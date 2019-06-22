Головні новини 22 червня: похорон Тимчука, нові протести у Грузії й російська реакція на них

У Києві та Бердичеві попрощалися з нардепом Дмитром Тимчуком. У Грузії з новою силою спалахнули антиросійські протести. В Україні вшановують пам'ять жертв війни. Перше українське золото на Європейських іграх в Мінську. Такими були головні новини суботи, 22 червня, в Україні та світі.

Похорон Тимчука

Читайте також: Петиція на підтримку закону Дарії Лук'яненко проти педофілів зібрала необхідні голоси

У Києві та в Бердичеві попрощалися із українським військовим офіцером, нардепом і координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком.

Спочатку у столиці відбулася церемонія прощання із загиблим. Її провели у Будинку офіцерів. На прощанні була родина загиблого нардепа, почесна варта, колеги з партії "Народний фронт", політики та інші українці.





Прощання з Дмитром Тимчуком у Києві/ фото 24 канал і Укрінформ

Попрощатися з Дмитром Тимчуком прийшли: голова Верховної Ради Андрій Парубій, віце-прем'єр-міністерка Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова МВС Арсен Аваков, міністерка освіти Лілія Гриневич, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, голова фракції політсили Максим Бурбак, нардепи Антон Геращенко й Вікторія Сюмар та інші.

Україна понесла велику втрату, нам його не вистачатиме,

– сказав Андрій Парубій.

Після церемонії прощання тіло нардепа для поховання перевезли в Бердичів Житомирської області. Там пройшла юність Тимчука і зараз у місті проживають його батьки.

Депутата поховали на Центральному кладовищі міста. Відправити в останню дорогу Тимчука прийшли сотні людей. Серед них – родичі й близькі, однопартійці, волонтери і звичайні люди.







Похорон Дмитра Тимчука в Бердичеві/ фото ТРК ВІК

Продовження протестів у Грузії і відповідь Росії

Читайте також: Антиросійські протести у Грузії: очільник МВС заявив про страшне покарання для активістів

Протести біля будівлі парламенту у Тбілісі не стихають. У суботу, 22 червня, туди прийшли декілька сотень протестувальників із вимогою звільнити усіх затриманих під час минулих демонстрацій.

Кількість людей перед парламентом збільшується. Вимоги у людей ті ж самі: відставка очільника Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія та призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. Спікер, відставку якого вимагали раніше, вже написав заяву на звільнення.



Антиросійські протести в Грузії 22 червня/ фото Sputnik

У Кремлі тим часом вже відреагували на антиросійські протести у Грузії. Так, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії і навпаки – грузинським до Росії. Господар Кремля також розпорядився своїм указом повернути росіян з Грузії.

Більше про протести та причини їх виникнення – читайте тут

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

Читайте також: Через спеку в Україні можуть вимикати світло

В Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Саме в цей день у 1941 році, о 4:00 за берлінським часом міністр внутрішніх справ Німеччини Йоахім Ріббентроп вручив послу СРСР Володимирові Деканозову ноту про оголошення війни. Поки радянський посол "ознайомлювався" з документом, німці вже штурмували мирне населення. Цього дня війна почалася на території України.

Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну,

– йдеться у зверненні Президента України Володимира Зеленського.

Більше про те, як вшановували пам'ять жертв війни в Україні політики – читайте тут.

Українська перемога

Читайте також: Януковича викликають до суду: фото повістки для президента-утікача

18-річна дзюдоїстка Дарія Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п'єдестал других Європейських ігор, які проходять у Мінську.

Білодід в фіналі Європейських ігор в суперлегкій вазі (до 48 кілограмів) перемогла росіянку Ірину Долгову.



Дарія Білодід здобула перше золото для України на Європейських іграх

Вона виконала кидок "ваза-арі" з допомогою зачіпа вже на стартових секундах сутички. Це й визначило подальший хід боротьби. Росіянка мусила атакувати, але добратися до Білодід не змогла. Таким чином, Дарія Білодід доповнила свою фантастичну колекцію титулів. У 18 років вона вигравала чемпіонати Європи і світу серед кадетів, юніорів і дорослих.