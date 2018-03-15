Главные новости 14 марта: новые монеты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиян

В среду, 14 марта, стало известно, что НБУ планирует ввести в обращение новые монеты, которые впоследствии должны заменить бумажные купюры. На 77 году жизни скончался известный ученый Стивен Хокинг. Великобритания дала неделю 23 российским дипломатам, чтобы покинуть пределы Королевства. Такими были главные новости в Украине и мире в среду, 14 марта.

Новые монеты в Украине

В Украине с 27 апреля 2018 года введут в обращение новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны, а 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах.

Новые украинские монеты

Как известно, 12 марта Национальный банк Украины анонсировал, что будет постепенно заменять банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты соответствующих номиналов.

Смерть Стивена Хокинга

Бесспорно новостью дня стала смерть легендарного физика-теоретика Стивена Хокинга. Он умер на 77 году жизни. Хотя, когда ученый заболел (в возрасте 21 года) врачи давали ему не более 2-3 лет. Несмотря на то, что из-за болезни ученый не мог ходить и говорить, он был гениальным исследователем, имел троих детей и был дважды женат. Чем же прославился Стивен Хокинг и что предвещал человечеству? Читайте факты из биографии на сайте "24". А здесь выдающиеся цитаты ученого, есть и адресованные украинцам. И жизнь физика в фотографиях.

Монетизация льгот

Теперь льготные категории украинцев будут получать деньги для проезда в общественном транспорте. Размер выплаты будут утверждать областные государственные администрации и Киевская городская государственная администрация.

Среднюю стоимость проезда в городском коммунальном транспорте будут умножать на 30 поездок. Те, кто имеют право на бесплатный проезд на междугородных маршрутах, будут получать +20%.

Размер выплаты удваивается для:

людей с инвалидностью 1-й, 2-й группы;

детей с инвалидностью, которые учатся.

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Великобритания выгоняет российских дипломатов

В качестве наказания за отравление Скрипаля, за которым "либо непосредственно, либо опосредованно" стоит Москва, 23 российских дипломатов высылают из Великобритании. Мэй назвала это самой масштабной односторонней высылкой за 30 лет.

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В России такое решение уже назвали "враждебным шагом".

Противостояние Савченко и Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что народный депутат Украины Надежда Савченко не появилась 14 марта на допрос в СБУ по делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. Причина в том, что она в Испании.

Если же Савченко снова не явится на допрос, генеральный прокурор будет добиваться снятия депутатской неприкосновенности с нее.

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Стоит добавить, что в четверг, 15 марта, Савченко объявила о проведении пресс-конференции в Киеве.

Запрет на участие украинцев в спортивных соревнованиях в России

В среду, 14 марта, Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, которым запретило членам национальных сборных команд Украины принимать участие в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации, а также учебно-тренировочных сборах на территории страны-агрессора.

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К слову, Украина готова разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Кроме того, в МИД проводят анализ соглашений в рамках СНГ.

Награды на Паралимпиаде-2018

Еще один день Паралимпиады-2018 не обошелся без наград для украинских спортсменов. Вот и 14 марта украинская спортсменка Оксана Шишкова завоевала еще одну награду для сборной на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Так, в лыжном спринте на 1,5 километра Шишкова завоевала "бронзу" среди спортсменов с нарушением зрения.

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