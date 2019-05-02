Чи допомагає "кодування" лікувати алкоголізм

Це найвідоміший приклад плацебо у вітчизняній практичній медицині. Термін "кодування" був запропонований в 80-х роках видатним радянським наркологом Довженко, як метод позбавлення від алкогольної залежності.

Механізм дії полягає переконанні пацієнта в тому, що "якщо вип'єш – помреш в стражданнях", розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Види "кодування":

"Підшивка Торпедо". Авторські методи впливу на психіку: гіпноз, залякування, перегляд відео або прослуховування записів. Застосування установок для "впливу на мозок". Наприклад, електростимуляція мозку.



Кодування не може допомогти кинути пити

Як це має працювати?

Це маніпуляція "вірою" для підтримки страху, який змушує людей утримуватися від вживання алкоголю. На жаль, одного страху мало. Часто особливо довірливі очікують закінчення терміну "кодування", ну а 90% пацієнтів починає вживати через кілька тижнів від процедури. Методи "кодування" з міркувань медичної етики, а також у зв'язку з відсутністю ознак доказовості, в міжнародній наркології не застосовуються.

Чому цей метод ще живе?

Віра в швидке зцілення; Зняття відповідальності з себе – "підшити" не пий; Ореол містики і віра в ефективність.

Алкоголізм віднесений ВООЗ до категорії хронічних захворювань, тому вилікувати його неможливо! Але при правильному лікуванні можна досягти стійкої ремісії.

Комплексна терапія алкоголізму містить застосування антагоністів опіоїдних рецепторів, які блокують дію алкоголю на організм людини і, таким чином, зменшують потяг. При цьому поступово відбувається "згасання тяги" до спиртного.

Існують також умовно-рефлекторний спосіб із застосуванням медикаментозних засобів, які при надходженні в організм алкоголю дають виражену вегетативну реакцію, неприємну для людини. При цьому пацієнт свідомо йде на цей крок.

Обов'язково психотерапевтичний супровід і реабілітація в спеціальних спільнотах залежних, наприклад, "Клуб анонімних алкоголіків".

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