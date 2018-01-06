Головні новини 6 січня: святвечір в Україні, перемога Семеренко та скандал з УПЦ МП

У суботу, 6 січня, в Україні відзначили святвечір. Українська біатлоністка Віта Семеренко здобула бронзу на етапі Кубка світу. У Запоріжжі виник скандал через відмову священика УПЦ МП відспівувати загиблу дитину. У Росії люди влаштували тисняву у черзі за безкоштовними подарунками. Такими були головні новини 6 січня в Україні та світі.

Різдво в Україні

Українці відзначили святвечір перед Різдвом. Із цієї нагоди Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною виголосили свої вітання.

"Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом або на роботі, –згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши для них у Бога здоров'я і сили", – закликав президент усіх українців.

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Привітання із Різдвом від Порошенка:

Привітав українців із Різдвом і голова УПЦ КП, патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет. Він висловив переконання у тому, що Бог допоможе українцям "перемогти агресора".

Ми бажаємо, щоб Господь допоміг нам позбутися усякого зла, допоміг нам отримати перемогу над агресором. Тому що правда з нами. А раз правда з нами, то і Господь з нами,

– наголосив Філарет.

Окрім того, у святвечір українська співачка Руслана влаштувала прем’єру музичної версії та відео молитви "Отче Наш" у соборі Різдва Пресвятої Богородиці у Конотопі.

"Представляю вам мій новий музичний проект "Молитва Світла", присвячений українській неповторній духовній музиці", – розповіла Руслана.

Святвечір відзначили і українські військові, що обороняють країну у зоні АТО. Не зупинили їх ні окопи, ні бетонні бліндажі. Бійцям привезли подарунки і в основному це – листівки та ляльки від дітей.

Щоб створити атмосферу свята, до військових аж із самого Львова приїхали студенти-активісти, щоб показати Різдвяну виставу та поспівати колядок.

Скандал із УПЦ МП

У Запоріжжі священик Української православної церкви Московського патріархату Євген Молчанов відмовився відспівувати трагічно загиблого дворічного хлопчика. Нагадаємо, що малюк загинув ввечері 31 грудня, коли чоловік напідпитку вистрибнув з вікна будинку і впав на дитину.

Місцевий журналіст Юрій Гудименко на сторінці у Facebook повідомив, що прямо на похороні, стоячи біля труни дитини, священик відмовився відспівувати хлопчика. Не допомогли навіть благання матері, яка просила на колінах.

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Усе тому, що дитину хрестили у церкві Київського патріархату. А відспівувати дитину прийшов священик Московського. В іншому храмі УПЦ МП теж відповіли відмовою.

Проте батькам таки вдалося знайти священика Київського патріархату з церкви Святого Миколая, де хрестили дитину. Священик відспівав дитину, і малюка змогли нарешті поховати.

Після цього інциденту Гудименко запустив флешмоб #принесикуклу. Тож у Запоріжжі люди почали зносити ляльок до храму Петра та Февронії Московського патріархату. На місці спалахнула сутичка: невідомі побили двох чоловіків, які принесли туди ляльок. Серед постраждалих був і учасник АТО, який наразі в лікарні з ймовірним переломом.

Спортивні здобутки

Українська біатлоністка Віта Семеренко фінішувала на 3 місці у гонці-переслідуванні у німецькому Оберхофі на етапі Кубка світу. Семеренко стартувала 22-ю з відставанням у 1:38 хвилини. Це був найкращий результат серед всіх українок на старті.

Окрім Віти Семеренко, у гонці також брали участь Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Ірина Вавринець.

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Гонку виграла представниця Словаччини Анастасія Кузьміна, яка і стартувала першою. Італійка Доротея Вірер – друга.

Окрім того, в рамках етапу Кубка світу відбулася чоловіча гонка переслідування, в якій брали участь і українські спортсмени. Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який зумів потрапити до квіткової церемонії.

Підручний продемонстрував досить непогану гонку, припустившись лише одного промаху. У підсумку українець зумів піднятися на п’ять позицій догори, фінішувавши на 5 сходинці.

Щодо інших українців, Володимир Семаков і Артем Тищенко участі у гонці не брали, хоча і пройшли відбір за підсумками спринту, а Артем Прима, стартувавши 16-м, фінішував 25-м (4 промахи).

Переміг у гонці переслідування француз Мартен Фуркад, другим прийшов норвежець Йоханнес Бо, а третім – його брат Тар'є. Четвертим фінішував ще один норвежець – Еміль Хегле Свенсен.

Тиснява за "халявними" подарунками

У російському Курську місцеві жителі вишикувалися у чергу по безкоштовні подарунки, які роздавали представники однієї із політичних партій. Подарунки складалися із цукерок та календарів.

У боротьбі за безкоштовні подарунки люди влаштували тисняву, лаялися, штовхалися і при цьому не звертали уваги на дітей, яких було у натовпі чимало.

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Боротьба за безкоштовні подарунки у Росії: