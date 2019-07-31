Головні новини 31 липня: рік після смертельного нападу на Гадзюк та нові призначення Зеленського

Рік тому активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою – вона померла, організатори досі залишаються на волі. Президент представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка та нового начальника обласного управління СБУ Сергія Ходунова. Олександр Лукашенко запросив Володимира Зеленського в гості. Такими були головні новини середи, 31 липня, в Україні та світі.

Рік після смертельного замаху

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Херсонську активістку та радницю мера Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Згодом вона померла. За цей час покарання отримали лише виконавці злочину, а організатори і досі залишаються на волі.

На активістку напали у дворі її власного будинку. Катерина отримала 30% опіків тіла, її прооперували. Лікарі боролися за життя активістки, однак від отриманих опіків вона померла в лікарні 4 листопада.

Що відомо про розслідування справи проти Гандзюк:

Хто слідкував за Катериною та скоїв напад. Вони уклали угоди зі слідством та мали дати покази на замовників в обмін на отримані мізерні вироки. Безпосередній напад на Гандзюк звійснив Микита Грабчук. До організації нападу були причетні: Сергій Торбін, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський та Віктор Горбунов. Їх визнали винними та засудили від 3-х до 6-ти років позбавлення волі.



Хто організатори та посередники між замовниками та виконавцями. Одному із них, екс-помічнику нардепа Ігорю Павловському нещодавно змінили арешт на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Тому, тепер Павловський вільно ходить на футбольні матчі в Одесі одночасно з новообраними високопосадовцями. Іншого підознюваного організатора нараду, Олексія Левіна, правоохоронці попередили про затримання і він втік з України ще до того, як затримали виконавців нападу.



У кого були мотиви вбивства. Їх прізвища мали назвати убивці Каті в своїх показах; їх прізвища називала сама Катя, її рідні, колеги й друзі; ці прізвища відомі всім в Херсоні, в Україні і навіть за її межами. Це – Владислав Мангер та Ігор Павловський. Єдині, хто не можуть назвати замовників вбивства Гандзюк – правоохоронці, слідчі і прокурори, які вже рік розслідують умисне вбивство громадської діячки.

Правоохоронці досі не висунули підозр замовникам вбивства.

У річницю нападу на активістку Катерину Гандзюк на стінах Херсонської міськради написали "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані". Активісти обіцяють "не злізати", поки винуватці не опиняться у в'язниці.

Під постом розв'язалась словесна перепалка між адвокатом Масі Найємом та заступником генпрокурора Юрія Луценка Олександром Черевком. Початком суперечки став коментар юриста про те, що Юрій Луценко має стати символом "вбивства" справи.

Що вам не вистачає, щоб визнати, що продали справу? Страх, що ті, хто сплатив, доженуть? Зникніть. Ви – частина клану прокурорської мафії. Ви минуле. Поваги до вас нуль. Біжіть до татка, там дадуть за коментар трішки смаколиків,

– заявив Найєм.

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Що відомо про справу вбивства Гандзюк?Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.



Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

Відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк:

Володимир Зеленський на Черкащині

Візит вже традиційно не минув без нових призначень – президент представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка та нового начальника обласного управління СБУ Сергія Ходунова.

Хочу бути впевненим, що це порядна людина буде. Якщо щось буле не так – кажіть, будемо міняти,

– сказав Зеленський.

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Що відомо про Ігоря Шевченка?

47-річний юрист і підприємець, який займається вантажними перевезеннями. Освіта: Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова, Черкаський комерційний технікум (спеціальність "правознавство") та Національний університет "Одеська юридична академія" (спеціальність "правознавство").

Згідно з декларацією Шевченка, з 2017-го року він має нерухомість у Росії, там же в нього є й земельна ділянка і нежитлове приміщення. Останніми двома об'єктами володіє спільно із російськими бізнесменами Андрієм Лунєвим та Михайлом Арзімановим. Шевченко також володіє житловим будинком та земельною ділянкою в Черкаській області та 10 автомобілями. А дружина Шевченка має 2 квартири та 2 авто.

Шевченко також є власником ТОВ "Легкий експорт плюс" і Hermes-Shevchenko Igor. Обидві компанії зареєстровані в італійському місті Ріміні.

За 2018 рік Шевченко задекларував дохід в понад 800 тисяч гривень, ще понад півмільйона євро він зберігає в готівці.



Новий голова Черкаської ОДА Ігор Шевченко / Фото zmi.ck.ua

І без суперечок теж не обійшлось. Зеленського роздратувало зауваження місцевого депутата про те, що він обраний президентом "вже майже 100 днів тому". У відповідь гарант запитав, коли той був обраний депутатом. Суперечка стосувалась прокурорів.

Зараз далі може бути хаос, і ми будемо одне з одним грати у пінг-понг. І перемога не буде на вашому боці, оскільки ви вже 4 роки на посаді, а я всього 60 днів. Щодо прокурора мені поки що важко говорити, оскільки я не знаю цю людину,

– зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, гарант підкреслив, що коли є конкретні докази хабарництва у місцевій прокуратурі, то усі прізвища можна заразу під час зустрічі передати йому. У відповідь місцевий депутат назвав ім'я головного прокурора Черкаської області Овчаренка Сергія.

"Мені зрозуміло, будемо розбиратися. Ми вас викличемо. Підготуйтеся, якщо можна, до зустрічі", – резюмував Володимир Зеленський.

Лукашенко кличе в гості

Володимир Зеленський та білоруський лідер Олександр Лукашенко люб’язно порозмовляли по телефону. Білоруський лідер привітав Зеленського з успішним проведенням політичних кампаній і побажав йому успіхів у формуванні органів влади та в подальшій роботі.

Зеленський додав, що чекає Лукашенка на II Форумі регіонів України та Білорусі, який відбудеться в жовтні цього року в Житомирі. Він запрошення прийняв і також запросив Зеленського відвідати Білорусь "в будь-який час і в будь-якому форматі". Український гарант погодився.

Окрім того, обидва президенти обговорили роль, допомогу Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі, безпеку у сфері енергетики та питання економічної взаємодії і торгівлі країн, зокрема розвиток співпраці в сфері промисловості, сільського господарства.

Хто був ініціатором дзвінка, наразі невідомо. Українська сторона також поки не повідомляла про розмову двох лідерів.

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Гаррі Поттеру 39!

Британській письменниці Джоан Роулінг 31 липня виповнюється 54 роки. Саме Роулінг подарувала всьому світові магічний світ Гаррі Поттера, який, до речі, за романом – народився у цей же день. І йому вже 39!

До видавця, який таки погодився надрукувати книги, письменниця вислухала 14 відмов!

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