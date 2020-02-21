Гончарук оприлюднив стратегію розвитку економіки на наступні 5 років

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українській економіці є потрібними інвестиції. Власне їхнє залучення стане стратегією уряду щодо економічного розвитку на наступні 5 років.

Як зауважив Гончарук під час виступу в Раді, де він презентував звіт роботи уряду, сьогодні українська економіка, на жаль, є маленькою. Вона складає лише 0,3 від загального ВВП у світі.

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Вона – відкрита. Вона – сировинна. Це означає, для того, щоб зростати, нам потрібно чимось відповідати. Нам потрібні конкурентні переваги. Зараз те, що відбувається в економіці, можна характеризувати так: вона – недооцінена та вона – неінвестована. Нам потрібні інвестиції,

– наголосив Гончарук.

За його словами, стратегія економічного розвитку інвестицій на наступні 5 років – це залучення інвестицій. І це дуже чіткий меседж, який уряд зараз хоче донести.

Також Гончарук розповів про певні досягнення в роботі з інвесторами.

"Передусім інвестор, який приходить в Україну, каже: дайте мені рівні правила, я хочу розуміти, за якими правилами я буду грати. Тут ми маємо серйозний прогрес – наше Міністерство юстиції викорінило системне рейдерство, яке існувало", – додав прем’єр.

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До слова, раніше Олексій Гончарук заявляв, що однією із цілей його уряду для стимуляції економічного зростання є відновлення довіри до України.