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Чи працюють стоматологи в Києві

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Чи працюють стоматологи в Києві
Чи працюють стоматологи в Києві / goodsmile.te.ua/es/

У Києві продовжує діяти обмеження надання послуг стоматологів до завершення карантину, окрім невідкладних випадків. Рішення про невідкладність у кожному окремому випадку ухвалює стоматолог.

Про ситуацію зі стоматологією в Києві повідомив 29 квітня на брифінгу мер столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що мовиться про планові стоматологічні послуги.

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Під тимчасову вимушену заборону потрапила діяльність медзакладів, які надають такі послуги:

  • хірургічна стоматологія,
  • терапевтична стоматологія,
  • Дитяча стоматологія.

"Таке рішення зумовлене турботою про здоров’я лікарів. Адже надання стоматологічних послуг людям, хворим на коронавірус, є небезпечним. Людина може навіть не знати, що інфікована", – сказав Кличко.

Він також прокоментував інформацію про те, що медиків-стоматологів у період карантину змушують писати заяви на відпустку за свій рахунок.

"Запроваджений в Україні карантин не є приводом для звільнення співробітників чи відправка їх у так звану відпустку. Положення кодексу законів про працю дають такі права і це стосується не тільки стоматології", – сказав міський голова Києва.

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Чи можуть медики відмовити в госпіталізації / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Віталій Кличко Новини Києва Медицина Стоматологія Здоров'я Лікування
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