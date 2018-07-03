Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії

На Київщині у дитячому таборі зафіксовано масове харчове отруєння дітей. 8 річна дівчинка впала в кому. Президента-втікача Віктора Януковича бачили у VIP-ложі московського стадіону "Лужники" під час матчу Росія – Іспанія. Президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту відвідав Сербію. У Белграді він зустрівся з главою Сербії Александаром Вучічем. Такими були головні новини 3 липня.

На Київщині у дитячому таборі отруїлися діти

Неприємна подія трапилася 2 липня у приватному дитячому таборі Переяслав-Хмельницького району. Там зафіксували масове харчове отруєння малечі. У Департаменті охорони здоров’я Київської облдержадміністрації повідомили, що восьмирічна дівчинка впала в кому.

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Учора ввечері, 2 липня 2018 року, до Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні була екстрено доправлена дитина 8 років з розладом травлення, організм дівчинки був вкрай зневоднений і вона впала в кому та госпіталізована в реанімацію. Стан кваліфікується, як тяжкий,

– повідомляють у Департаменті.

Станом на 5 годину ранку дівчинку оглянув анестезіолог дитячої обласної лікарні (м. Боярка), також на консультацію викликані фахівці лікарні "Охматдит". Дитину транспортували в дитячий медзаклад "Охматдит".

За попередньою інформацією юна пацієнтка є ученицею спортивної Школи Деругіних. У зміні Школи Деругіних – 28 дітей, які 29 червня прибули до ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич". Там діти мали готуватися до змагань.

12 дітям учора стало зле, вони мали розлад шлунково-кишкового тракту. У результаті одна дитина в комі, 11 дітей потрапили до медичного ізолятора табору. На сьогодні ізольованих залишається 7. Загалом в оздоровчому таборі знаходиться понад 200 осіб,

– йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба вже взяла проби їжі, якою харчують дітей в таборі

Згодом стало відомо, що представники табору "Славутич" у Переяслав-Хмельницькому районі Київщини запевнили, що діти не могли отруїтися в їхній їдальні. Вони пояснили це тим, що вихованці зі школи гімнастики харчувалися поряд з іншими дітьми, але погано більше нікому не стало.

Наразі відомо, що 11 постраждалим дітям стало краще, тому медики їх виписали з лікарні. Дітей відправили в їх корпуси у таборі. Проте одна дівчинка досі перебуває у важкому стані в лікарні "Охматдит".

Стан дитини на цей момент вкрай важкий. Зараз проходить етап обстеження для верифікації діагнозу та причин виникнення цього стану у дитини, яка перебувала в таборі відпочинку,

– розповів завідувач відділенням реанімації дитячої токсикології Олександр Урін.

Дівчинку відправили на томограму і штучну вентиляцію легенів. За інформацією лікарів, існує загроза для її життя.

Януковича запримітили на футбольній трибуні під час матчу Росія – Іспанія

Гаранта-втікача помітили у VIP-ложі московського стадіону "Лужники", де він з комфортом спостерігав за грою збірних Росії та Іспанії.

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Про це переповів кореспондент видання "Коммерсант" Андрій Колесніков.

Навіть пан Янукович був. Взяв та й вийшов в люди з вигнання – і так після матчу, слава Богу, і канув туди, звідки прийшов, тобто туди ж, – у вигнання,

– написав Колесніков.

Компанію президенту-втікачу склали прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, президент ФІФА Джанні Інфантіно, дружина голови російського уряду Світлана Медведєва, король іспанії Філіп VI, та помічник президента росії Ігор Левітін.

Також там були декілька губернаторів, лідери ЛДПР, КПРФ, "Справедливої ​​Росії", "Єдиної Росії", прес-секретар президента Дмитро Пєсков, глава протоколу президента Владислав Китаєв і помічник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков.



Вигнання вигнанням, а на футбол не прийти не годиться легітимному

Порошенко здійснив візит до Сербії

У вівторок, 3 липня, Президент України Петро Порошенко здійснив робочий візит до Сербії. У столиці країни Белграді Порошенко зустрівся з главою Сербії Александром Вучіччем.

Після перемовин президенти обох країн підбили підсумки на спільній прес-конференції.

Порошенко зауважив, що Україна та Сербія не мають жодних проблем у двосторонніх взаєминах та рішуче налаштовані на співробітництво у економічній, політичні, культурній, гуманітарній та безпековій сферах.

Петро Порошенко додав, що вони з сербським колегою обумовили співпрацю щодо європейської інтеграції як Сербії так і України.

