Головні новини 6 квітня: почали діяти нові карантинні обмеження, у Миколаєві стріляли у Тітова

В Україні почали діяти посилені карантинні обмеження. З 7 квітня працюватимуть тільки 19 пунктів пропуску на кордоні. У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Тітова "Мультика". В Ірані назвали "правильним" рішення збити пасажирський літак МАУ. Такими були головні новини понеділка, 6 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

В Україні почали діяти нові карантинні обмеження

Суворіші карантинні заходи напередодні запровадив уряд. До цього вдалися, аби захистити українців від епідемії коронавірусу.

Відповіді на запитання Посилення карантину в Україні: основне про нові заборони

Нові карантинні обмеження:

заборонено перебувати у громадських місцях без маски чи респіратора ;

перебувати у громадських місцях ; не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей ;

крім випадків службової необхідності та ; дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;

заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів; не можна відвідувати спортивні майданчики;

обмежено прогулянки у парках, скверах , лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 людиною;

, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 людиною; не можна самовільно залишати місця обсервації;

виходити на вулицю потрібно лише з документами , що засвідчують особу;

, що засвідчують особу; уряд ввів обов'язкову самоізоляцію для людей віком від 60 років ;

; на виїздах з усіх областей України облаштовують блокпости;

усі, хто повертатимуться з-за кордону, обов'язково перебуватимуть в 14-денній обсервації;

порушників режиму самоізоляції примусово відправлятимуть в обсерватор;

примусово відправлятимуть в обсерватор; хворим на коронавірус заборонили виходити в аптеки та магазини;

заборонили виходити в аптеки та магазини; працюватимуть лише 19 пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Кабмін готовий послабити карантин, якщо епідемічна ситуація покращиться. Наразі введені обмеження діятимуть до 24 квітня.



Нові обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні: коротко

Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 319 випадків зараження коронавірусом . На жаль, 38 людей померли. Однак 28 пацієнтів одужали .

. На жаль, Однак . Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська. 12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

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Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу​

В Україні діятимуть лише 19 пунктів пропуску на кордоні

Починаючи з 7 квітня, державний кордон можна буде перетнути лише автомобілем і тільки 19 пунктах пропуску. Відповідні обмеження на кордоні ініціювали у Кабміні.

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У Держприкордонслужбі зазначили, що тимчасово закривають 115 пунктів пропуску, ще у 28 – зупинять пішохідне сполучення.

Увага! Серед цих 19 пунктів пропуску нема жодного з пішохідним сполученням. Однак винятки можуть робити щодо рейсів, які проводять евакуацію українців з-за кордону.

Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюватимуть

"Ягодин"; "Краківець"; "Ужгород"; "Тиса"; "Дякове"; "Порубне"; "Паланка – Маяки – Удобне"; "Старокозаче"; "Рені"; "Могилів – Подільський"; "Гоптівка"; "Юнаківка"; "Бачівськ"; "Сеньківка"; "Мілове"; "Нові Яриловичі"; "Славутич"; "Виступовичі"; "Доманове".



Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Інфографіка 24 каналу

Які обмеження на кордоні були раніше? З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі та введення у зв'язку з цим карантинних заходів в Україну заборонений в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. А вже 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху. На територію держави з того часу можна було в'їхати на власному автотранспорті або пішки.

У Миколаєві стріляли у бізнесмена Тітова "Мультика"

У бізнес-центрі "Техноконтракт" у Миколаєві сталася стрілянина. Під час інциденту пострілом в голову поранили бізнесмена, кримінального авторитета Михайла Тітова, відомого на прізвисько "Мультик".

Цікаво Михайло Тітов "Мультик": що відомо про кримінального авторитета з Миколаєва

Місцеве видання "Новости-N" пише, що працівники автомийки почули кілька пострілів та вибігли на вулицю. На асфальті перед будівлею вони побачили чоловіка, що лежав у калюжі крові. Ним виявився бізнесмен Михайло Тітов.

За інформацією місцевих ЗМІ, куля потрапила Тітову в шию, поблизу вуха, відрикошетила від хребта та розтрощила частину нижньої щелепи. У результаті він втратив багато крові. Наразі "Мультик" перебуває у реанімації.

Ймовірно, стрілець втік на автомобілі темного кольору з європейськими номерами реєстрації. У місті оголосили план "Перехоплення".

У Миколаєві поранили бізнесмена Тітова: фото "Новости-N" з місця стрілянини

За фактом стрілянини у поліції розпочали кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує ув'язнення від 7 до 15 років.

У Миколаєві стріляли в бізнесмена "Мультика": відео з місця інциденту

Що відомо про Михайла Тітова "Мультика"? Миколаївський бізнесмен Михайло Тітов, більш відомий як кримінальний авторитет "Мультик". Був засуджений за подвійне вбивство. Наприкінці 90-х років з особливою жорстокістю вбив двох інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території. Його ув'язнили.



Після виходу з тюрми "Мультик" знову взявся за старе. Його пов'язували з рекетом, розкраданням державного майна, рейдерськими атаками на бізнес, вимаганням та навіть торгівлею наркотиками. Тітова боялись навіть чиновники і він легко "віджимав" бізнес у миколаївських підприємців.



У серпні 2017 року "Мультика" затримали. Очільник ГПУ у той час Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод Тітова і дарував їм іменні годинники. Однак сидів Тітов не довго. У листопаді 2018 року суд змінив йому запобіжний захід і відпустив його із СІЗО під домашній арешт.

Заява Ірану про збиття літака МАУ

В Ірані заявили, що рішення військових збити український пасажирський літак в небі над Тегераном було правильним. Крім того, там похвалилися, що причетних до цього людей досі не заарештували.

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Таку заяву зробив член комісії з питань юстиції парламенту Ірану і депутат Хассан Норузі. Своїми словами він спростував офіційну позицію Ірану про те, що винні покарані.

За словами Норузі, літак вийшов з-під контролю іранських диспетчерів і опинився під контролем США. Крім того, депутат зазначив, що рейс МАУ за тиждень до трагедії був в Ізраїлі. Там, на його думку, систему управління літака зламали. Його перед авіакатастрофою начебто контролював "хтось інший", тому військові змушені були його збити. І зробили свою роботу добре.

Що відомо про реакцію на слова депутата

Наразі на його заяву не відреагував ані президент країни Хасан Рухані, ані представники КВІР. Однак, 6 квітня Корпус вартових ісламської держави оприлюднив заяву про те, що через збиття літака МАУ певну кількість людей вже заарештували та притягнули до відповідальності. Однак подробиць та деталей не повідомили.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Через кілька днів після трагедії влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.



Авіакатастрофа літака МАУ в цифрах / Інфографіка 24 каналу