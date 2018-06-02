Головні новини 2 червня: підрозділ російської армії на Донбасі та 20-й день голодування Сенцова
Сестра Олега Сенцова розповіла про стан його здоров'я на 20-й день голодування. На окупований Донбас увійшов підрозділ армії Росії. Міністр оборони Естонії назвав шанси України на вступ до НАТО. Справжній Шерлок: британський актор Бенедикт Камбербетч у центрі Лондона врятував людину. Такими були головні новини суботи, 2 червня.
Сенцов голодує вже 20-й день
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Незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов голодує вже 20 днів. Його сестра Наталія Каплан 2 червня під час акції підтримки українських політв'язнів у Києві розповіла журналістам про стан полоненого та про подальший план своїх дій щодо його звільнення.
Олег продовжує голодувати. Він отримує 1 літр глюкози щоденно. Зазвичай на такий день голодування люди вже не можуть самі стояти. Остання людина, яка його бачила – це Собчак. За її словами, Олег – дуже худий і блідий, втрачає зуби і волосся. Детальніша інформація буде завтра, коли його відвідає адвокат,
– сказала Каплан.
Вона також повідомила, що намагається знайти вихід на відеозв'язок із братом. Але найперше, запитає у нього, чи хоче він цього.
Крім того, Наталія Каплан пояснила, чому акції підтримки українських бранців Кремля є дуже потрібними.
"Акції – дуже важливі, бо світові лідери частково перебувають у інформаційному вакуумі. Якщо про проблему ніхто не буде чути, її ніхто не буде вирішувати. А підіймати таку проблему можна тільки знизу. Я дуже сподіваюсь, що з Вашою підтримкою ми зможемо витягнути Олега й інших політв'язнів з російських тюрем", – додала сестра полоненого.
2 червня у Києві відбулася акція підтримки українських політв'язнів
Жінка також зазначила, що планує і далі звертатись до світових політиків, у яких є важелі впливу, аби звільнити політв'язнів.
Тим часом, колега по творчому цеху Сенцова, український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом допомогти звільнити Олега.
Відеозвернення режисера фільмів "Хайтарма" і "Кіборги" опубліковане у Facebook.
Вітаю, пане президенте. Вітаю, містер Дональд Трамп. Мене звати Ахтем Сеітаблаєв – я український режисер кримськотатарського походження. Але говорити зараз хочу не про мою окуповану батьківщину. Я хочу просити вашого сприяння у питанні звільнення Олега Сенцова і ще приблизно 70 політичних бранців Кремля,
– зазначив режисер.
Сеітаблаєв нагадав, що Сенцов вже голодує понад два тижні.
"Я знаю його, як людину слова, він справді піде до кінця. Двоє його дітей можуть залишитись без батька. Як можуть залишитись без своїх батьків діти 70 в’язнів. Олег – батько, такий же, як і ви. Він хоче жити у вільній демократичній країні. Будь ласка, зробіть все від вас можливе, щоб Олег та інші політичні бранці Кремля вийшли на свободу", – закликав Ахтем Сеітаблаєв главу Білого дому.
Відеозвернення Ахтема Сеітаблаєва до президента США Дональда Трампа із закликом допомогти звільнити Сенцова:
Додамо, що раніше у Федеральній службі виконання покарань Росії сповістили, що після 15 дня голодування Олег Сенцов зголосився на підтримувальну терапію від медиків. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця Кремля наразі є стабільним, щоправда правоззахисник достеменно не знає, який комплекс заходів українцю надають.
У чому Росія звинувачує Сенцова? Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.
На окупований Донбас увійшов підрозділ армії Росії
2 червня у районі тимчасово окупованого селища Бірюкове Свердловського району Луганської області Збройні сили Росії розквартировали підрозділ загальною чисельністю до 90 осіб.
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Про це повідомив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов на своїй сторінці у Facebook.
Зауважимо, Бірюкове розташоване за 15 кілометрів на південний схід від районного центру, а неподалік від його околиці проходить українсько-російський державний кордон.
Крім живої сили було зафіксовано присутність важкої бронетехніки – танків Т-72 у кількості 25 одиниць. За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа" загальне керівництво підрозділом здійснює підполковник ЗС РФ Мірзахметов Салават, башкир за національністю,
– розповів Снєгирьов.
Також, громадянська ініціатива встановила місця розквартирування бійців 7-ї окремої танкової бригади у Луганську та адреси баз зберігання й ремонту важкої техніки бойовиків на території Луганська та Луганської області.
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"Ніколи не треба здаватися", – міністр оборони Естонії про шанси вступу України в НАТО
Грузія і Україна повинні готуватися до вступу в НАТО і чекати слушного моменту, вважає міністр оборони Естонії Юрі Луйк.
Я говорив своїм грузинським і українським колегам, що ніколи не потрібно здаватися. Найкращий приклад – членство в НАТО Балтійських країн. Його вважали дивом, але, тим не менше, це сталося,
–зазначив Юрі Луйк.
За його словами, це стало можливо завдяки раптового "роману" екс-президента США Джорджа Буша і президента Росії Володимира Путіна в 2001 році і терактам 11 вересня, які знецінили колективну оборону.
"Ми були готові діяти при першій можливості. Якби ці дебати пройшли через рік, їх отруїли б розбіжності, пов'язані з війною в Іраку", – сказав міністр оборони Естонії і закликав Грузію та Україну дочекатися слушного моменту і використовувати його.
За словами Луйка, він ніколи не чув заяв про те, що прийняття Балтійських країн в НАТО якимось чином означає, що в Альянс не можуть бути прийняті Грузія та Україна.
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Зазначимо, що президентка Естонії сьогодні теж згадувала Україну. Зокрема, вона заявила, як насправді слід називати ситуацію на Сході України.
Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала відмовитися від евфемізмів і називати війною збройне протистояння, яке відбувається на сході Україні та в Грузії.
Говорячи про Грузію і Україну важливо називати речі своїми іменами – війна є війна, і окупація є окупація,
– заявила Кальюлайд.
Вона зауважила, що замість цього в міжнародних колах, як і раніше, кажучи про Грузію і Україну, користуються такими евфемізмами як "адміністративна прикордонна лінія" або "заморожений конфлікт".
"Демократичний і ліберальний світопорядок, який базується на правилах, збережеться тільки тоді, коли ми більше не будемо прикидатися, що на нас не чинять тиск ті, хто вважає, що інтереси сильніших набагато важливіше, ніж свобода держав і народів", – сказала президент Естонії.
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"Справжній Шерлок": Камбербетч у центрі Лондона врятував людину
Знаменитий кіноактор Бенедикт Камбербетч, який виконав головну роль у відомому серіалі "Шерлок", врятував велосипедиста-кур'єра в центрі Лондона, поряд з Бейкер-стрит. Чоловіка намагалось побити четверо зловмисників.
Британський актор ввечері 1 червня їхав в таксі в центрі Лондона з дружиною Софі Хантер та побачив, як четверо людей б'ють велосипедиста, що доставляв клієнтам їжу. Бенедикт одразу ж попросив зупинитись таксиста та побіг захищати постраждалого.
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Спочатку, коли він побачив, як один з нападників дає велосипедисту по голові пляшкою, кинувся на допомогу з криком: "Дайте йому спокій!".
Я схопив одного хлопця, а Бенедикт другого. Камбербетч знав, що треба робити. Він нітрохи не злякався. Це був справжній Шерлок Холмс, що бореться з чотирма бандитами за кутом Бейкер-стрит,
– емоційно розповів водій таксі Мануель Діаз.
Сам кіноактор Камбербетч додав, що: "Я зробив це просто тому, що мав це зробити, ну ви розумієте". Кур’єр завдяки допомозі актора та водія зміг уникнути серйозних травм, однак чотирьом нападникам вдалося втекти.
"Шерлок"-Камбербетч допоміг врятувати життя людині у центрі Лондона
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Цікаво, що саме на Бейкер-стрит у Лондоні, за задумом автора саги Артура Конан Дойла про детектива, й проживав його літературний персонаж Шерлок Холмс.