Нам надзвичайно важливо вивчити досвід Сербії у проведенні реформ. Ми домовилися обмінюватися позитивними напрацюваннями, які є у наших урядах. Хочу наголосити, що лише кілька тижнів тому ми домовилися про те, що ми підпишемо угоду, яка продовжує термін безвізового перебування громадян Сербії в Україні та громадян України у Сербії. І я є упевненим, той документ, який сьогодні підписано буде відігравати дуже важливу роль у комунікації між нашими народами,

– зауважив Порошенко.

На зустрічі глави держав домовилися про створення комісії, яка займеться вивченням спільних політичних подій їхньої історії.

Порошенко додав, що на зустрічі було підписано важливий документ, мета якого збільшити ефективність боротьби з корупцією. Це забезпечуватиметься завдяки обміну даними між органами митних служб обох країн. Президент України висловив намір підписати подібну угоду з кожним торговим партнером України.

Також політик повідомив, що товарообіг між країнами нарощується та у першому кварталі 2018 року він зріс на 34%.

"Єдине, що мене влаштовує, – більшість усього товарообігу складає лише чорна металургія, яка концентрується на одному підприємстві у Сербії. І на тому бізнес-форумі, який ми спільно з паном президентом організували, будемо інформувати підприємців про важливість вкладення грошей у Сербію та сербські гроші – в Україну. Дуже важливо, щоб серед перших були сербські підприємці, які є готовими вкладати гроші у харчову промисловість, оскільки нам бракує сербських ресторанів. Крім того, інвестиції є потрібними у фармакологічну, переробну та машинобудівну промисловості", – констатував український лідер.

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Водночас він сподівається, що цьому буде сприяти завершення переговорів про створення вільної торгівлі та прискореному вступу Сербії у Всесвітню організацію торгівлі.

"Ми також домовилися про те, що найближчим часом буде скликано нашу міжурядову комісію. Ми домовилися, що лише за двома позиціями – зерно та кукурудза – будуть заходи, що захищатимуть сербський ринок. Тут причини є зрозуміли. А щодо решти ми прибираємо буду-які бар’єри, тобто буде вільна торгівля", – переконує Порошенко.

Як каже Президент України, було обговорено і деякі питання культурно-гуманітарної співпраці.

Ми вирішили питання щодо прискорення встановлення пам’ятника батьку української нації Тарасові Шевченку у Новому Саді. Сподіваюся, що вже під час наступного візиту ми зможемо спільно з паном президентом відкрити цей момент. Ми надзвичайно є задоволеними співпрацею у галузі освіти. Сьогодні моїм рішенням і рішенням Міносвіти виділено десятки стипендій для сербських студентів, які бажають навчатися в українських закладах вищої освіти. Таке ж практикується і з боку Сербії, тобто також виділено стипендії для українських студентів,

– заявив він.

Наостанок Порошенко сповістив, що сфера співпраці між Україною та Сербією – дуже велика: починаючи від державної, культурної, гуманітарної, медичної, військово-технічної тощо співпраці та завершуються різними формами міжпарламентського співробітництва.

Додамо, що на зустрічі президент України Петро Порошенко подарував главі Сербії книгу "Коротка історія України" сербською мовою.

"Я сьогодні подарував пану президенту (Вучичу – 24 канал) книгу "Кратка історія України»… Це – перекладена на сербську мову (книга – ред.), видана до нашого візиту, і показує наскільки близькими сьогодні є народи український і сербський", – зазначив Порошенко.

Прогноз погоди на 4 липня

На завершення кілька слів про погоду в Україні у середу, 4 липня.

Схоже, що в країну повертається довгоочікуване тепло, за яким вже встигли засумувати. Останніми тижнями по всій території України проходили шквальні дощі, а на вершинах Карпат встиг випасти сніг. З погодою коїться щось явно не те коли наприкінці червня помічаєш на вулиці людей одягнених в осінній, а часом і зимовий одяг.

Щоправда з приходом липня почало теплішати і літо наче пригадало, що йому потрібно затриматися ще на цілих два місяці.

Отже погода у середу, 4 липня, продовжить піднімати нам настрій разом з позначкою термометра. Нарешті літо впевнено повертається, даруючи комфортну температуру повітря +25 градусів. І лише на Заході та Півночі країни можливі невеличкі опади.

У столиці також не очікується істотних опадів, хоча в окремих районах вони можливі. Загалом буде сухо та сонячно, а стовпчик термометра показуватиме приємні +25 градусів.

За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 4 липня буде такою: на Заході +22...+26 градусів, на Сході +23...+28, на Півночі +21...+25, на Півдні країни +26...+29 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +22...+25 градусів.

Швидкість вітру в середньому від 5 до 10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на середу, 4 липня, від Укргідрометцентру