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      Харків'янам безкоштовно роздадуть мільйон масок: хто і як зможе їх отримати

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      Мільйон масок роздадуть у Харкові безкоштовно / unsplash.com

      Харківська міська рада закупила для населення мільйон медичних масок. З них 150 тисяч віддадуть медикам, а усі інші роздадуть звичайному населенню.

      Маски уже в місті, частину з них, а саме 150 тисяч штук, передають медикам у лікарні. Інші 850 тисяч роздаватимуть уже з 7 квітня серед харків'ян, написав у своєму телеграмі мер Геннадій Кернес.

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      750 тисяч масок віддадуть через школи та дитсадки. Їх отримають батьки, для дітей і кожного члена сім'ї. Ще 100 тисяч будуть розподілені через територіальні центри соціального захисту. Опісля влада Харкова домовлятиметься ще про постачання 2 мільйонів масок. 

      Як зазначив Кернес, міська рада також профінансував покупку 20 апаратів штучної вентиляції легенів.

      Окрім того, за бюджетні гроші придбають 9 спеціальних автомобілів для оперативних бригад. Вони зможуть проводити тестування населення в різних районах міста.

      Наразі у Харкові підтверджений лише один випадок інфікування коронавірусом. Станом на 2014 рік у Харкові проживав 1 мільйон 451 тисяча осіб.

      Маски Харків
      Як використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Медицина Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини Харкова Геннадій Кернес
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