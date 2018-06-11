Головні новини 11 червня: Жебрівський іде з посади та нові санкції США проти Росії

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Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У суботу, 9 червня, зустрівся з Президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін. Дякую усій своїй команді за роботу, дякую жителям Донеччини за підтримку та розуміння. Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина – це Україна!

– підкреслив політик.

За словами Жебрівського, рівно три роки тому його було призначено головою Донеччини.

"Три неймовірно важкі, проте насичені й цікаві роки. За цей час мені та моїй команді вдалося впровадити та розвивати низку проектів, ремонтувати дороги, розробити концепцію формування єдиного українського культурного простору. За ці три роки Донеччина стрімко змінювалася", – зауважив чиновник.

Водночас він додав, що за цей час в області було відкрито 12 капітально відремонтованих опорних шкіл, а до 1 вересня відкриється ще 12, відтак до кінця 2018-го року їх буде вже 30.

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"Але головне – оживає українська сутність Донеччини. Міста та вулиці повернули собі історичні назви, у коридорах та кабінетах обласної адміністрації звучить українська мова, чотири міста переклали українською усі таблички та вивіски", – наголосив Жебрівський.

Хто такий Павло Жебрівський?Народний депутат 4-6-го скликань Верховної Ради.

Колишній голова Житомирської облдержадміністрації (квітень-грудень 2005 року).

Екс-голова партії Республіканська платформа (з грудня 2011-го по серпень 2014-го року). Склав із себе повноваження голови партії, аби піти на службу добровольцем у зоні бойових дій на Донбасі у званні старшого сержанта.

Брав участь у боях під Дебальцевим, Волновахою та в інших містах Донеччини та Луганщини.

Після демобілізації в січні 2015 року очолював управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.

На посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації прийшов рівно три роки тому, 11 червня 2015 року.

Зазначимо, що народний депутат Єгор Фірсов в ефірі 24 каналу запевнив, що голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський вирішив залишити посаду через майбутні президентські вибори, адже він не захотів "плямувати" себе у фальсифікації виборів.

До слова, журналістам 24 Каналу стало відомо, що наступним очільником Донеччини може стати нинішній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

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Нові санкції проти Росії

Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її кібердіяльність.

Рішення ухвалило Міністерство фінансів США. Санкції стосуються п’ятьох російських суб’єктів та ще трьох фізичних осіб.

Під санкції потрапили Володимир Каганський, якого Мінфін США називає власником "Дайвтехносервіса", гендиректор компанії Олександр Трибун і менеджер Олег Чириков.

З 2007 року "Дайвтехносервіс" поставляв різне підводне обладнання російським відомствам, в тому числі ФСБ. У 2011 році "Дайвтехносервіс" отримав контракт на створення підводного апарата для ФСБ вартістю 1,5 мільйона доларів,

– сказано в повідомленні Мінфіну США.

Також США запровадили персональні санкції проти Лівії.

Додамо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наказав представникам його країни не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7). У Держдумі побачили у цьому добрий знак для Російської Федерації.

Також 5 червня новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що наполягатиме на перегляді санкцій, які Захід ввів проти Російської Федерації.

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На зустрічі "нормандської четвірки" вперше обговорять розміщення на Донбасі миротворців ООН

У столиці Німеччини розпочалася зустріч чотирьох глав МЗС у "нормандському форматі". Так, міністри закордонних справ України, ФРН, Франції та Росії вперше обговорюватимуть розміщення на Донбасі "блакитних касок" ООН.

Такий анонс зустрічі зробив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас 11 червня перед початком засідання.

Нової темою, про яку ми будемо сьогодні говорити, стане місія ООН для східної України. На нашу думку, вона могла би сприяти мирному процесу і запропонувати нові рамки,

– наголосив очільник німецького МЗС.

Окрім цього, він додав, що Мінський процес треба пожвавити, оскільки те, що записано в угодах, не виконується.

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Також він згадав свій недавній візит на схід України, де люди його запитували, коли нарешті настане мир.

"І я не міг дати їм задовільної відповіді", – визнав дипломат.

Що таке Нормандський формат?Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Трамп-вередун та вимоглива Меркель потішили соцмережі

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Соціальні мережі вибухнули хвилею жартів та мемів на фотознімок з саміту лідерів G7, що 9 червня завершився у Канаді. Відповідне фото було опубліковане на Instagram-сторінці канцлера Німеччини Ангели Меркель.