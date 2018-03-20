Головні новини 20 березня: історія з отруєнням Сенцова, заяви Савченко та затримання Саркозі

Військовий експерт Юрій Колесников заявив, що режисера Сенцова отруїли. Нардеп Надія Савченко дала венликий брифінг. У Франції поліція затримала Ніколя Саркозі. Такими були головні новини 20 березня.

Сенцова отруїли?

Військовий експерт Юрій Колесников заявив, українського режисера Сенцова отруїли в російській тюрмі.

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Зараз ми знаємо, що Сенцов помирає. Підкреслюю, помирає. І за всіма ознаками, це отруєння радіоактивною речовиною. Не виключено, що Сенцова отруїли "по приколу",

– сказав він.

На жаль, підтвердити чи спростувати цю інформацію не так легко. Поки МЗС вимагає від Кремля надати негайний доступ українського консула до режисера.

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан, заявляє, що чутки про те, що Олега Сенцова отруїли – нісенітниця.

"Поповзли чутки з думками "експертів", що Олега отруїли і він помирає. Зовсім дебіли чи що??? Не буду я коментувати цю параноїдальну нісенітницю... Він там не на курорті, 4 роки в'язниці, в тому числі на крайній півночі, "ясний пень" здоров'я не додають", – написала на своїй сторінці у Facebook Наталія Каплан.

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Заяви Надії Савченко

Позафракційний нардеп Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці теракту у Верховній Раді, знялася у відео, в якому потролила своїх колег. Спершу на відео на чорному тлі з'являється напис "Зала Верховної Ради" і зображення парламенту. Після цього в кадрі з'являється Савченко на тлі порожньої сесійної зали. Сувора народна обраниця вдягнена у чорне і склала руки одна на одну.

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Камера наближає обличчя Савченко і тоді вона каже: "Ба-бах! Що, вср*лися?".

Окрім того, Савченко подала до суду клопотання про взяття Володимира Рубана на поруки.

20 березня Савченко також дала брифінг у Верховній Раді, спростовуючи інформацію нібито про підготовку теракту у Верховній Раді та в урядовому кварталі.

Під час брифінгу вона зізналася, що з часу свого звільнення із російського полону на територію Росії їздила лише один раз і двічі була на окупованих територіях Донбасу.

Я не їжджу в Росію! По добрій волі я їздила туди тільки раз на суд Карпюка і Клиха (українські в’язні, засуджені у Росії, – ред.),

– зазначила нардеп.

Окрім того, позафракційний нардеп Надія Савченко заявила, що ніколи б не підірвала приміщення Верховної Ради, якби там були невинні люди.

"Ніколи в житті не допускала навіть в думці і не допущу, що Раду можна підірвати так, щоб загинули невинні разом з винними. Так може діяти лише влада, яка прийшла на крові Майдану. Ніколи в житті не вибухнула б у Верховній Раді жодна граната, якби там була хоч одна невинна душа", – сказала Савченко.

Затримання Саркозі

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі затримали у справі про фінансування його виборчої кампанії у 2007 році.

Прокуратура Парижа відкрила проти нього провадження – політика підозрюють у незаконному фінансуванні виборчої кампанії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд колишнього диктатора Лівії Муаммара Каддафі виділив щонайменше 50 млн євро на кампанію кандидата у президенти Франції Ніколя Саркозі 2007 року. Саркозі був президентом Франції від 2007 до 2012 року.

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі затримали

Новий командувач Об'єднаних сил

Новий командувач Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Сергій Наєв дав своє перше інтерв’ю на новій посаді. Зокрема, він розповів, що головна відмінність у проведенні військових операцій на Донбасі полягатиме у підпорядкованості.

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Головні відмінності – в підпорядкованості. Якщо раніше Антитерористична операція проходила під загальним керівництвом Антитерористичного центру СБУ, зараз Операція Об'єднаних сил проходить під стратегічним керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України,

– сказав генерал-лейтенант.

Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв також розповів про зміни, які будуть внесені до тактики військ, залучених до Операції Об'єднаних сил.

Так, тактика – це форми і способи дій дрібних підрозділів, а Операція Об'єднаних сил – це вже рівень оперативного мистецтва, тобто, більш високого.

"Законом України чітко прописано, зокрема, у статті 4-й, що цілями державної політики, а військова операція – це продовження державної політики, – є звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та відновлення на цих територіях конституційного ладу, захист законних прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення єдності, незалежності та територіальної цілісності України. Тому Операція Об'єднаних сил матиме саме таку мету, забезпечуватиме державну політику, яка визначена Законом", – розповів Наєв.

Невідомий Путін

У мережі оприлюднили серію унікальних фотографій з дитинства та життя Володимира Путіна, які демонструють його людську сторону, не притаманну нинішньому очільнику Кремля.

На підбірці можна побачити весілля Володимира Путіна, де він ніжно обіймає дружину Людмилу Очеретну, ігри з його маленькими доньками, фото зі школи та зі змагань.

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На деяких світлинах він відпочиває з друзями, також на знімках є його батьки, зокрема, одне з фото демонструє, як він сидить на колінах у матері. Більше фото – дивіться за посиланням.