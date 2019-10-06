Чим корисна шипшина і як її заварювати
Шипшина багата на велику кількість корисних речовин, які потрібні нашому організму кожен день.
У шипшині є вітаміни С, В, К, Е і Р, а також хром, магній, кальцій і калій.
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Відвар з червоних плодів використовують як загальнозміцнюючий засіб, який добре підвищує імунітет. Відвар з шипшини можна вживати як профілактичний засіб у період розповсюдження застуд та грипу.
Як приготувати відвар з шипшини
Для приготування відвару з шипшини візьміть 3 ст. ложки сухих плодів і злийте 1 літром окропу.
Відвар настоюють в термосі 12 годин, рекомендовано приймати за 30-40 хвилин до їжі.
Перед тим, як готувати відвар, ягоди слід промити і подрібнити. У такий спосіб напій скоріше настоїться.
До відвару не бажано додавати цукор, натоміть мед можна додавати.
Кому не можна вживати відвар з шипшини
Не варто вживати відвар з шипшини людям, у яких є алергія на вітамін С, хворим на діабет, жовчнокам'яну хворобу.
Не принесе такий напій користі тим, у кого є проблеми з шлунково-кишковим трактом, хто страждає на гастрит.
Тому, перед прийомом відвару з шипшини, варто проконсультуватися у свого лікаря.
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