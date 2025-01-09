Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла Ріна Рєзнік – керівниця служби супроводу бригади "Азов". Там активно працюють над тим, аби пояснити важливість співпраці з ветеранами.

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Чому психотерапевтів і психіатрів не вистачає

Українські військові й ветерани – люди переважно до 60 років, тобто економічно спроможна частина населення. "Бо чоловік середнього віку цікавить роботодавців. Як і жінка середнього віку, дружина цього ветерана, цікавить роботодавців," – каже Ріна.

Відсторонення ветеранів від суспільства створює значні загрози як для державного сектору, так і для приватного бізнесу. І хоча образ ветерана в Україні "доволі адекватно сформований", тут не вистачає психотерапевтів і психіатрів.

Військових (психотерапевтів і психіатрів – 24 Канал) взагалі майже немає. В Україні їх ніколи не вистачало, завжди було мало доказових і розумних спеціалістів, які б спиралися на дійсно професійні і дієві методи,

– розповідає жінка.

До того ж багато хто виїхав за кордон. Тепер навантаження на одного спеціаліста величезне, адже кількість людей, які їх потребують, сильно зросла, а кількість спеціалістів – зменшилася.

За словами Рєзнік, у черзі до "справді класних" психоневрологічних клінік для своїх бійців вони чекають по 2 – 3 тижні, а іноді й довше.

Раніше керівниця служби супроводу бригади "Азов" розповідала, в Україні практично неможливо виводити людей з фронту через проблеми з психічним здоров'ям – через брак кадрів, а також відсутність можливості для лікування або прийому в клініку.