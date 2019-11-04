На 3D принтері вперше надрукували людську шкіру з судинами

Вчені працювали над створенням штучної шкіри декілька років і намагалися досягнути такого результату, аби вона стала повноцінним замінником людській шкірі – і їм це вдалося.

Щоб довести дієвість нової технології, вони пересадили її миші і вона успішно прижилась та не викликала відторгнення, повідомляє Naked Science.

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Судини в імплантаті успішно з'єдналися з кровоносною системою тварини та почали постачати тканини кров'ю.

Вчені пояснили, що якщо додати у шкіру головні елементи, такі як ендотеліальні клітини людини, що вибудовуються всередині кровоносних судин, і перицити, які обертаються навколо ендотеліальних клітин, то разом з тваринним колагеном і іншими структурними клітинами судини формуються впродовж кількох тижнів.

Для біосумісності дослідники запропонували використовувати технологію редагування генів CRISPR-Cas, аби зробити клітини пацієнта сприятливішими до нової тканини.

Штучна шкіра, надрукована на 3D принтері – це нове дихання в трансплантології. Без наявності донора можна усунути наслідки опіків та аутоімунних хвороб, а також може допомогти хворим з пошкодженою нервовою системою.

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