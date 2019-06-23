Головні новини 23 червня: провокації на Марші рівності в Україні та низка скандалів у Нацполіції

У Києві відбувся Марш рівності КиївПрайд, цьогоріч також не обійшлося без провокацій та затримань. Розгорілися одразу три скандали у поліції – на Херсонщині, Вінниччині та Полтавщині. ПЦУ відсторонило від служінь двох священиків за участь у "соборі Філарета". Тривають антиросійські протести у Грузії. Такими були головні новини неділі, 23 червня, в Україні та світі.

КиївПрайд: як усе було

Марш рівності КиївПрайд пройшов 23 червня в українській столиці, його мета – подолати дискримінацію та насильство щодо ЛГБТ-спільноти. Організатори повідомляють, що участь у марші взяли понад 8 тисяч людей.

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Марш проводять вже п'ятий рік поспіль – і щороку він супроводжується агресією з боку противників. Так було і цього року, однак постраждалих немає – навіть попри провокації з боку радикалів та консерваторів.

Правоохоронці узяли маршрут прайду під посилений контроль ще з вечора 22 червня. у столиці чергувало понад 1000 силовиків. Підходи до парку Шевченка перекрили кордонами силовиків і металевою сіткою.



Поліція на Марші рівності 2019/ Фото Антона Голобородька (24 канал)



Правоохоронці патрулюють центр Києва/ Фото Антона Голобородька (24 канал)



До охорони залучили навіть кінну поліцію/ Фото Антона Голобородька (24 канал)



Охорона на КиївПрайді/ Фото Антона Голобородька (24 канал)

Противники прайду прийшли ще вранці – задовго до початку прайду. Зокрема, понад півсотні молодиків перекрили вулицю Володимирську, по якій повинні пройти учасники маршу рівності. Із собою вони принесли пластикові стільці, які і розставили посеред вулиці.

Без сутичок не обійшлось: про провокації та затримання на Марші рівності, а також про те, як у Києві напали на учасника Маршу рівності – у матеріалах 24 каналу.

Противники Маршу рівності також узяли із собою плакати:



Фото Антона Голобородька (24 канал)



Фото Антона Голобородька (24 канал)

Колону розпочали формувати близько 9:00, однак навіть через годину люди підходили та приєднувались. Учасники зазначають, що ця кількість людей видається їм найбільшою за останні роки.

Учасники КиївПрайду/Фото Антона Голобородька (24 канал)

Зрештою, блтзбко 10:00 колона розпочала рух. Правоохоронці оточили учасників, аби запобігти агресії з боку противників акції.

Противники таки увірвались в колону, однак правоохоронцям вдалось їх швиденько витіснити.



Учасники КиївПрайду = /Фото Антона Голобородька (24 канал) Учасники КиївПрайду = /Фото Антона Голобородька (24 канал)

Вперше участь у Марші рівності цього року взяли українські захисники. Тридцять ЛГБТ-військових йшли окремою колоною на КиївПрайді.

"Саме через гомофобів, зокрема гомофобних командирів, ці люди не можуть заявити про себе. Ці люди такі самі, але вони живуть, на жаль, прихованим життям. Це дуже прикро, адже вони воюють за волю людей, за наші права в тому числі", – розповів один із учасників колони, доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко у коментарі "Громадському".

Дивіться на відео, як правоохоронці охороняють КиївПрайд:

У зв’язку з Київпрайдом у столиці обмежили рух центральними вулицями міста. Окрім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту". попри поодинокі інциденти постраждалих серед учасників КиївПрайду немає.

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Що таке КиївПрайд?Українська громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. Програма КиївПрайду – це різні культурно-просвітницькі заходи. Їхня мета – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників.

Дивіться відео кореспондента 24 каналу з КиївПрайду:



Де в Європі найбільше захищені права ЛГБТ-спільноти/ інфографіка 24 каналу

Скандали у Національній поліції

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У Вінниці помер чоловік, що постраждав у конфлікті з поліцейськими

Олександр Комарніцький 11 червня проходив поруч з місцем затримання поліцією чоловіка з гранатою. Поліцейські попросили його бути понятим, але він відмовився. Через це начебто виник конфлікт, Комарніцький впав і вдарився головою. 23 червня він помер у лікарні, а у поліції Вінниці триває внутрішнє розслідування.

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Відомо, що ДБР оголосило підозру 22 червня поліцейському, через конфлікт з яким постраждав Олександр Комарніцький. Мовиться про перевищення влади або повноважень працівником правоохоронних органів, що супроводжувалося насильством.

Суд вже обрав запобіжний захід підозрюваному поліцейському у вигляді цілодобового домашнього арешту. Якщо провину доведуть, правоохоронця можуть позбавити волі на строк від 3 до 8 років і з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк до 3 років.

Що за конфлікт відбувся між Комарніцьким та поліцейськими?

Конфлікт Комарніцького з поліцією стався пізно ввечері 11 червня. За словами Гриценка, Комарніцького "місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці". Через це побиття він отримав "численні переломи черепа і потрапив у реанімацію.

"Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю!" – наголосив Анатолій Гриценко.

У поліції ситуацію описали наступним чином:11 червня близько півночі поліція зупинила чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Далі поліцейський попросив одного з перехожих "бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого".

Вінничанин, мовиться про Олександра Комарніцького, начебто "відмовився та некоректно висловився". Через це виник словесний конфлікт, а потім поліцейський застосував фізичну силу. Комарніцький впав та вдарився головою об асфальт.

Правоохоронці запевняють, що надали першу медичну допомогу постраждалому та викликали швидку. Однак, як виявилося, травми чоловіка були несумісні з життям і, попри всі можливі намагання медиків, врятувати Комарніцького не вдалося.

Як відреагували у керівництві поліції?

Прес-служба поліції повідомила, що за розпорядженням голови Національної поліції Сергія Князєва від виконання обов’язків відсторонили підозрюваного у правопорушенні поліцейського та 4 керівників поліції Вінниччини.

Мовиться про начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальника управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП та заступника начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції.

Заступник начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції перебуває у Вінницькій області для співпраці з ДБР у розслідуванні.

П'яні поліцейські за зауваження побили чоловіка на Полтавщині

У Кременчуці група п’яних поліцейських побила чоловіка в одному з магазинів. Сам чоловік розповідає, що правоохоронцям не сподобалось його зауваження. У бійці, що виникла 22 червня, брали участь двоє дільничих поліцейських, повідомив Начальник обласного управління Андрій Замахін на своїй сторінці у Facebook.

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За попередньою інформацією, учасники конфлікту перебували в стані алкогольного сп’яніння. Замахін також зазначив, що легкі тілесні ушкодження отримали всі учасники бійки.

З'ясувалось, що в магазині виникла суперечка, яка переросла в бійку між двома молодими дільничними поліцейськими, які перебували поза службою, та місцевим відвідувачем магазину,

– пояснив Замахін.

На час службового розслідування поліцейських відсторонили від виконання обов’язків. Окрім того, вирішується питання про їхнє звільнення з лав поліції.

Зазначимо, через вбивство ймовірно п'яними поліцейськими 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому, після низки звільнень територіальним підрозділам поліції влаштували масштабні перевірки. Від від виконання службових обов’язків відсторонили вже 10 начальників відділів поліції.

Сам потерпілий розповів у відео, що зробив зауваження поліцейським, бо ті кричали та нецензурно висловлювалися в магазині. Так і виникла бійка.

Він спочатку штовхнув животом, чи рукою, чи плечем. Я не пам’ятаю… Їх там було четверо осіб – ті двоє, що залишилися, та ще двоє було,

– розповів чоловік.

Водночас очевидиця розповіла, що чоловіка побили троє осіб, б'ючи в обличчя та голову, пише "НВ".

Поліцейського, винного у смертельній ДТП, відпустили під заставу

Співробітника поліції Євгена Калініна, який на смерть збив родину з дитиною на Херсонщині, випустили на волю під заставу в 191 тисячу гривень. Рішення суду вже оскаржуют, повідомили 24 каналу в Державному бюро розслідувань.

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"Сторона обвинувачення наполягала саме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без застави. Проте кінцеве рішення все ж таки за суддею. Відповідно воно було прийняте саме таким", – прокоментувала Анжеліка Іванова, речниця ДБР.



Дмитро, Людмила та їх донька Софія, які перебували в салоні ВАЗу

Що відомо про трагедію? Моторошна аварія трапилася на трасі Скадовськ – Каховка біля селища Миколаївка. Співробітник поліції на BMW вилетів на зустрічну смугу й врізався в автомобіль ВАЗ, в якому перебувала сім'я з 9-річною дитиною.



Чоловік та жінка загинули на місці. Їх донька отримала чисельні травми й згодом померла в лікарні. Винуватцем ДТП став співробітник ГУ поліції Криму та Севастополя, яке зараз базується в Херсоні. На момент аварії він перебував поза службою.

Волонтер Роман Сініцин розповів на своїй сторінці у Facebook, що підозрюваний у злочині поліцейський був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

"Його батько – колишній керівник поліції Херсонщини Олександр Калінін. Кажуть, має родинні зв'язки з нардепом Миколою Паламарчуком. Саме його помічник, Павловський, є одним з організаторів вбивства Каті Гандзюк", – наголосив Сініцин й припустив, що поліцейський може уникнути покарання.

ПЦУ заборонила служити священикам за участь у "соборі Філарета"

Православна церква України заборонила проводити священнослужіння архімандриту Андрію (Маруцаку) та ієромонаху Іллі (Зеленському). Заборона вступила в силу з 21 червня. Ці двоє священнослужителів брали участь у так званому "соборі Філарета" – зібранні, на якому почесний патріарх ПЦУ заявив, що відновлює діяльність Української православної церкви Київського патріархату.

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Покарання у священиків різне. Архімандриту заборонили проводити священнослужіння терміном на три місяці, а ієромонаху брати в них участь на півроку, до повного покаяння.

Причина, вказана в указах, – "через дії, спрямовані на розділення церкви".

Що відомо про "собор Філарета"?Філарет провів собор 20 червня. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності УПЦ КП. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Філарет і члени його "собору" також скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме тоді ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.

Більше про конфлікт у ПЦУ – читайте тут.

На засіданні Синоду Православної церкви України, який митрополит Епіфаній скликає 24 червня, можуть констатувати: Філарет вийшов із ПЦУ. Відлучати його від церкви, утім, найімовірніше, не будуть.

Росія закрила небо для літаків із Грузії, і Грузія – відповіла

Очільник Кремля Володимир Путін заборонив російським літакам здійснювати рейси до Грузії. Мовиться про рейси грузинських літаків до Росії. У Грузії у відповідь на дії РФ відповіли патріотичним флешмобом.

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У соцмережах поширюють заклик проводити відпустку в країні. Автором ідеї став голова Асоціації юридичних фірм Грузії Звіад Кордзадзе, передає "Грузия Online".

Моя ідея не претендує на звання економічного дива. Це просто внесення якогось вкладу проти ембарго, яке щойно оголосила Росія. Я не знаю, який від цього буде економічний ефект, але іноді набагато важливіше цього ефекту – участь у чомусь великому, коли ти стоїш разом зі своєю країною,

– зазначив він.

До флешмобу вже приєдналися представники шоу-бізнесу та журналісти. Під хештегом, що перекладається як "відпочинь у Грузії" вони розповідають, у якому куточку країни планують провести свою відпустку.

Флешмоб грузини організували у Facebook.

Чому Путін закрив небо для грузинських літаків? Вочевидь, через антиросійські протести, які тривають у Грузії. Окрім заборони літати російським літакам до Грузії і грузинським до Росії, глава Кремля ще й дав розпорядження повернути з країни всіх туристів-громадян РФ.

Більше про антиросійські протести у Грузії – читайте тут.

Чому в Грузії відбуваються антиросійські протести? Поштовхом до них стала некоректна поведінка російської делегації у грузинському парламенті. Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов 20 червня всівся у крісло спікера парламенту Грузії і почав вести російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Такий вчинок росіянина обурив і опозицію, і громадських активістів, і пересічних громадя: розміщуватися у президії головного законодавчого органу Грузії представники країни-окупанта права не мають. До того ж, у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії і Південної Осетії.

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