ Ситника заднім числом у порушення Конституції, – ЦПК
Закон про ринок землі був однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування. На черзі – ухвалення "антиколомойського" законопроєкту.
Зокрема, закон передбачає:
- З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.
- З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
- Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
Закон про ринок землі: що він передбачає – читайте пояснення у матеріалі 24 каналу.