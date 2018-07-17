Главные новости 17 июля: Война САП и НАБУ и "Черный день для истории США"

Украинские антикоррупционеры борются не с коррупцией, а друг с другом. Международное сообщество активно обсуждает вчерашнюю встречу президентов США и России. Этнического украинца Пола Винника назначили заместителем председателя Генерального штаба обороны Канады. Такими были главные новости во вторник 17 июля.

Война САП и НАБУ

Детективы НАБУ получают угрозы от главы САП Назара Холодницкого. Холодницкий в ответ обвинил НАБУ в таких же действиях в отношении антикоррупционной прокуратуры, однако заявления Сытника не опроверг.

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Утром 17 июля во время акции возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоялась потасовка между сторонниками и противниками отставки главы САП Назара Холодницкого.

Это должна быть мирная акция, которую организовали Центр противодействия коррупции и Автомайдан под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но на ней пострадал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Его забросали тортами и облили зеленкой, из-за чего врачи диагностировали у него химический ожог глаз.

Молодчики в военной форме облили его зеленкой и забросали тортами. Шабунину вызвали скорую.

На видео видно, как полиция, которая присутствовала на акции просто наблюдает, как нападавшие убегают.

Согласно медицинскому заключению, у Шабунина химический ожог обоих глаз.

Сьогодні під стінами САП група молодиків у військовій формі напали на голову правління ЦПК Віталія Шабуніна та залили очі зеленкою. Згідно з медичним висновком Олександрівської лікарні, у Шабуніна хімічний опік обох очей. pic.twitter.com/hAKr4SGr0o — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 липня 2018 р.

Смотрите видео с акции протеста под САП в Киеве утром 17 июля:



Активисты планировали передать военный рюкзак руководителю антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, чтобы тот соубрал вещи и подал в отставку. Однако одновременно под САП организовалось сразу три митинга.

Здесь был и псевдожурналист Всеволод Филимененко, и глава "Социалистической партии" Илья Кива. Они с самого утра подвозят пенсионеров, подростков и титушок, которые не могут нормально ответить на вопрос: "Что они здесь делают?".

Если спросить против кого я, то против Сытника. А если против чего, то против структуры, которая разворовывает бюджетные средства,

– сказал один из участников акции.

Облитого зеленкой и вымазанного тортами главуя совета Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в "скорой" доставили в больницу с химическим ожогом глаз, а хулиганы спокойно расходятся.

Я задокументировала один факт, когда полиция поймала одного молодчика. Я не знаю или его не отпустили через 3 метра. Я поеду в Шевченковское райуправление, чтобы подать заявление о преступлении,

– сказала исполнительный директор ОО Центр противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Несмотря на то, что на улице подстерегает с полсотни правоохранителей, в столкновения вмешиваются только офицеры Полиции Диалога, которые просят активистов не отвечать на провокации. Остальные охраняют вход в прокуратуру.

То, что происходит слева – это идет в защиту Холодницкого. Такие люди как Кива, идут в защиту Холодницкого. Это просто банальная марионетка,

– отметил правозащитник Маси Найем.

Уже на следующей неделе квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров должна таки рассмотреть вопрос увольнения Назара Холодницкого.

Это позволит НАБУ снова нормально делать свою работу, потому что чего боится Аваков и компания? Что их дела пойдут в антикоррупционный суд. Который мы все вместе выжали из президента и парламента,

– заверил председатель совета ОО Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Хотя шансов на положительное решение комиссии прокуроров мало. Квалификационная комиссия и сам Холодницкий подотчётен Генеральному прокурору Юрию Луценко. Он тоже имеет рычаги для увольнения главы САП, но пользоваться ими отказывается.

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Депутаты с большей радостью уволили бы того же Артема Сытника. Ведь именно Холодницкий и САП блокирует уголовные производства НАБУ, фигурантами которых являются и сами нардепы.

В Киеве в здание Национального антикоррупционного бюро ворвалась группа неизвестных и поломала мебель.

"Группа так называемых протестующих, которые были здесь утром у здания НАБУ, прорвались внутрь, прошли через турникет. То есть они нарушили периметр незаконно. Внутри они разбили мебель, намусорили, покидали торты Roshen и все это происходило с молчаливого согласия полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать. И уже потом, когда они оказались внутри и начали крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали", – сказала руководитель пресс-службы НАБУ Дарья Манжура.

Заявление по этому поводу появилась на официальных ресурсах НАБУ.

Сначала эти лица зашли в общественную приемную с целью передать обращение. В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ,

– говорится в сообщении появилось на странице бюро в Facebook.

В НАБУ отмечают, что правоохранители, которые находились рядом, никоим образом не пытались помешать злоумышленникам.

"Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил", – говорится в заявлении.

По информации НАБУ один из организаторов сегодняшней акции связан с нардепом от "Народного фронта" Евгением Дейдеем, который, в свою очередь, является фигурантом расследований антикоррупционного бюро.

Также НАБУ имеет подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение,

– отметили в бюро.

В сети также появилось видео, на котором видно, как готовились к акции под НАБУ утром 17 июля.

