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      Головні новини 22 вересня: чи можлива пряма війна з Росією, нові деталі жахливої ДТП під Одесою

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      Новини України сьогодні 22 вересня 2019 – новини України і світу
      Головні новини 22 вересня / Колаж 24 Каналу

      У Росії заговорили про війну з Україною, згадуючи при цьому про "братній народ". Усе, що наразі відомо про моторошну ДТП на одеській трасі, де загинули 9 людей. Чому активісти почали блокувати вагони з російським вугіллям на Львівщині. Молодий боєць із Запоріжжя помер у львівській лікарні. Під Варшавою знайшли тіло українця, зниклого ще в липні. Такими були головні новини неділі, 22 вересня.

      Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 22 вересня.

      Знову розмови про "братній народ" на тлі коментарів про пряму війну

      У Міноборони Росії переконують, що прямого конфлікту з Україною бути не може. Міністр Сергій Шойгу відкинув можливість прямого військового конфлікту з Україною. Мовляв, із "братнім народом" – українцями – Росія "буде жити у мирі та добросусідстві".

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       Шойгу ж про сценарій прямого військового втручання він "навіть не думає".

      Маю велику надію, що в українського народу і в української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості й божевільного сюжету,
      – зухвало заявив він.

      У стилі російської пропагандистської риторики він додав: "Колись екстремістів в Україні таки доведеться зупиняти. Шкода тільки, що це не зробили раніше".

      Україна готова пом’якшити економічну блокаду окупованого Донбасу без попередніх умов – це передбачає так звана формула Зеленського. Зокрема, у МЗС вважать доцільною виплату пенсій жителям окупованих територій.

      карта ООС
      Окуповані території на Донбасі/ Інфографіка 24 каналу

      Усе, що наразі відомо про смертельну ДТП під Одесою

      Під Одесою вантажівка зіткнулася з автобусом, повним людей. Загинули 9 людей, ще 4 поранені. Свідки кажуть, що всі загиблі – пасажири маршрутки. Причину ДТП поки встановлює слідство.

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      Надзвичайники кажуть: зіткнувся бензовоз і маршрутка Mercedes Sprinter. Згодом стало відомо, що це була автоцистерна, яка перевозила, імовірно, мастило. На оприлюднених фото та відео можна побачити, що сила зіткнення була шаленою – мікроавтобус перекинуло та знесло йому лівий бік.

      Аварія трапилась за 15 – 20 кілометрів від Одеси між селами Нова Долина та Прилиманським, що в Овідіопольському районі Одещини. За даними очевидців, у ДТП потрапила 52 маршрутка, що їхала з Одеси в село Великодолинське. Усіх потерпілих доправили до лікарень.

      ДТП Одеса
      Фото з місця аварії на Одещині / Grand.ua
      ДТП під Одесою
      Рятувальники на місці аварії / Grand.ua
      ДТП Одеса
      Зіткнулися маршрутка та бензовоз / Grand.ua
      ДТП Одещина
      ДТП під Одесою / Фото з соцмереж

      Що відомо про жертв автотрощі та потерпілих? На момент страшної аварії у маршрутці перебували 12 людей. Водій і 8 пасажирів загинули на місці. Трьох пасажирів маршрутки та водія вантажівки з місця трагедії забрала швидка.

      Заступник головного лікаря з хірургічної частини Одеської міської клінічної лікарні № 11 Вадим Стоєв розповів, що до медзакладу у тяжкому стані доправили жінку. Їй надали всю необхідну допомогу, та вона у тяжкому стані, хоч і при свідомості.

      На жаль, такої ж детальної інформації про стан решти постраждалих у медзакладі не надають.

      Смертельна аварія на Одещині: відео

      Аварія на Одещині: зіткнулися бензовоз і маршрутка: відео

      Аварія на одеській трасі: багато загиблих – відео

      Тіла загиблих пасажирів забрали з місця ДТП лише через кілька годин. На місце трагедії почали з'їжджатися люди, які шукали рідних та близьких. У кишенях жертв аварії постійно дзвонили мобільні телефони.

      Загиблі:

      1. Водій мікроавтобуса Тагієв Руслан Каримович, 1984 року народження;
      2. Чіпуріна Юлія Володимирівна, 1989 року народження;
      3. Невечеря Сергій Петрович, 1974 року народження;
      4. Саустьян Христина Сергіївна, 2001 року народження;
      5. Щербицький Андрій Анатолійович, 1977 року народження;
      6. Шпинь Ольга Анатоліївна 1988 року народження;
      7. Шпинь Петро Миколайович, 1985 року народження;
      8. Редькін Марк Анатолійович, 2002 року народження;
      9. невідомий, приблизно 30 – 35 років (дані встановлюються).

      Постраждалі:

      1. Водій вантажівки – громадянин Орловський, 1971 року народження. У нього перелом руки та ноги.
      2. Колат І.Г., 1980 року народження;
      3. громадянин Ніколайчук, 1952 року народження;
      4. громадянка Терешенок, 1988 року народження.

      Водій вибирається з бензовоза після зіткнення з переповненою маршруткою: дивіться відео

      Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб". на їхню думку, смертельна аварія під Одесою сталася з вини водія автоцистерни. Його вже затримали, а причетність встановили під час слідчих дій.

      Місце зіткнення маршрутки та автоцистерни на одеській трасі / Фото "Одеський кур'єр" (18+) 

      Відео: все що відомо про аварію під Одесою

       

      Чому блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині

      Вагони з вугіллям активісти блокують від початку вересня – поблизу шахтарського містечка Соснівка на Львівщині. Це вугілля привезли з Росії у вагонах із логотипом "РЖД" (російська залізниця). А гроші від його реалізації мають піти до кишені соратниці Медведчука – Наталії Королевської. 

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      Ймовірно, матиме з нього зиск і сам кум Путіна. Як розповів під час включення з акції щодо блокування перший командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко, активісти блокували це вугілля упродовж 21 дня та зверталися до обласної ради з вимогою заборонити ввезення російського вугілля. До слова, таке ж вугілля видобувають і в Україні.

      Місцеві активісти вважають: якщо нас змушують купувати російське вугілля, то так вони вбивають наше майбутнє, вугільну галузь, українську енергетичну безпеку. Як можна на 6 році війни купувати вугілля у країни-агресора? 
      – наголосив Семенченко.

      Загалом з Москви прибули 150 вагонів із вугіллям, а має бути понад 1 тисяча. За словами Семенченка, це російське вугілля йде на Червоноградську збагачувальну фабрику, лише 37% якої належать державі, а решта – Наталії Королевській, депутатці від "Опозиційної платформи – За життя". 

      Цікаво, що раніше активісти у коментарі 24 каналу розповідали, що директор збагачувального підприємства, куди їдуть вагони, не приховує, що це вугілля має російське походження. Та аби пікетувальники закрили на це очі – пропонував їм угоду.

      Зараз це вугілля відправили на експертизу у Києві, яка власне і має встановити його походження. Після цього від влади вже й можна буде очікувати певні кроки.

      Зверніть увагу! Силовий штурм блокувальників російського вугілля на Львівщині: усіх затриманих відпустили

      Чому не можна заборонити ввезення до України вугілля з Росії? Голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський розповів: законних підстав, щоб не допускати російське вугілля на територію України – немає.

      Під санкціями лише вугілля з окупованих територій Донбасу, та й то лише антрацит. Якщо ж це вугілля не є антрацитом, тоді виникає моральна дилема: з одного боку, Україна воює з Росією, а з іншого – Україні потрібне вугілля.

      У львівській лікарні помер 33-річний воїн з Запоріжжя Олексій Сироватко

      Мовиться про Олексія Сироватка, бійця 92-ї окремої механізованої бригади. трагедія трапилася 19 вересня. 

      До теми: Скільки проросійських бойовиків із Донбасу перейшли на бік України: офіційно

      Воїн помер через хворобу, та через яку саме – інформації немає. У Олексія Сироватка залишилася донька.

      Сироватко, Львів, Донбас, шпиталь, втрата, Олексій Сироватко
      Олексій Сироватко 

      Це не перша втрата України упродовж останнього часу. Нещодавно у Польщі в лікарні помер 46-річний учасник війни на Донбасі Микола Гладій

      У лісі під Варшавою знайшли тіло українця, зниклого ще в липні 

      Чоловік виїхав до Польщі 18 травня, перетинав пункт пропуску "Устилуг". 3 липня Іван Шпачук йшов з однієї роботи на іншу, та відтоді рідні не могли встановити з ним зв'язок.

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      Знайшли його тіло 17 вересня у лісосмузі під Варшавою. Розтин призначено на 23 або 24 вересня, тоді стане відома причина смерті.

      Родичі померлого розповіли, що зараз тіло Івана Шпачука перебуває у місті Сєродзь Лодзького воєводства, а 23 вересня його мали б перевезти до похоронного бюро у Варшаві. Утім, для цього потрібно щонайменше 25 тисяч гривень, тому рідні загиблого просять допомоги.

      Польща, смерть, українець, зникнення, Іван Шпачук
      Іван Шпачук 

      Номер картки для перерахунку коштів: 4149 4971 0037 1824, Шпачук Алла Миколаївна.

      За останніми даними, у Польщі зараз офіційно працюють 483 тисячі українців. Серед заробітчан у цій країні українці – найбільша національна група.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Аварії та ДТП ДТП на одеській трасі Новини Одеси Жертви Кримінальні новини Новини Польщі Новини Запоріжжя Протести Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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