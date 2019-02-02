Головні новини 2 лютого: Росія та США виходять з ракетної угоди, звістка від полонених моряків

Росія та США призупиняють участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Одного з полонених Росією українських моряків могли заразити гепатитом. Суд зняв арешт із майна екс-голови МВС України Віталія Захарченка. У Києві спалахнула пожежа на складах. Такими були головні новини 3 лютого в Україні та світі.

Вихід Росії та США з ракетної угоди

У Росії заявили, що 2 лютого США офіційно повідомили їй, що призупиняють свою участь у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння.

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Цей крок США матиме важкі і далекосяжні негативні наслідки для всієї архітектури міжнародної безпеки та стратегічної стабільності, в першу чергу – в Європі,

– заявили в МЗС Росії.

У свою чергу Росія теж заявила, що призупиняє участь ракетній угоді і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет. При цьому президент країни Володимир Путін переконує, що Росія не розміщуватиме в інших регіонах світу зброю середньої і меншої дальності, поки там не з'явиться зброя США.

Господар Кремля також сказав, що Росія "не має втягуватися у витратну гонку озброєнь". Тож роботи зі створення нових видів ракет мають бути проведені в межах бюджету-2019 і наступних років без збільшення бюджету Міноборони.



США та Росія виходять з договору про ракети середньої та меншої дальності

Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали 8 грудня 1987 року лідер СРСР Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Згідно з договором, обидві країни відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

У грудні 2018 року США заявили, що Росія неодноразово порушувала договір, а саме таємно розробляла ракетну систему. Тож у США оголосили про плани вийти з угоди, якщо РФ протягом 60 днів не повернеться до її виконання. Ультиматум США завершився 2 лютого.

Новини від полонених українських моряків

Наймолодшого полоненого українського військового моряка Андрія Ейдера у медсанчастині СІЗО "Матроська тиша" могли заразити гепатитом В. Результати аналізів будуть лише через декілька днів, повідомив адвокат військовополонених Микола Полозов.

Якщо Ейдер захворів на гепатит не у в’язниці, то до тюремних лікарів буде багато питань. Наприклад, чому від початку про хворобу ніде не вказувалось, чому лікарі не виявляли хворобу протягом 2 місяців?

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Окрім ймовірного захворювання на гепатит В, в Ейдера – осколкове поранення ніг, отримане під час обстрілу російськими прикордонникам українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Рани загоюються, ходжу нормально, але кульгаю. По сходах підніматися та спускатися важко, на жаль, сильне навантаження на ноги, руками за поручні хапаюся та йду. Банально поки не можу ногу лежачи вертикально догори підняти, немає сили,

– писав наприкінці грудня Ейдер у листі журналістам.



Андрія Ейдера могли заразити гепатитом B

Тим часом ще один український військовополонений моряк Денис Гриценко, який перебуває в московському СІЗО "Лефортово", заявив про провокації зі сторони російської омбудсмена Тетяни Москалькової. За словами Гриценка, вона намагається політизувати справу щодо захоплення українців у полон.

"Тиждень тому в камеру до Гриценка зайшла омбудсмен Москалькова. Прямо з ходу почала питати: "Ну ви (моряки) ж там проривалися?". На що Денис їй відповів, що якщо навіть російські судді просять не політизувати справу, то навіщо це робить омбудсмен, тим більше в такій провокаційній формі? Москалькова поспішно пішла", – передав слова Гриценка Полозов.

Полоненого моряка утримують у старому корпусі СІЗО, де навіть немає гарячої води. Незважаючи на це, він почувається добре і не скаржиться на стан здоров'я. У камері полонений займається спортом та багато читає.

Суд зняв арешт із майна Захарченка

Печерський райсуд Києва 30 січня скасував арешт майна екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Арешт на 20 земельних ділянок, 3 будинки, квартиру та 2 машиномісця був накладений у межах розслідування справи про можливе відмивання грошей Захарченком.

Рішення про скасування арешту ухвалив суддя Віталій Писанець, свідчить інформація у реєстрі судових рішень. Проте поки що там опубліковано лише резолютивну частину ухвали.

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Віталій Захарченко

Під час відкритого засідання суд розглянув та задовольнив клопотання адвоката Юрія Борщевського, подане в інтересах нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" про скасування арешту майна.

Суддя скасував арешт 3 житлових будинків в Обухівському районі на Київщині, Волноваському районі на Донеччині та Донецьку, а також – арешт 20 земельних ділянок.

Крім того, знято арешт із квартири у Києві на вулиці Драгомирова, 12 та двох машиномісць за цією ж адресою.

Чому суд арештовував майно Віталія Захарченка? Арешт був накладений у межах кримінальної справи, яку відкрили 13 листопада 2014 року. Правоохоронці розслідували факти злочинної діяльності Захарченка та осіб з його найближчого оточення, а саме –хабарництво, відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків.

Чим "прославився" Захарченко у період Майдану? 20 лютого 2014 року за безпосереднім наказом Захарченка працівники МВС почали застосовувати вогнепальну зброю проти мирних активістів Євромайдану в центрі Києва. Це призвело до масової загибелі протестувальників. 21 лютого Верховна Рада проголосувала за відставку Захарченка з посади.



У ніч з 21 на 22 лютого Захарченко втік з України до Білорусі. З 26 лютого 2014 року перебуває в розшуку СБУ, а від правосуддя переховується в Росії. Захарченко також є частим гостем російських пропагандистських телепрограм та акцій.

Пожежа на складах у Києві

У Києві на вулиці Червоноткацькій,69 спалахнула пожежа на складі електроінструментів, пластику та картону ТОВ "Адоніс Проект". Станом на вечір 2 лютого площа пожежі сягала 10 тисяч 500 квадратних метрів.

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Рятувальники побоюються, що полум’я може перекинутись на поруч розташовану будівлю. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Навколо складу надзвичайники заміряють повітря на наявність шкідливих речовин. Наразі стан повітря – у межах норми.

Вогонь швидко поширюється через велику кількість горючих матеріалів у приміщенні. Рятувальники кажуть, що вогонь полум’я гасити через відсутність на території зовнішнього протипожежного водопостачання. Тож вогнеборцям доводиться проводити магістральні лінії з далекої відстані.