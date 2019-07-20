Головні новини 19 липня: обшуки у Порошенка, Зеленський масово звільнив послів

НАБУ провело обшуки у спортивному клубі Петра Порошенка "5 елемент". Володимир Зеленський звільнив 11 українських послів. Українці витратили майже 700 мільйонів гривень на депутатів Верховної Ради 8-го скликання. Зеленський штовхнув Полторака: як усе було насправді?Такими були головні новини 19 липня в Україні.

Обшуки у Порошенка

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НАБУ провело обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент", що належить п'ятому президентові Петрові Порошенку, та у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс".

При цьому люди спортивної статури намагалися перешкодити роботі НАБУ. Мовляв, у будівлі, де розміщений спортклуб, є приймальня нардепа Олексія Порошенка.

Крім того, детективи НАБУ намагалися провести обшуки у ще одному приміщенні у тій самій будівлі. Проте представники спортклубу не пускали силовиків, заявляючи, що там розміщене почесне консульство Сейшельських островів.

Консульство очолювали колишній бізнес-партнер Порошенка і екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський та його син Ігор. Обоє, до слова, є фігурантами гучного розслідування про корупцію в "Укроборонпромі".

Детективи вважають, що в обох приміщеннях, де проводились обшуки, є докази причетності Порошенка та його оточення до масштабних корупційних афер з військовими закупівлями.

Слідчі дії триватимуть доти, поки мета обушуку не буде досягнута. Тому може 2-3 дні, але не буду забігати вперед, оскільки ми наразі не знаємо обсягу інформації, який тут є,

– розповів старший детектив НАБУ Едуард Скубак.

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У свою чергу, компанія "Богдан Моторс" стверджує, що звинувачення НАБУ – надумані та безпідставні, а організацію слідчих дій назвала "політично вмотивованим тиском".

Масове звільнення послів

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення 11 послів України, які представляли країну в різних країнах світу:

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Паська Сергія Олексійовича – посла України в Йорданії.

Дюдіна Юрія Олексійовича – посла України в Аргентині, Парагваї, Уругваї та Чилі за сумісництвом.

Іжевську Тетяну Іванівну – посла України у Ватикані та при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу i Мальти за сумісництвом.

Шевельова Валентина Миколайовича – посла України у Туркменістані.

Гуменюка Бориса Івановича – посла України в Республіці Кіпр.

Шовкопляса Олексія Володимировича – посла України в Соціалістичній Республіці В’єтнам та Камбоджі за сумісництвом.

Литвина Петра Михайловича – посла України в Республіці Вірменія.

Александрука Валерія Євгеновича – посла України у Нігерії, Гані, Бенін та Сьєрра-Леоне за сумісництвом.

Кузьмича Тараса Олександровича – посла України в Південно-Африканській Республіці.

Коваля Ярослава Григоровича – посла України в Марокко.

Чалого Валерія Олексійовича – посла України в США, Антигуа і Барбуді та Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.



Володимир Зеленський

Чому Зеленський звільнив послів? Раніше заступник глави Офісу Президента Вадим Пристайко відзначив, що Зеленський звільняє послів, бо вважає, що вони надто довго обіймають свої посади. Зараз триває робота з підбору і оформлення нових послів у ці країни.

Витрати на Верховну Раду

Майже 700 мільйонів гривень витратили з держбюджету на зарплати, відрядження, компенсацію вартості проїзду та житла депутатам Верховної Ради 8-скликання.

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З 27 листопада 2014 року по 30 червня 2019 року народні депутати отримали з бюджету зарплат на загальну суму 469 мільйонів 12 тисяч 200 гривень, повідомили 24 каналу в управлінні справами апарату Ради

Найбільшу заробітну плату отримав Віктор Пинзеник – 1 мільйон 396 тисяч 400 гривень. Найменшу – Дмитро Ярош у сумі 615 тисяч 600 гривень.

Зеленський штовхнув Полторака?

У мережі з'явилося відео, на якому Зеленський нібито грубо відштовхнув міністра оборони Степана Полторака. Проте, і в Офісі глави держави, і сам очільник Міноборони інцидент заперечують. За їхніми словами, це відео – маніпуляція і президент насправді не штовхав міністра.

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Так званий інцидент стався під час того, як Зеленський разом з Полтораком і головою Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком відвідали презентацію нових модулів для розміщення військових на передовій.

На відео видно, як Зеленський привітався з Полтораком і Хомчаком. Після цього президент підійшов до заступників голови Офісу Президента Руслана Рябошапки та Кирила Тимошенка. Під час розмови Полторак щось намагався сказати, і в цей час Зеленський нібито відштовхнув міністра.

Дивіться відео, на якому Зеленський "штовхнув" Полторака:

Прес-секретарка міністра оборони Вікторія Кушнір назвала це відео маніпуляцією. За її словами, насправді Полторак разом із Хомчаком лише зробили крок назад, щоб Зеленський поспілкувався із заступником голови Офісу Президента.

Сам очільник Міноборони теж заперечив військовому експерту Юрію Бутусову будь-який конфлікт з президентом. За словами Полторака, Зеленський підійшов до Рябошапки і Тимошенка. Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці щодо іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав: "Секундочку!". Сказано це було, за словами Полторака, коректно, без жодної загрози.

Після цього зустріч Зеленського з керівництвом ЗСУ продовжилась за планом.