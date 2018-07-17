Головні новини 17 липня: Війна САП і НАБУ та "Чорний день для історії США"

Українські антикорупціонери борються не з корупцією, а один з одним. Міжнародна спільнота жваво обговорює вчорашню зустріч президентів США і Росії. Етнічного українця Пола Винника призначили Заступником голови Генерального штабу оборони Канади. Такими були головні новини у вівторок 17 липня.

Війна САП і НАБУ

Детективи НАБУ отримують погрози від голови САП Назара Холодницького. Холодницький натомість звинуватив НАБУ у таких самих діях щодо антикорупційної прокуратури, проте заяви Ситника не спростував.

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Вранці 17 липня під час акції біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулась штовханина між прихильниками та противниками відставки голови САП Назара Холодницького.

Це мала бути мирна акція, яку організували Центр протидії корупції та Автомайдан під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але на ній постраждав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Його закидали тортами та облили зеленкою, через що лікарі діагностували в нього хімічний опік очей.

Молодики у військовій формі облили його зеленкою та закидали тортами. Шабуніну викликали швидку.

На відео видно, як поліція, яка була присутня на акції просто спостерігає, як нападники втікають.

Згідно з медичним висновком, у Шабуніна хімічний опік обох очей.

Сьогодні під стінами САП група молодиків у військовій формі напали на голову правління ЦПК Віталія Шабуніна та залили очі зеленкою. Згідно з медичним висновком Олександрівської лікарні, у Шабуніна хімічний опік обох очей. pic.twitter.com/hAKr4SGr0o — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 липня 2018 р.

Дивіться відео з акції протесту під САП у Києві вранці 17 липня:



Активісти планували передати воєнний рюкзак керівнику антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, щоб той спакував речі та подав у відставку. Проте одночасно під САП організувалося одразу три мітинги.

Тут був і псевдожурналіст Всеволод Філімененко, і голова "Соціалістичної партії" Ілля Ківа. Вони з самого ранку підвозять пенсіонерів, підлітків та тітушок, які не можуть нормально дати відповідь на запитання: "Що вони тут роблять?".

Якщо спитати против кого я, то проти Ситника. А якщо проти чого, то проти структури, яка розкрадає бюджетні кошти,

– сказав один з учасників акції.

Облитого зеленкою та покритого тортами голову ради Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у швидкій доправили до лікарні із хімічним опіком очей, а хулігани спокійно розходяться.

Я задокументувала один факт, коли міліція зловила одного молодика. Я не знаю чи його не випустили через 3 метри. Я поїду в Шевченківське райуправління, щоб подати заяву про злочин,

– сказала виконавчий директор ГО Центр протидії корупції Дар'я Каленюк.

Попри те, що на вулиці чатує з півсотні правоохоронців, у сутички втручаються лише офіцери Поліції Діалогу, які просять активістів не відповідати на провокації. Решта охороняють вхід до прокуратури.

Те, що відбувається зліва - це йде на захист Холодницького. Такі люди як Ківа, йде на захист Холодницького. Це просто банальна маріонетка,

– зазначив правозахисник Масі Найєм.

Уже наступного тижня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів має таки розглянути питання звільнення Назара Холодницького.

Це дасть можливість НАБУ знову нормально робити свою роботу, бо чого боїться Аваков і компанія? Що їхні справи підуть в антикорупційний суд. Який ми всі разом витисли із президента і парламенту,

– запевнив голова ради ГО Центр протидії корупції Віталій Шабунін.

Хоча шансів на позитивне рішення комісії прокурорів мало. Кваліфікаційна комісія і сам Холодницький підзвітний Генеральному прокурору Юрію Луценко. Він теж має важелі для звільнення голови САПу, але користуватися ними відмовляється.

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Депутати з більшою радістю звільнили б того ж Артема Ситника. Адже саме Холодницький і САП блокує кримінальні провадження НАБУ, фігурантами яких є і самі нардепи.

У Києві в будівлю Національного антикорупційного бюро увірвалася група невідомих та потрощила меблі.

"Група так званих протестувальників, які були тут зранку біля будівлі НАБУ, прорвалися всередину, пройшли через турнікет. Тобто вони порушили периметр незаконно. Зсередини вони потрощили меблі, накидали сміття, покидали торти Roshen і все це відбувалося з мовчазної згоди поліції, яка була присутня, але вона їм не заважала цього робити. І вже потім, коли вони опинилися зсередини та почали трощити меблі, за ними прийшли поліцейські та звідси забрали", — сказала керівниця прес-служби НАБУ Дар’я Манжура.

Заява з цього приводу з'явилась на офіційних ресурсах НАБУ.

Спочатку ці особи зайшли до громадської приймальні з метою передати звернення. У приміщенні приймальні вони зіпсували камеру відеоспостереження, виламали двері та металеву ролету, якими дане приміщення відділено від режимної території, та увірвалися у хол НАБУ,

– йдеться у повідомленні, яке з'явилось на сторінці бюро у Facebook.

У НАБУ зазначають, що правоохоронці, які перебували поруч, жодним чином не намагались зашкодити зловмисникам.

"Не виключаємо, що сьогоднішні події є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил", – зазначено у заяві.

За інформацією НАБУ один з організаторів сьогоднішньої акції пов'язаний із нардепом від "Народного фронту" Євгеном Дейдеєм, який, у свою чергу, є фігурантом розслідувань антикорупційного бюро.

Також НАБУ має підтвердження того, що учасників акції, серед яких були представники соціально незахищених верств населення, підвозили і вивозили організованими групами в обмін на певну матеріальну винагороду,

– зазначили у бюро.

У мережі також з'явилось відео, на якому видно, як готувались до акції під НАБУ вранці 17 липня.

"Чорний день для історії США"

Так називає зустріч російського та американського президентів у Гельсінкі 16 липня 2018 року професор і політичний оглядач The Globe and Mail Джаред Секстон. Він зауважує, що хоч американці "вже звикли" до подібного фарсу від свого лідера, але прес-конференція двох президентів у понеділок "була зовсім іншим явищем".

16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.

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Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Реакція світової спільноти на результати зустрічі була дуже різноманітною, але в основному негативною. На Трампа посипався шквал критики з усіх сторін. Відомий американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнеггер жорстко розкритикував виступ президента США Дональда Трампа на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним.

Відеозвернення, в якому він нещадно розкритикував Трампа, екс-губернатор Каліфорнії оприлюднив у своєму Twitter.

Президенте Трамп, я щойно подивився вашу прес-конференцію з президентом Путіним. Це було ганебно. Ви виглядали, як маленька розкисла макаронина, як маленький фанат. Я питав себе, коли ви попросите у нього автограф або селфі, чи щось на зразок того,

– іронізував Шварценеггер.

За його словами, Трамп зрадив американську розвідку, юридичну систему і "найголовніше свою країну".

"Ви – президент США, ви не повинні цього робити. Що з вами сталося?" – риторично запитав актор, нагадавши Трампові зустріч Рейгана з генсеком СРСР Михайлом Горбачовим.

Навіть Республіканській партії президента США критикують Трампа, адже він проігнорував матеріали підготовлені його радниками для зустрічі з російським колегою.

Очільнику Білого дому навіть закидають зраду державних інтересів і він терміново збирає нараду, щоби вирішити, як діяти далі.

Не встиг Трамп розпрощатися з Путіним і сісти в літак, а на нього обрушився шквал критики. Вдома на нього чекали протести. Росія не є союзником США – вкотре нагадали написи на плакатах.

На мою думку, Трамп і Путін дестабілізують світ. І не зупиняються, вони продовжують це робити. У ці складні дні нам потрібна стабільність і впевненість, а вони тільки розхитують глобальні проблеми, в тому числі й між собою,

– заявив протестувальник Тоіво Цю.

Конгресмени та американські ЗМІ в один голос назвали зустріч Трампа та Путіна тотальним провалом. Главу Білого дому не підтримують навіть у його Республіканській партії. Мовляв, своєю дружбою з російським президентом, Трамп зрадив інтересам США.

Джон Маккейн назвав виступ Трампа після зустрічі з Путіним ганебним. Він нагадав, що Трамп спілкувався з лідером держави, який порушив суверенітет України та причетний до вбивств сирійських громадян.

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Обурені такими діями Трампа і демократи. Так, Чак Шумер опублікував серію твітів, в яких розкритикував президента. Мовляв той посилив супротивників, а також послабив США. Найбільше американців обурило, що Путін не визнав втручання Росії у американські вибори. А Трамп з усім цим погодився і весь час йому підтакував.

Відреагували на заяви Дональда Трампа і в американській розвідці. Директор Національної розвідки США Ден Коутс оприлюднив заяву про те, що розвідструктури встановили "постійні, всеосяжні спроби Росії підірвати американську демократію".

Дональд Трамп зібрав термінову нараду. Він пообіцяв пояснити все про що говорив і що мав на увазі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в "однозначних" заявах президента США Дональда Трампа на зустрічі з Володимиром Путіним він не бачить поступок у питаннях, щодо російської агресії в Україні.

Я дивлюся на останні події, також і в Гельсінкі, де, можливо, один президент - нашої сусідки (Росії) тиснув на президента США у справі якихось поступок. Однак, я цих поступок не помітив ані в контексті анексії Криму, ані війни в Україні,

– заявив Матеуш Моравецький.

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан заявив про можливе введення додаткових санкцій щодо Росії за втручання у президентські вибори 2016 року.

Росія - небезпечна держава, яка не поділяє наші інтереси і не поділяє наші цінності,

– додав Райан.

Українця за походженням призначили Заступником голови Генерального штабу оборони Канади

Етнічного українця Пола Винника 16 липня призначили Заступником голови Генерального штабу оборони Канади.

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Під керівництвом генерал-лейтенанта Винника канадська армія готова захищати інтереси канадців в країні та за кордоном. Я схвалюю його непохитну відданість своїм солдатам і Канаді,

– заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан.

Зазначається, що до цього генерал-лейтенант Винник очолював Сухопутні війська Канади та військову розвідку.

Винник служить в канадській армії з 1981 року, в 2009 перебував у складі міжнародного військового контингенту в Афганістані, де відповідав за створення місцевого міністерства оборони і збройних сил.

Журналісти 24 каналу підготували цікаві факти з життя головного командувача канадської армії, щоб детальніше розказати про його зв'язок з Україною.

І на завершення кілька слів про погоду

У середу, 18 липня, в Україні продовжаться опади. Синоптики прогнозують шквальні дощі подекуди зі зливами та грозами, а в деяких областях України ймовірно навіть град. Лише на півдні буде сухо, там можливість опадів малоймовірна.

У столиці завтра очікується +23...+25 градусів. Очікується шквалисте посилення вітру, періодичні дощі та грози, а подекуди навіть град.

За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 18 липня буде такою: на Заході +21...+25 градусів, на Сході +22...+29, на Півночі +22...+26, на Півдні країни +26...+29 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +23...+26 градусів.

Швидкість вітру в середньому становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на середу, 18 липня, від Укргідрометцентру