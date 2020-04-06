Харків'янам безкоштовно роздадуть мільйон масок: хто і як зможе їх отримати
Харківська міська рада закупила для населення мільйон медичних масок. З них 150 тисяч віддадуть медикам, а усі інші роздадуть звичайному населенню.
Маски уже в місті, частину з них, а саме 150 тисяч штук, передають медикам у лікарні. Інші 850 тисяч роздаватимуть уже з 7 квітня серед харків'ян, написав у своєму телеграмі мер Геннадій Кернес.
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750 тисяч масок віддадуть через школи та дитсадки. Їх отримають батьки, для дітей і кожного члена сім'ї. Ще 100 тисяч будуть розподілені через територіальні центри соціального захисту. Опісля влада Харкова домовлятиметься ще про постачання 2 мільйонів масок.
Як зазначив Кернес, міська рада також профінансував покупку 20 апаратів штучної вентиляції легенів.
Окрім того, за бюджетні гроші придбають 9 спеціальних автомобілів для оперативних бригад. Вони зможуть проводити тестування населення в різних районах міста.
Наразі у Харкові підтверджений лише один випадок інфікування коронавірусом. Станом на 2014 рік у Харкові проживав 1 мільйон 451 тисяча осіб.
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