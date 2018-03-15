Головні новини 14 березня: нові монети, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян

У середу, 14 березня, стало відомо, що НБУ планує ввести в обіг нові монети, які згодом мають замінити паперові купюри. На 77 році життя помер відомий науковець Стівен Хокінг. Великобританія дала тиждень 23 російським дипломатам, щоб покинути межі Королівства. Такими були головні новини в Україні та світі у середу, 14 березня.

Нові монети в Україні

В Україні з 27 квітня 2018 року введуть в обіг нові монети номіналом в 1 та 2 гривні, а 5 та 10 гривень з'являться у обігу у 2019-2020 роках.

Нові українські монети

Як відомо, 12 березня Національний банк України анонсував, що поступово замінюватиме банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень на монети відповідних номіналів.

Смерть Стівена Хокінга

Безперечно новиною дня стала смерть легендарного фізика-теоретика Стівена Хокінга. Він помер на 77 році життя. Хоча, коли науковець захворів (у віці 21 року) лікарі давали йому не більше 2-3 років. Попри те, що через хворобу вчений не міг ходити і говорити, він був геніальним дослідником, мав трьох дітей та був двічі одруженим. Чим же прославився Стівен Хокінг і що віщував людству? Читайте факти з біографії на сайті "24". А тут видатні цитати вченого, є й адресовані українцям. І життя фізика у фотографіях.

Монетизація пільг

Відтепер пільгові категорії українців отримуватимуть гроші для проїзду у громадському транспорті. Розмір виплати будуть затверджувати обласні державні адміністрації та Київська міська державна адміністрація.

Середню вартість проїзду в міському комунальному транспорті будуть множити на 30 поїздок. Ті, хто мають право на безкоштовний проїзд на міжміських маршрутах, будуть отримувати +20%.

Розмір виплати подвоюється для:

людей з інвалідністю 1-ї, 2-ї групи;

дітей з інвалідністю, які навчаються.

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Британія виганяє російських дипломатів

Як покарання за отруєння Скрипаля, за яким "або безпосередньо, або опосередковано" стоїть Москва, 23 російських дипломатів висилають із Великобританії. Мей назвала це найбільшою односторонньої висилкою за 30 років.

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У Росії таке рішення вже назвали "ворожим кроком".

Протистояння Савченко та Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що народний депутат України Надія Савченко не з'явилася 14 березня на допит у СБУ у справі керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана. Причина в тому, що вона в Іспанії.

Якщо ж Савченко знову не з'явиться на допит, генеральний прокурор домагатиметься зняття депутатської недоторканності з неї.

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Варто додати, що у четвер, 15 березня, Савченко оголосила про проведення прес-конференції у Києві.

Заборона на участь українцям у спортивних змаганнях у Росії

У середу, 14 березня, Міністерство молоді та спорту України видало наказ, яким заборонило членам національних збірних команд України брати участь у спортивних заходах на території Російської Федерації, а також навчально-тренувальні збори на території країни-агресора.

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До слова, Україна готова розірвати договір про дружбу, співпрацю і партнерство з Російською Федерацією. Окрім того, в МЗС проводять аналіз угод в рамках СНД.

Нагороди на Паралімпіаді-2018

Ще жоден день Паралімпіади-2018 не обійшовся без нагород для українських спортсменів. От і 14 березня українська спортсменка Оксана Шишкова виборола ще одну нагороду для національної збірної на зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані. Так, у лижному спринті на 1,5 кілометра Шишкова завоювала "бронзу" серед спортсменів з порушенням зору.

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