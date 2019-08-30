Головні новини 30 серпня: полонені не повернулись, пожежа на заводі у Львові, ДТП з Гонтаревою

Обмін полоненими 30 серпня не відбувся, повернутися додому українські політв’язні можуть вже наступного тижня. На хімічному підприємстві під Львовом спалахнула масштабна пожежа. Екс-голову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні збило авто. Українці провели акцію подяки Уляні Супрун і подарували їй биту. Такими були головні 30 серпня.

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Обмін полоненими

30 серпня вранці до аеропорту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів та родичі полонених українських моряків. Усе через інформацію, що туди мав прибути літак із українськими полоненими. Працівниця парламенту Анна Ісламова у соцмережі писала, що мовиться про 28 українців – моряків, а також Олега Сенцова, Павла Гриба, Миколу Карпюка і Володимира Балуха.

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Проте в Офісі Президента України заявили, що обмін полоненими ще не завершився. А згодом СБУ повідомила, що 30 серпня обміну точно не буде.

Після цього ЗМІ повідомили, що обмін переноситься на наступний тиждень. Український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін стверджує, що він відбудеться 3 вересня.

Проте точної офіційної дати досі немає.

Дивіться відео, як українських полонених чекали 30 серпня в аеропорту "Київ":

Пожежа на хімзаводі під Львовом

Під Львовом у селі Чишки Пустомитівського району спалахнула масштабна пожежа на одному з місцевих хімічних підприємств "Ніка Друк". Через майже 5 годин після загоряння пожежу вдалося загасити.

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2 працівників підприємства звернулися по допомогу до медиків. Один з них відмовився їхати до лікарні, іншого забрала "швидка". На щастя, в пожежі ніхто не загинув.

Горіли 800 квадратних метрів на відкритому складі. Там зберігалися легкозаймисті хімічні речовини. Вогонь також перекинувся на двоповерху будівлю.

Мешканців Давидівської об’єднаної територіальної громади навіть закликали зачинити вікна та двері, не виходити на вулицю, а також не випускати дітей з домівок. Згодом експерти провели необхідні заміри повітря на території складів і повідомили, що загрози для здоров’я мешканців області немає.

Аварія з Гонтаревою

26 серпня екс-голову Нацбанку України Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль. Інцидент стався на пішохідному переході. Зараз Гонтарева перебуває в одній з лікарень Лондона з переломами різного ступеню важкості, проте її життю нічого не загрожує.

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Травми серйозні – переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю на другу, – сказала журналістам сама Гонтарева.

Вона додала, що поліція розслідує, чи був це нещасний випадок, чи почали реалізовуватися погрози.

Я її питаю, чи може за цим стояти Коломойський, вона відповідає: "Він мені весь час погрожував і я навіть дала інтерв'ю BBC, що якщо щось трапиться зі мною в Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть",

– написав у Facebook журналіст Петро Шевченко.



Валерія Гонтарева / Фото "Главком"

Гонтарева живе в Лондоні з жовтня 2018 року. Там вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

На початку серпня 2019 року ГПУ викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

Перед цим екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою.

"Дякую, Уляно"

Українці провели під будівлею Міністерства охорони здоров’я акцію подяки колишній виконувачці обов’язків профільного міністра Уляні Супрун. Коли ж вона вийшла до присутніх разом зі своїми заступниками, люди почали їм аплодувати і вигукувати "Дякуємо" і "Найкращі".

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Супрун та її заступники написали заяви на звільнення на ім'я нового Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Тепер МОЗ очолює Зоряна Скалецька.

Перед початком акції в мережі запустили хештег #ДякуюУляна. Дехто з учасників акції прийшов із плакатами "Ще ся реформ Супрун Уляни піснь гучна розляже", "Завдяки Вам знаю, що мого діагнозу не існує!!! Дякую!" та іншими.

Активісти подарували Супрун квіти, бейсбольну биту з написом Fight for life та екосумку з написом "Я той, хто робить зміни".

Щодо планів на майбутнє, то Супрун разом командою хоче далі працювати над змінами у медичній галузі, а ще планує написати книгу.



Уляна Супрун з битою /Фото BBC News Ukrainian



На знак подяки Супрун подарували екоторбу / Кадр з відео

Дивіться відео про Уляну Супрун: