Головні новини 9 липня: Зеленський скасував парад, суд виправдав Труханова

Володимир Зеленський запропонував не проводити парад на День Незалежності. Малиновський райсуд виправдав мера Одеси Геннадія Труханова та інших чиновників у справі заводу Краян. Росія висунула остаточні звинувачення всім українським морякам. В Україні вперше впали ціни за останній рік. Такими були головні новини вівторка, 9 липня, в Україні та світі.

Параду не буде?

Володимир Зеленський запропонував не проводити парад на День Незалежності. Натомість хоче виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.

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Зеленський зазначив, що щорічний традиційний військовий парад на День Незалежності – помпезний і точно недешевий.

Мені здається, що цього року краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії. Це солдати строкової служби, це сержанти, офіцери, всі. І обов’язково військові, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єданих сил,

– сказав президент.

Володимир Зеленський запевнив, що святкування Дня Незалежності таки відбудеться – однак у новому форматі. Минулого року Міністерство оборони не змогло порахувати, скільки коштував військовий парад на День Незалежності.

Окрім того, Зеленський почав масово звільняти керівників райадміністрацій. За посиланням – повний список тих, хто вже залишив посади.

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Суд виправдав Труханова

Малиновський райсуд виправдав мера Одеси Геннадія Труханова та інших чиновників у справі заводу Краян. У залі суду почалась масова бійка. Один з активістів навіть приніс із собою сокиру та пилу.

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Рішення ухвалили судді Дмитро Передерко, Віктор Корой і голова колегії Сергій Черевко.



Сутичка в залі суду / Фото: Катерина Петренко

Виправдувальний вирок оголошено меру Одеси Геннадію Труханову, його заступнику Павлу Вугельману, директору Департамента міськгосподарства Олексію Спектору, його заступнику Володимиру Радіонову та депутату Одеської міськради Василю Шкрябу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачувала мера Одеси і кількох посадовців міськради та підприємців у тому, що вони протягом липня-грудня 2016 року присвоїли собі колосальні суми місцевого бюджету при купівлі збанкрутілого одеського заводу Краян. Його ринкова ціна була: 92 мільйони гривень, натомість купили її за 185 мільйонів гривень.

Росія висунула звинувачення усім морякам

Росія вже висунула звинувачення в остаточній редакції усім 24 українським морякам, яких незаконно захопила у листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

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Усіх українських військовополонених моряків Росія звинувачує у незаконному перетині державного кордону, здійсненому організованою групою.

Прізвища усіх моряків, які отримали російський вирок:

Євген Семидоцький; Юрій Будзило; Богдан Небилиця; Володимир Терещенко; Андрій Оприско; Андрій Драч; Андрій Ейдер; Сергій Попов; Денис Гриценко; Владислав Костишин; Олег Мельничук; Сергій Чуліба; Василь Сорока; Віктор Беспальченко; Володимир Варимез; В'ячеслав Зінченко; Юрій Без'язичний; Богдан Головаш; Роман Мокряк; Михайло Власюк; Сергій Цибізов; Андрій Артеменко; Андрій Шевченко; Володимир Лісовий.

Адвокат зазначив, що наступна стадія – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу – 17 липня.



Українські моряки у російському полоні / інфографіка 24 каналу

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.

В Україні впали ціни

Дефляція в Україні у червня склала 0,5% (тобто ціни впали на 0,5%), а від початку року ціни зросли на 3,6%. Це вперше за останній рік.

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Що подешевшало? У червні найбільше подешевшали яйця – на 26,7%. У квітні-травні овочі стрімкого подорожчали, а у червні подешевшали на 14,3%. Ціни на одяг за місяць впали на 3%, а на комунальні послуги – на 1,4%.

Що подорожчало? Фрукти подорожчали на 9,3% за місяць, а цукор – на 6,7%.

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