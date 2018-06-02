Головні новини 2 червня: підрозділ російської армії на Донбасі та 20-й день голодування Сенцова

Сестра Олега Сенцова розповіла про стан його здоров'я на 20-й день голодування. На окупований Донбас увійшов підрозділ армії Росії. Міністр оборони Естонії назвав шанси України на вступ до НАТО. Справжній Шерлок: британський актор Бенедикт Камбербетч у центрі Лондона врятував людину. Такими були головні новини суботи, 2 червня.

Сенцов голодує вже 20-й день

Читайте також: У Києві люди вийшли на мітинг, щоб підтримати Сенцова

Незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов голодує вже 20 днів. Його сестра Наталія Каплан 2 червня під час акції підтримки українських політв'язнів у Києві розповіла журналістам про стан полоненого та про подальший план своїх дій щодо його звільнення.

Олег продовжує голодувати. Він отримує 1 літр глюкози щоденно. Зазвичай на такий день голодування люди вже не можуть самі стояти. Остання людина, яка його бачила – це Собчак. За її словами, Олег – дуже худий і блідий, втрачає зуби і волосся. Детальніша інформація буде завтра, коли його відвідає адвокат,

– сказала Каплан.

Вона також повідомила, що намагається знайти вихід на відеозв'язок із братом. Але найперше, запитає у нього, чи хоче він цього.

Крім того, Наталія Каплан пояснила, чому акції підтримки українських бранців Кремля є дуже потрібними.

"Акції – дуже важливі, бо світові лідери частково перебувають у інформаційному вакуумі. Якщо про проблему ніхто не буде чути, її ніхто не буде вирішувати. А підіймати таку проблему можна тільки знизу. Я дуже сподіваюсь, що з Вашою підтримкою ми зможемо витягнути Олега й інших політв'язнів з російських тюрем", – додала сестра полоненого.



2 червня у Києві відбулася акція підтримки українських політв'язнів

Жінка також зазначила, що планує і далі звертатись до світових політиків, у яких є важелі впливу, аби звільнити політв'язнів.

Тим часом, колега по творчому цеху Сенцова, український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом допомогти звільнити Олега.

Відеозвернення режисера фільмів "Хайтарма" і "Кіборги" опубліковане у Facebook.

Вітаю, пане президенте. Вітаю, містер Дональд Трамп. Мене звати Ахтем Сеітаблаєв – я український режисер кримськотатарського походження. Але говорити зараз хочу не про мою окуповану батьківщину. Я хочу просити вашого сприяння у питанні звільнення Олега Сенцова і ще приблизно 70 політичних бранців Кремля,

– зазначив режисер.

Сеітаблаєв нагадав, що Сенцов вже голодує понад два тижні.

"Я знаю його, як людину слова, він справді піде до кінця. Двоє його дітей можуть залишитись без батька. Як можуть залишитись без своїх батьків діти 70 в’язнів. Олег – батько, такий же, як і ви. Він хоче жити у вільній демократичній країні. Будь ласка, зробіть все від вас можливе, щоб Олег та інші політичні бранці Кремля вийшли на свободу", – закликав Ахтем Сеітаблаєв главу Білого дому.

Відеозвернення Ахтема Сеітаблаєва до президента США Дональда Трампа із закликом допомогти звільнити Сенцова:

Додамо, що раніше у Федеральній службі виконання покарань Росії сповістили, що після 15 дня голодування Олег Сенцов зголосився на підтримувальну терапію від медиків. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця Кремля наразі є стабільним, щоправда правоззахисник достеменно не знає, який комплекс заходів українцю надають.

У чому Росія звинувачує Сенцова? Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

На окупований Донбас увійшов підрозділ армії Росії

2 червня у районі тимчасово окупованого селища Бірюкове Свердловського району Луганської області Збройні сили Росії розквартировали підрозділ загальною чисельністю до 90 осіб.

Читайте також: У США сповістили викривальний факт про гумконвої Росії на Донбасі