"Чёрный день для истории США"

Так называет встреча российского и американского президентов в Хельсинки 16 июля 2018 года профессор и политический обозреватель The Globe and Mail Джаред Секстон. Он отмечает, что хотя американцы "уже привыкли" к подобному фарсу от своего лидера, но пресс-конференция двух президентов в понедельник "была совсем другим явлением".

16 июля во столицы Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".

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Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США по украинскому Крыму остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Реакция мирового сообщества на результаты встречи была очень разнообразной, но в основном негативной. На Трампа посыпался шквал критики со всех сторон. Известный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер жестко раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Видеообращение, в котором он беспощадно раскритиковал Трампа, экс-губернатор Калифорнии обнародовал в своем Twitter.

Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было позорно. Вы выглядели, как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи, или что-то вроде того,

– иронизировал Шварценеггер.

По его словам, Трамп предал американскую разведку, юридическую систему и "самое главное свою страну".

"Вы – президент США, вы не должны этого делать. Что с вами случилось?" – риторически спросил актер, напомнив Трампу встречу Рейгана с генсеком СССР Михаилом Горбачевым.

Даже в Республиканской партии президента США критикуют Трампа, ведь он проигнорировал материалы подготовленные его советниками для встречи с российским коллегой.

Главу Белого дома даже обвиняют в предательстве государственных интересов и он срочно собирает совещание, чтобы решить, как действовать дальше.

Не успел Трамп распрощаться с Путиным и сесть в самолет, а на него обрушился шквал критики. Дома его ждали протесты. Россия не является союзником США – в который раз напомнили надписи на плакатах.

По моему мнению, Трамп и Путин дестабилизируют мир. И не останавливаются, они продолжают это делать. В эти сложные дни нам нужна стабильность и уверенность, а они только расшатывают глобальные проблемы, в том числе и между собой,

– заявил протестующий Тоиво Цю.

Конгрессмены и американские СМИ в один голос назвали встреча Трампа и Путина полным провалом. Главу Белого дома не поддерживают даже в его Республиканской партии. Мол, своей дружбой с российским президентом, Трамп изменил интересам США.

Джон Маккейн назвал выступление Трампа после встречи с Путиным позорным. Он напомнил, что Трамп общался с лидером государства, который нарушил суверенитет Украины и причастен к убийствам сирийских граждан.

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Возмущенные такими действиями Трампа и демократы. Так, Чак Шумер опубликовал серию твитов, в которых раскритиковал президента. Мол тот усилил противников, а также ослабил США. Больше всего американцев возмутило, что Путин не признал вмешательство России в американские выборы. А Трамп со всем этим согласился и все время ему поддакивал.

Отреагировали на заявления Дональда Трампа и в американской разведке. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс обнародовал заявление о том, что разведструктуры установили "постоянные, всеобъемлющие попытки России подорвать американскую демократию".

Дональд Трамп собрал срочное совещание. Он пообещал объяснить все о чем говорил и имел в виду.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в "однозначных" заявлениях президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным он не видит уступок в вопросах, касающихся российской агрессии в Украине.

Я смотрю на последние события, также и в Хельсинки, где, возможно, один президент – нашей соседки (России) оказывал давление на президента США по делу каких-то уступок. Однако, я этих уступок не заметил ни в контексте аннексии Крыма, ни войны в Украине,

– заявил Матеуш Моравецкий.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил о возможном введении дополнительных санкций в отношении России за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Россия – опасное государство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности,

– добавил Райан.

Украинца по происхождению назначили заместителем председателя Генерального штаба обороны Канады

Этнического украинца Пола Винника 16 июля назначили заместителем главы Генерального штаба обороны Канады.

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Под руководством генерал-лейтенанта Винника канадская армия готова защищать интересы канадцев в стране и за рубежом. Я одобряю его непоколебимую преданность своим солдатам и Канаде,

– заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

Отмечается, что до этого генерал-лейтенант Винник возглавлял Сухопутные войска Канады и военную разведку.

Винник служит в канадской армии с 1981 года, в 2009 находился в составе международного военного контингента в Афганистане, где отвечал за создание местного министерства обороны и вооруженных сил.

Журналисты 24 канала подготовили интересные факты из жизни главного командующего канадской армии, чтобы подробнее рассказать о его связи с Украиной.

И в завершение несколько слов о погоде

В среду, 18 июля, в Украине продолжатся осадки. Синоптики прогнозируют шквальные дожди местами с ливнями и грозами, а в некоторых областях Украины вероятно даже град. Лишь на юге будет сухо, там возможность осадков маловероятна.

В столице завтра ожидается +23 ... + 25 градусов. Ожидается шквалистое усиление ветра, периодические дожди и грозы, а иногда даже град.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 18 июля будет такой: на Западе +21 ... + 25 градусов, на Востоке +22 ... + 29, на севере +22 ... + 26, на Юге страны +26. .. + 29 градусов, а в центральной части столбик термометра указывать +23 ... + 26 градусов.

Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на среду, 18 июля, от Укргидрометцентра