Головні новини 15 травня: санкції України проти Росії, голоси за відставку Луценка

Україна ввела дзеркальні санкції проти Росії, збільшивши перелік заборонених до ввезення на свою територію товарів з РФ. Народні депутати хочуть відправити у відставку генпрокурора Юрія Луценка і збирають підписи для цього. Президент Петро Порошенко нарешті підписав закон про функціонування української мови як державної. Такими були головні новини 15 травня в Україні.

Санкції проти Росії

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Україна ввела дзеркальні санкції проти Росії у відповідь на її нещодавні санкції проти України. Нагадаємо, що у квітні Росія заборонила експортувати в Україну нафту і нафтопродукти, ввозити на свою територію продукцію машинобудування, легкої промисловості та металообробки.

Дзеркальні санкції України полягають у тому, що держава збільшила перелік російських товарів, заборонених до ввезення у країну. Також запровадили спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу.

Що потрапило до списку заборонених російських товарів?

Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів, фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини.

На що наклали спеціальні мита?

На всі виготовлені в Росії товари, окрім товарів "чутливого імпорту", тобто окрім вугілля, коксу, фармацевтичної продукції, бензину, скрапленого газу.



Спеціальні українські мита на російські товари не стосуватимуться вугілля

Прийняття постанови сприятиме додатковим надходженням до державного бюджету в другому півріччі 2019 року на рівні 3,7 млрд гривень,

– зазначив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Доходи від мит на російські товари планують скерувати до спеціального фонду, який стимулює імпортозаміщення. Нові мита запрацюють 1 серпня 2019 року.

Як на санкції відреагували в Росії?

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що раніше запроваджені російські обмеження проти України були нібито спровоковані Києвом. У Кремлі також надіються на те, що ситуація зміниться після інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Закон про мову підписав президент

Президент України Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної. Закон набуде чинності після публікації в офіційних виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Верховна Рада схвалила закон про українську мову 25 квітня, 14 травня документ підписав спікер парламенту Андрій Парубій, а тепер – і президент.

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Сьогодні епохальний день – день, якого українці чекали багато років. Підписанням закону про функціонування української мови як державної ми вчиняємо один із найголовніших актів для збереження української державності,

– сказав Порошенко.

Він наголосив, що цей закон не обмежує та не зачіпає права жодної мови нацменшин, що живуть в Україні.

Підписи за відставку Луценка

Народні депутати збирають підписи за відставку генпрокурора Юрія Луценка та підготували дві постанови про висловлення йому недовіри. Щоб Верховна Рада розглянула відставку голови ГПУ, під постановою повинні підписатися 150 нардепів.

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Дві постанови про недовіру Луценкові підготували нардепи Ігор Луценко та Єгор Соболєв. Станом на 14 травня під постановою Ігоря Луценка було 14 підписів народних обранців, а під постановою Соболєва станом на 15 травня зібрано 59 підписів.

Дивіться відео про помилки Луценка на посаді генпрокурора:

Нова зброя поліції

Українські патрульні випробували нове озброєння, яким володіють їхні європейські й американські колеги, – німецькі пістолети-кулемети Heckler&Koch MP5. Демонстрація зброї відбулася на базі Тренінгового центру Нацполіції. Випробували її голова Нацполіції Сергій Князєв та голова Київської поліції Андрій Крищенко.

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Пістолети-кулемети планують видати усім патрульним в Україні. На це потрібно приблизно півроку. Автомати Калашникова на озброєнні залишаться, але їх використовуватимуть тільки за певних умов.

Скільки грошей витратили на це і яку кількість зброї купили – таємна інформація.

Дивіться відео випробування нових пістолетів-кулеметів: