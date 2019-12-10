Чи допомагають захисні маски при забрудненому повітрі на вулиці

Тканинні та паперові маски на вулиці – новий тренд у суспільстві, під який навіть розробляють окремі лінії одягу. Але вони не фільтрують на стільки добре, щоб захистити від мікроскопічних частинок пилу. Які маски справді дієві, а які – ні, читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Минулого року вчені помітили, що маски для обличчя, які використовували жителі Пекіна для захисту від забрудненого повітря, не виправдали очікувань місцевих жителів, повідомляє ABC News.

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Тканинні маски не створені для захисту органів від пилу, тому не є ефективними проти забрудненого повітря. Окрім того, вони не герметично прилягають до обличчя.

Навіть маска з високоефективним матеріалом, який здатен відфільтрувати частинки, може забезпечити лише мінімальний захист саме через відсутність герметичності.



Маски P2 значно краще справляються з відфільтровуванням частинок

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Які захисні маски є ефективними

Пилові маски та респіратори, які ви могли бачити на будівельниках, оцінюються за рівнем захисту. Засоби P1 забезпечують низький рівень захисту від пилу, тоді як маски P2 значно краще справляються з відфільтровуванням частинок. Тому вид масок, який насправді допомагає відфільтрувати забруднене повітря, – це маски P2.

Але перш ніж її придбати, пам'ятайте, що засоби для захисту органів дихання ефективні лише при цілковитій герметичності. Тому якщо десь потрапляє повітря або у вас на обличчі велика борода, через яку маска повністю не прилягає до шкіри – у ній немає сенсу.

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