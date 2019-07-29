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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      Головні новини 29 липня: звільнення Глуховері та навчальний табір для нардепів

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      Новини України сьогодні 29 липня 2019 – новини України і світу
      Головні новини 29 липня / колаж 24 каналу

      Одіозного Віталія Глуховерю звільнили з посади начальника Нацполіції Дніпропетровщини. Майбутні народні обранці від "Слуги народу" поїхали вчитися у Трускавець. Бойовика, причетного до збиття пасажирського літака над Донбасом, відпустили з-під варти. Київ перетворився на Венецію. Перемога "Динамо" у Суперкубку. Такими були головні новини понеділка, 29 липня, в Україні та світі.

      Глуховеря звільнився

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      Скандальний очільник поліції Дніпропетровщини сам подав рапорт з проханням звільнити його з посади. Він направив документ главі Нацполіції України Сергію Князєву. Той, своєю чергою, погодив дії з Арсеном Аваковим і видав наказ про звільнення Глуховері.

      Чому Глуховеря скандальний? Бо 27 липня у мережі з’явилося відео, пов’язане з правоохоронцем. На ньому зафіксований інцидент, який трапився торік. Так, на кадрах патрульний зупиняє службове авто Глуховері за порушення правил дорожнього руху. Проте, водій відмовляється визнати порушення і намагається поїхати з місця подій.

      Згодом на місце подій прибуває спецпідрозділ КОРДу і затримує поліцейських, ймовірно, на прохання Глуховері. Правоохорогнців доставили у кабінет керівника обласної поліції, де він ввічливо пояснив патрульним, що автомобіль з такими номерами не можна затримувати.

      Така поведінка Глуховері обурила не лише мережу, а й президента Володимира Зеленського. Він зажадав у глави МВС Арсена Авакова звільнити Глуховерю з посади, а ДБР – уважно розслідувати справу.

      Тепер якийсь час поліцією регіону керуватиме 42-річний Артем Васицький. Його призначили виконувачем обов’язків замість звільненого Глуховері.

      "Слуги народу" у Трускавці

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      Майбутні нардепи від президентської політсили прибули у Трускавець. Там у відпочинковому комплексі "Ріксос" розпочала свою роботу школа народного депутата партії "Слуга народу".

      Чого в ній навчатимуть? Основ самоврядування, тематики охоплять інфраструктуру, безпеку, оборону тощо. Окрім того, майбутніх нардепів задля навчання поділять на комітети. Так вони вчитимуться працювати у парламенті й, заодно, оберуть цікаву собі специфіку.


      Разумков і майбутні нардепи на навчанні у Трускавці/ фото з соцмереж "Слуги народу"

      За ці сім днів кожен із учасників має підготувати кілька документів. Серед яких: стратегія розвитку держави, законопроект та методика його втілення.

      Таку школу партія оплачує власним коштом, втім поки що не відомо, у скільки саме обійшлися курси.

      Детальніше про те, чого навчатимуть майбутніх нардепів у Трускавці – читайте тут.

      Для чого майбутніх парламентарів від "Слуги народу" насправді збирають у Трускавці? Політолог Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу висловив своє припущення щодо реальної потреби таких дій.

      Є питання щодо ефективності цих зборів. Очевидно, що ключова їх мета – це не навчити чогось депутатів за тиждень, а це, перш за все, тімбілдінг (з англ. Team building – побудова команди). Організували їх виключно заради того, аби вони хоча б познайомилися і потім не було курйозів,
      – пояснив Мінаков.

      Звільнення бойовика

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      Проросійського бойовика, водія тягача на прізвисько "Батя", звільнили з-під варти. Цей чоловік перевозив зенітно-ракетний комплекс "БУК", з якого окупанти збили малайзійський літак в українському небі. Цього чоловіка арештували та засудили, але термін його ув'язнення вже сплив.

      бойовики
      "Батю" звільнили за "законом Савченко"

      Вирок "Баті" винесли у грудні 2017 року. Так, його засудили на 5 років позбавлення волі. Однак до нього застосували так званий "закон Савченко", коли дні утримання в СІЗО рахуються за удвічі довший термін відбування покарання.

      Таким чином термін ув'язнення Дмитра Купріяна закінчився 20 червня 2019 року. Зараз він на волі, проте, з певними обмеженнями: через погану поведінку суд встановив за ним адміністративний нагляд строком на рік. Купріян зобов'язаний уночі перебувати вдома та щотижня відмічатися у поліції. А також чоловіку не можна відвідувати ресторани, кафе, бари, магазини з метою придбання спиртних напоїв.

      Більше про причетність колаборанта до збиття пасажирського літака на Донбасі та саму трагедію – тут.

      Київ затопило

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      Київ після обіду 29 липня накрила сильна злива з градом. Потужна негода поламала дерева, а вулиці столиці перетворились на великі ріки.

      Так, гроза затопила підземні переходи та метро Києва. Найбільше підтопило район Політехнічного інституту та Куренівки. Шокуючі фото стихії – за посиланням.

      А ось декілька курйозних моментів: деякі жителі столиці, користуючись нагодою, вирішили пересуватися вулицями Києва на надувних матрацах.

      Наслідки зливи у Києві: відео

      Перемога "Динамо"

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      У матчі між "Динамо" та "Шахтарем" за Суперкубок України в Одесі в неділю, 28 липня, "гірники" вийшли вперед вже у доданий до першого тайму час. Але "Динамо" за три хвилини зуміло забити двічі та виграти трофей. Вирішальні голи забили Гармаш та Бурда. У "Шахтаря" відзначився лиш Бурда.

      До речі, матч відвідав президент Володимир Зеленський. Подивитися гру він прийшов разом із донькою Олександрою і главою Офісу Президента Андрієм Богданом.

      Камери зафіксували момент з першим взяттям воріт, коли рахунок в матчі відкрив Алан Патрік.

      Зеленський досить емоційно відреагував на епізод: відео

       

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      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Новини Києва Негода в Україні Війна на Донбасі Віталій Глуховеря
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