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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Ніколи не треба здаватися": міністр оборони Естонії розповів про шанси вступу України в НАТО

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Естонський міністр оборони розповів про українські та грузинські перспективи щодо вступу в НАТО
Естонський міністр оборони розповів про українські та грузинські перспективи щодо вступу в НАТО / yenicag.info

Грузія і Україна повинні готуватися до вступу в НАТО і чекати слушного моменту, вважає міністр оборони Естонії Юрі Луйк.

Про це він заявив у коментарі виданню ERR.

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Я говорив своїм грузинським і українським колегам, що ніколи не потрібно здаватися. Найкращий приклад – членство в НАТО Балтійських країн. Його вважали дивом, але, тим не менше, це сталося,
–зазначив Юрі Луйк.

За його словами, це стало можливо завдяки раптового "роману" екс-президента США Джорджа Буша і президента Росії Володимира Путіна в 2001 році і терактам 11 вересня, які знецінили колективну оборону.

"Ми були готові діяти при першій можливості. Якби ці дебати пройшли через рік, їх отруїли б розбіжності, пов'язані з війною в Іраку", – сказав міністр оборони Естонії і закликав Грузію та Україну дочекатися слушного моменту і використовувати його.

За словами Луйка, він ніколи не чув заяв про те, що прийняття Балтійських країн в НАТО якимось чином означає, що в Альянс не можуть бути прийняті Грузія та Україна.

Нагадаємо, нещодавно країни-члени Північноатлантичного Альянсу рішуче закликали Росію припинити будь-які втручання в Україну. Окрім цього, Росію попросили облишити злісні дії, які там чинять задля розколу організації.

Теги: Новини політики НАТО Естонія Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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