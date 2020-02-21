11:03
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Малишева поборола коронавірус. "Незламний" криголам Росії зганьбився
      Вєсті Кремля
      10:36, сьогодні
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Гончарук оприлюднив стратегію розвитку економіки на наступні 5 років

      - Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / Getty Images

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українській економіці є потрібними інвестиції. Власне їхнє залучення стане стратегією уряду щодо економічного розвитку на наступні 5 років.

      Як зауважив Гончарук під час виступу в Раді, де він презентував звіт роботи уряду, сьогодні українська економіка, на жаль, є маленькою. Вона складає лише 0,3 від загального ВВП у світі.

      Радим ознайомитися! "100 найбільших досягнень": уряд Гончарука опублікував звіт про свою роботу

      Вона – відкрита. Вона – сировинна. Це означає, для того, щоб зростати, нам потрібно чимось відповідати. Нам потрібні конкурентні переваги. Зараз те, що відбувається в економіці, можна характеризувати так: вона – недооцінена та вона – неінвестована. Нам потрібні інвестиції,
      – наголосив Гончарук.

      За його словами, стратегія економічного розвитку інвестицій на наступні 5 років – це залучення інвестицій. І це дуже чіткий меседж, який уряд зараз хоче донести.

      Також Гончарук розповів про певні досягнення в роботі з інвесторами.

      "Передусім інвестор, який приходить в Україну, каже: дайте мені рівні правила, я хочу розуміти, за якими правилами я буду грати. Тут ми маємо серйозний прогрес – наше Міністерство юстиції викорінило системне рейдерство, яке існувало", – додав прем’єр.

      До теми! Як досягти 40% зростання ВВП за 5 років: уряд представив стратегію

      До слова, раніше Олексій Гончарук заявляв, що однією із цілей його уряду для стимуляції економічного зростання є відновлення довіри до України.

      Рада слухає звіт уряду: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Верховна Рада Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:06 Перепис населення за допомогою супутників: як це працює і чи має сенс в Україні
      Михайло Года
      сьогодні , 08:50 День рідної мови: найцікавіші факти про українську, які ми часто забуваємо
      Євгенія Мазур
      20 лютого , 12:46 Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки
      Віктор Терешков
      20 лютого , 13:00 Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі
      сьогодні , 08:40 Скандальні 12 кроків до миру: чому в Мюнхені злякались
      Світові Медіа
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук