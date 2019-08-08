10 основних ознак емоційного вигорання

Хронічний стрес на роботі вважається чимось невід'ємним, а самовідданість і трудоголізм – почесними звичками. Але це має негативні наслідки для здоров'я.

У 2019 ВООЗ включила "професійний синдром емоційного вигорання" в Міжнародну класифікацію хвороб. ВООЗ як і раніше вважає вигоряння не медичним, а емоційним станом. Розвиток синдрому – результат хронічного стресу на роботі, а не в інших сферах життя.

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Wonderzine зібрав 10 ознак того, що ви "горите" на роботі.

1. Ви вічно втомлені. Якщо після ночі здорового сну, вихідних на природі або навіть тижневої відпустки ви все ще відчуваєте втому – це явна ознака вигорання та інших небезпечних станів, і краще звернутися до лікаря.

2. Ви не можете сконцентруватися. Щоб оцінити рівень концентрації, згадайте, з якою швидкістю ви вирішували робочі завдання півроку тому і як справляєтеся з ними зараз. Спробуйте зосередитися хоча б на півгодини й зануритися в справу – якщо не виходить, це може свідчити про початок вигорання.

3. Ви погано працюєте. Під час вигоряння ви починаєте працювати гірше, ніж раніше: ваші ідеї рідше знаходять відгук, проекти частіше відправляють на доопрацювання.

4. Ви постійно зайняті. Робота захопила весь ваш час: не можете відкласти телефон навіть на вихідних, берете з собою комп'ютер в будь-які поїздки, а на побаченні шлете повідомлення босові. Таке завзяття тільки зашкодить здоров'ю.

5. Вас легко роздратувати. Якщо останнім часом ви весь нарікаєте й зриваєтеся на оточення, а раніше за вами такого не помічали – велика ймовірність, що ваше сприйняття вже спотворено вигоранням.

6. Вам складно братися за нове. Відсутність мотивації – привід для занепокоєння. Вас більше не захоплюють нові проекти, не мотивують навіть кар'єрний ріст і підвищення зарплати.

7. Ви не радієте виконаній роботі. Вам стають байдужі не тільки помилки й невдачі, але й успішно завершені проекти – ви більше не ловіть кайф від роботи, вам просто все одно.

8. Ви почали випивати й гірше харчуватися. Щоб хоч якось впоратися зі стресом, ви заїдаєте його шкідливими снеками, вечеряєте піцою та все частіше скаржитеся на начальника за келихом вина. Одномоментні рішення тільки заважають організму боротися з навантаженням і не дають відновити сили.



Постійна втома – симптом емоційного вигорання

9. Ви почали гірше себе почувати. Хронічний стрес шкодить здоров'ю: чим довше ви під його дією, тим гірше себе відчуваєте. Серед симптомів – біль у спині й шиї, проблеми з травленням, підвищений тиск, зниження лібідо, порушення менструального циклу і функцій імунітету.

10. Ви перестали про себе піклуватися. Ви себе запустили: попри хронічну втому, продовжуєте працювати, як кінь, погано спите і зовсім забули про інші сфери життя, не пов'язані з роботою.

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