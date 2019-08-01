Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні

Андрій Богдан написав заяву на звільнення з посади голови Офісу Президента, повідомили джерела 24 каналу. Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на скандальному 64 окрузі. У серпні запрацюють нові ціни на газ та електроенергію, почне діяти закон про ековиробництво та зростуть штрафи щодо авто на єврономерах. Такими були головні новини 1 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Звільнення Андрія Богдана

Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови Офісу Президента України, повідомили 24 каналу власні джерела. Поки що сам Богдан не підтвердив і не спростував цю інформацію.

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За даними деяких джерел, після свого звільнення Богдан вступить на посаду голови Вищої ради правосуддя. При цьому раніше в інтерв'ю каналу 1+1 Богдан припускав, що може помінятися посадами із Сергієм Шефіром – стати першим помічником Зеленського.

За даними джерел LIGA.net, звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США, як відомо, триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.



Заява Андрія Богдана на звільнення / Фото 24 каналу

За даними поки що чинного нардепа Сергія Лещенка, Богдана на посаді може замінити чинний виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов. Останній з самого початку входив у шорт-лист претендентів на посаду голови президентської адміністрації. Наразі ж керівник СБУ є одним з головних претендентів на посаду голови Офісу Президента, повідомив Лещенко.

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А політолог Михайло Басараб припустив у коментарі 24 каналу що інформація про відставку Богдана може бути фейком або вкидом. Причиною вкиду може бути загострення боротьби в оточенні Зеленського.

"Справа в тому, що різні ж групи впливають. У Коломойського, кажуть, є депутатська група, яка складає кілька десятків депутатів. Окрім того, в партії "Слуга народу" і в оточення Зеленського є люди, які представляють інші групи політичного і фінансово-промислового тиску", – додав Басараб.

Заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка спростовує інформацію про відставку Богдана. Так, Рябошапка заявив, що "ніхто нікуди не йде". А педставник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що не чув про відставку голови ОПУ.

Скандальний 64 округ

Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на скандальному 64 окрузі, що в Коростені на Житомирщині. Тож голоси на всіх 299 дільничних виборчих комісіях не перераховуватимуть, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

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Рішення попереднього суду про перерахунок голосів мало дуже серйозний вплив на час і порядок підбиття підсумків парламентських виборів, оскільки стосувалося і одномандатного, і загальнодержавного виборчих округів.



Перерахунку голосів на 64 окрузі вимагав кандидат В'ячеслав Сігачов / Фото 24 каналу

Чому 64 округ став скандальним?

Кандидати в народні депутати, що балотуються на цьому окрузі, досі не можуть дійти згоди щодо результатів парламентських виборів.

Переможцем на окрузі визнали самовисуванця Володимира Арешонкова. Він обійшов свого головного конкурента В’ячеслава Сігачова від "Слуги народу" всього на 0,82%. Спочатку Сігачов підписав протоколи і визнав свою поразку, проте згодом передумав і почав вимагати перерахунку голосів.

Окрім того, на 64 окрузі балотувався скандально відомий нардеп чотирьох скликань Сергій Пашинський. І ЗМІ, і спостерігачі наголошували: він збирається фальсифікувати вибори. Така звістка стала резонансною, зрештою голоси порахували без порушень.

Проте загалом порушень на 64 окрузі зафіксували чимало. Почалося з того, що Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось клонував його сторінку у Facebook і з неї заявив, що той "знімається з виборів". Потім з'явилася інформація, що деякі протоколи ДВК "переписували" з намаганням додати голосів Пашинському.

На 64 округ навіть прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР – начебто тому, що на окрузі виникла "загроза провокацій".

Серпень обіцяє нові ціни на газ та електроенергію. Також почне діяти закон про ековиробництво та стануть чинними збільшені штрафи за прострочення транзиту авто на іноземних номерах.

Подешевшає газ

З 1 серпня кінцева ціна газу для населення знизиться на 5,5% і становитиме 5568 гривень за тисячу кубометрів разом з ПДВ. Так само з 1 серпня подешевшає газ і для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання – на 7,2-7,5%, порівняно з липнем.

"Нафтогаз" пропонує його за ціною 4 640 – 5 204 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування). Точна ціна залежатиме від обсягів закупівлі та умов оплати.

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Новий тариф на розподіл електроенергії

З 1 серпня також набудуть чинності нові тарифи на послуги розподілу та передачі електроенергії, і вони будуть на 10% менші за попередні. Це означає зменшення кінцевої вартості електроенергії для непобутових споживачів.

Почне діяти закон про ековиробництво

Закон "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" запрацює з 2 серпня. Закон введе обов’язкову реєстрацію насіння й виробників органічного насіння та садивного матеріалу; введе маркування органічної продукції; створить Єдиний реєстр виробників органічної продукції; контролюючі органи перевірятимуть виробників органіки, а штрафи за відсутність українського сертифіката складуть від 19 тисяч гривень (для фізосіб-підприємців) до 30 тисяч (для юросіб).

Зростуть штрафи за "євробляхи"

З 22 серпня до власників авто, які перевищили строк тимчасового ввезення транспорту особистого користування та комерційного призначення, почнуть застосовувати санкції.

За прострочку від 10 до 20 діб – штраф 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень. Понад 30 діб – 170 тисяч або конфіскація таких авто.

Якщо таке тимчасово ввезене авто передали іншій особі, або таке ТЗ використовували з комерційною метою – штраф ще 34 тисячі гривень.

Детальніше читайте в нашій публікації: Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати



У серпні зростуть штрафи за прострочення терміну транзиту авто на єврономерах / Колаж 24 каналу

Нові мита і ціни на пальне

З 1 серпня запрацює ухвалена Кабміном постанова щодо спеціальних мит на імпорт із Росії дизельного пального і скрапленого газу. На дизельне пальне мито становитиме 3,75% вартості з 1 серпня по 1 жовтня та 4% з 1 жовтня, на скраплений газ, відповідно, – 1,75% та 3%.

На думку експертів, на практиці це означатиме, що дизель і скраплений газ можуть подорожчати на 10%. Автомобільне пальне – на 20-40 копійок за літру.

Нацгвардія патрулюватиме громадський порядок

З 1 серпня патрулі Нацгвардії несуть пішу патрульну службу. Патрулюватимуть 5 днів на тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут. В таких патрулях буде задіяно близько 2 тисяч військовослужбовців. Підпорядковуватимуться вони керівнику органу Нацполіції, на території обслуговування якого несуть службу.

Ці патрулі посилять поліцію, зокрема, в місцях масового скупчення людей та в районах зі складною оперативною обстановкою.

Зміни в отриманні електронних довірчих послуг

Із 1 серпня отримати електронні довірчі послуги можна лише на захищені носії ключової інформації. Згенеровані раніше ключі діятимуть до кінця строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Перейти з незахищеного на захищений носій можна за допомогою електронного сервісу повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом.

Безкоштовні візи на Шрі-Ланку

Шрі-Ланка 31 липня скасувала оплату за одномісячну візу для громадян 48 країн, серед яких і Україна. Нововведення стартувало з 1 серпня і діятиме протягом 6 місяців. Віза, яку видають в аеропорту, раніше коштувала приблизно 35 доларів.

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На отримання візи на Шрі-Ланці також можна подати інтернет-заявку.

Шрі-Ланка зараз безпечна для туристів, запевнив прем'єр-міністр Раніл Вікремесінге. Він має на увазі трагедію, коли 21 квітня 7 смертників-ісламістів напали на 3 церкви та 3 розкішні готелі. Нападники вбили 263 людей. Наразі затримано близько 200 осіб, а поліція продовжує розслідування.

Дізнайтеся, до яких країн українці можуть подорожувати без віз: