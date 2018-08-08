Грузії та Україні найближчим часом "не світить" вступ у НАТО: пояснення глави МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус пояснив, чому найближчим часом Грузії та Україні не варто розраховувати на вступ до НАТО.

Про це він заявив 7 серпня під час спільного з главами МЗС Польщі та Латвії дводенного візиту до Грузії, приуроченого до 10-ї річниці від початку російсько-грузинської війни, інформує "Польське радіо".

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Говорячи про амбіції Грузії стати членом Північноатлантичного Альянсу, Лінкявічус згадав й про Україну.

Майбутнє (Грузії в НАТО, – ред.) є туманним, але ми закликаємо Грузію послідовно проводити реформи і, коли настане момент політичних рішень, країна буде готова,

– переконаний глава МЗС Литви.

За його словами, не лише Україні, але ще декільком країнам вступити в НАТО можуть завадити розв’язані Росією конфлікти.

"Розв’язані Кремлем територіальні та етнічні конфлікти дуже перешкоджають можливості цих держав (України, Молдови, Вірменії) зблизитися з європейськими економічними та безпековими структурами", – пояснив свою позицію Лінкявічус.

Міністр закордонних справ Литви нагадав, що ще 10 років тому Кремль показав, що підписані Росією домовленості нічого не варті.

"Перебуваючи у Тбілісі, ми нагадуємо світу про сумну дійсність, що протягом десяти років 20% території Грузії, незалежної європейської держави, надалі окуповані, а підписані домовленості з агресором, Росією, не виконуються", – наголосив Лінкявічус.

Що таке російсько-грузинська війна?7 серпня 2008 року розпочалася російсько-грузинська війна. Російські регулярні війська вторглися у Грузію, перетнувши кордон країни через Рокський тунель. Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових увечері 7 серпня грузинські війська увійшли до Цхінвалі і почали там спецоперацію. Російська армія незаконно вторглася до Грузії щонайменше на 19-20 годин раніше від початку грузинської операції. Офіційно Москва досі заявляє, що її військові зайшли в Грузію лише 8 серпня, після того, як Тбілісі розпочав військову операцію в Цхінвальському регіоні.